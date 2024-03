Novou Škodu Superb Combi čekají první ostré testy. Ptejte, co vás zajímá!

První novinářská prezentace nové Škody Superb se blíží. Už v pondělí se na portugalských silnicích svezeme novým kombíkem a zajímá nás, co byste o něm chtěli vědět. Ptejte se v komentářích a my zjistíme odpověď.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už v pondělí 11. března si konečně vyzkoušíme novou Škodu Superb. Jedna z nejvýznamnějších novinek značky se představila loni v listopadu, a přestože automobilka zveřejnila všechny důležité informace, nepochybně stále existují nezodpovězené otázky. A to je příležitost pro vás, čtenáře, abyste do komentářů pod tímto článkem napsali co nejvíce dotazů, na než se pokusíme najít odpověď.

S novou Škodou Superb se svezeme na portugalských silnicích a Škoda Auto v oficiální pozvánce na novinářskou prezentaci uvádí, že nám bude k dispozici pouze karosářská varianta kombi. V Česku se zatím prodává ve dvou výbavách Selection a Laurin & Klement a u obou paketů si za praktičtější kombík připlatíte 40 tisíc korun.

Podle aktuálního ceníku se nová Škoda Superb Combi prodává se třemi motorizacemi, z nichž pouze jediná disponuje pohonem všech kol. Standardem modelu je mild-hybridní benzinový čtyřválec 1.5 TSI o 110 kW, který v nabídce doplňují dva vznětové čtyřválce 2.0 TDI – slabší o 110 kW s pohonem předních kol a silnější o 142 kW s pohonem všech kol. Standardem všech nových superbů je sedmistupňová dvouspojková převodovka DSG.

Video se připravuje ...

Dalšími důležitými novinkami čtvrté generace vlajkové lodi Škodovky pak jsou nové přední světlomety Matrix LED druhé generace, pokročilejší nová generace adaptivního podvozku DCC Pro i nová architektura interiéru se zcela novými otočnými ovladači Smart Dials. Jak to ovlivnilo uživatelskou přístupnost vozu nebo jak se změnily jízdní vlastnosti? To pro vás zjistíme už v pondělí.

Zeptejte se, co vás o novém Superbu zajímá a my to zjistíme za vás. Na místě se pro vás zeptáme zástupců z tiskového oddělení automobilky. Vaše dotazy můžete psát do komentářů pod tímto článkem do pondělní 15. hodiny. Následně je začneme zpracovávat.