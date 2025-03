TEST Lexus LBX 1.5 Hybrid Elegant Tech – Nová Alfa v městském revíru, ale co na dálnici?

V naší redakční garáži sloužil Lexus LBX na takový dlouhodobější test. Japonská automobilka si u tohoto vozu dala za cíl vytvořit bestseller ve třídě a redefinovat luxus pro malá auta do města. Je to vozidlo segmentu B určené pro domácí trh a pro Evropu. Patří k takzvaným crossoverům, v jejichž nabídce na našem trhu se již nějakou dobu doslova topíme. Každé nové auto tedy musí vyčnívat, aby si ho vůbec někdo všiml.

Dělat věci po svém

Lexusu ale vlastně stačilo udělat to po svém a nebylo nutné sahat k radikálním krokům. Pokud máte rádi jízdní projev těchto japonských vozů a chybělo vám jeho zastoupení i v tomto nižším segmentu, tak tady ho máte. Pravda, vychází z levnější Toyoty Yaris Cross, ale vsadím se s vámi, že podobnosti na první pohled budete hledat jen marně. Ať už jde o design či jízdní projev, je LBX na hony vzdálené svému levnějšímu sourozenci a stejně tak je vzdálené i od některé konkurence.

TEST Lexus LBX 1.5 Hybrid – Postup směrem dolů Ondřej Šámal Testy

LBX jsem měl doma na dva týdny během Vánoc a najezdil s ním přes dva tisíce kilometrů včetně jedné delší zahraniční cesty. Mám tak zkušenosti nejen z městského provozu, ale i s několikahodinovými dálničními přesuny. Ale hezky jedno po druhém, naše LBX má výbavu Elegant s paketem Tech, což znamená bezklíčový vstup, elektricky ovládané víko zavazadelníku, ionizátor vzduchu, ostřikovač parkovací kamery a spoustu dalších prvků.

Sedadla mají vyhřívání, ale jsou manuálně nastavitelná. Stejně tak i volant je vyhřívaný, ale má ručně nastavitelný sloupek. Klimatizace je dvouzónová, diodové světlomety mají automatické přepínání, kola jsou 18palcová a 9,8palcový displej umí promítat bezdrátově Apple Carplay i Android Auto. Telefon si pak můžete nabíjet bezdrátově v přihrádce. Přístrojový štít má 7 palců v základu, s naším paketem Tech má 12,3 palce.

Auto je to krásné, elegantní. Exteriér doplňují lišty ve stříbrné barvě a osmnáctky hezky vyplňují podběhy. Moje nadšení ale pramení především z interiéru, který můžete mít dvoubarevný a v „‚kůži‘‘. Uvozovky proto, že výbava Tech má provedení interiéru bez živočišného materiálu. Jenže i vegani mají rádi něco jako kůži, tak máte třeba palubní desku čalouněnou syntetickou tkaninou. Prostě taková šidítka, ale vypadá to hezky.

Lexus LBX 1.5 Hybrid Elegant Tech | auto.cz/David Rajdl

Zpracování je špičkové, volant si ponechal fyzická tlačítka a infotainment je přehledný. Obklopují vás měkčené materiály a všechno tak nějak hezky voní. Ačkoliv je interiér útulný, neměl jsem se svými 187 centimetry problém s výhledem nebo s tím, že bych se cítil v autě namačkaný. Zadní sedadla už tolik prostoru nenabídnou, ale není ho výrazně méně než u konkurence.

To auto jednoduše vypadá draze. Tedy ono nejen tak vypadá, ale drahé skutečně je. V případě pohonu pouze předních kol stojí tato výbava 980.000 Kč, čtyřkolka řešená pouze elektromotorem vzadu pro přistrčení zadní nápravy, třeba při rozjezdech, vyjde na 1.030.000 Kč. Jsou to ale ceníkovky, tahle verze má teď akční cenu 839.000 Kč i s metalízou, která jinak stojí dalších 25.000 Kč. Hezké, ale pořád to míří k milionu korun.

Určitě vás tak napadne, proč byste měli dávat takové peníze za tohle, když - doplňte libovolného mainstreamového konkurenta - stojí půl milionu? A je to vlastně jednoduché, ten konkurent totiž není Lexus. Prémiové produkty v nižších třídách působí svými cenami jako pěsti na oko. Třeba taková Alfa Romeo Junior také není úplně z levného kraje, protože stejně jako LBX na to jde prostě jinak. A jestliže se říká, že do Lexusu musíte dozrát, tak s LBX nemusíte, protože dozrajete s ním.