Nový kombík od Škodovky unikl před dnešní premiérou! Designem šokuje
Mladoboleslavská automobilka dnes odpoledne představí koncept Vision O, který představuje elektrické kombi. To by v budoucnu mohlo doplnit bestseller v podobě Octavie Combi.
Škoda si na autosalon do Mnichova nepřivezla pouze show car chystaného malého crossoveru Epiq, který do prodeje přijde již příští rok. Dnes odpoledne totiž představí také koncept Vision O, který taktéž sází na elektřinu.
Vůz míří do segmentu, v kterém je Škoda nesmírně silná. Jedná se totiž o vůz s karoserií kombi, u kterého se dá očekávat obrovský zavazadlový prostor.
O technice toho zatím víme málo. Doposud jsme ani netušili, jak konkrétně bude studie, jež byla navrhnuta podle stylistického jazyka Modern Solid, vypadat. Na internet ovšem skrze stránky cochespias.net oficiální snímky Škody Vision O unikly ještě před světovou premiérou, když se objevily i na serveru Garáž.
Jestliže dosud byly elektrické škodovky sice trochu vyzývavé, avšak stále spíše decentní, Vision O je mnohem odvážnější a avantgardnější. Všimněte si například tmavých sloupků C, přičemž černá střecha kontrastující s bílým lakem karoserie trochu připomíná dvoubarevně lakované SUV Škoda Yeti.
Vnitřku dominuje velký centrální displej, na který navazuje horizontální obrazovka táhnoucí se zleva doprava.
Bližší detaily přineseme ještě dnes odpoledne přímo v rámci světové premiéry konceptu Škoda Vision O, kterou můžete sledovat zde.
Zdroj: cochespias.net, video: Škoda, foto: cochespias.net a Škoda