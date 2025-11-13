Nový Renault Clio má české ceny. Začíná na neuvěřitelné částce!
Šestá generace francouzského bestselleru měla být původně jen hybridní, díky konvenční variantě však jeho akční ceník může začínat pod 400 tisíci korun. Na českém trhu je již možné ho objednávat.
Nejnovější provedení Renaultu Clio se ukázalo na mnichovském autosalonu a nutno dodat, že k úžasu publika. Výrazný design, s nímž přišlo, málokdo čekal. Automobilka na nic nečeká a právě nyní pouští novinku do prodeje, a to za opravdu zajímavé ceny.
Nechoďme tedy kolem horké kaše a začněme základní cenou, která včetně bonusů Premium a Eco činí 399.000 korun. Za tyto peníze dostanou zákazníci pohonnou jednotku TCe 115 a výbavu Evolution.
Byť základ, tato výbava už obsahuje LEDkové světlomety, hlavové airbagy pro první i druhou řadu sedadel, samočinné nouzové brzdění, varování při příliš krátkém odstupu od auta vpředu, klimatizaci, 7“ displej coby přístrojový štít, 10,1“ centrální obrazovku, audio se čtyřmi reproduktory, couvací senzory, vyhřívaná zrcátka, 16“ ocelová kola, látkové čalounění částečně z recyklované tkaniny a 16“ plechová kola s poklicemi.
|Nový Renault Clio – Akční ceník
|Motorizace
|TCe 115
|hybrid E-Tech 160
|Evolution
|399.000 Kč (434.000 Kč)
|-
|Techno
|464.000 Kč (499.000 Kč)
|584.000 Kč (629.000 Kč)
|Esprit Alpine
|-
|634.000 Kč (679.000 Kč)
|(v závorce uvedena ceníková cena)
Prostřední stupeň Techno stojí od 464 tisíc korun s motorizací TCe 115 a od 584 tisíc korun s hybridem E-Tech 160. Přidává adaptivní světlomety, dešťový a světelný senzor, automatická dálková světla, elektricky sklopná zrcátka, 10“ displej coby přístrojový štít, dva reproduktory navíc, couvací kameru, bezklíčový přístup, automatickou klimatizaci či 16“ litá kola.
Vrchol s názvem Esprit Alpine, který si můžete prohlédnout na fotkách, je zase k mání jen s hybridem E-Tech 160 a stojí od 634 tisíc korun. Nabízí adaptivní tempomat, samočinné nouzové brzdění při couvání, sledování mrtvého úhlu, přední, zadní a boční parkovací čidla, širší nastavení sedačky řidiče, bezdrátovou nabíječku, volant potažený umělou kůží a alcantarou, částečně alcantarové čalounění sedaček a 18“ litá kola.
K mání je několik paketů, které mohou dovybavit nižší stupně směrem k těm vyšším. Například k verzi Techno k hybridem jde dokoupit paket jízdních asistentů, jako má Esprit Alpine, za 15 tisíc korun, resp. za 20 tisíc včetně 360° kamerového systému. Vyhřívané sedačky nejsou v základu nikde, je třeba za ně připlatit 7.500 korun v rámci paketu Winter pro výbavu Techno, resp. 15 tisíc korun k výbavě Esprit Alpine, kde zákazníci dostanou vyhřívaný také volant. Paket Parking této verzi přidá 360° kamerový systém a poloautomatické parkování.
|Nový Renault Clio – Tech. data
|Motorizace
|TCe 115
|hybrid E-Tech 160
|Motor
|1.199 cm3, zážehový I3, turbo
|1.789 cm3, zážehový I4
|Převodovka
|6st. man., FWD
|6st. multimódová aut., FWD
|Výkon
|84 kW (115 k) při 4.350-5.500 ot./min-1
|116 kW (160 k) (kombinovaný)
|Toč. moment
|190 Nm při 1.750-4.000 ot./min-1
|172 + 205 Nm
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|Zrychlení na 100 km/h
|10,3 s
|8,3 s
|Spotřeba paliva
|5,0-5,1 l/100 km
|4,0 l/100 km
|Objem nádrže
|39 l
|Kapacita trakční baterie
|-
|1,4 kWh
|Objem kufru s rezervou/lepicí sadou
|380/391 l
|257/309 l
|Provozní hmotnost
|1.230-1.277 kg
|1.346-1.391 kg
|Celková hmotnost
|1.655 kg
|1.770 kg
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|900/615 kg
|900/670 kg
Pro srovnání, téměř stejně výkonná Škoda Fabia, tedy verze 1,0 TSI o 115 koních, stoojí od 449 tisíc korun v akční verzi Classic, kde již má 15" litá kola či couvací kameru. Akční verze Dynamic s cenou od 495 tisíc korun přidává dešťový senzor, elektricky sklopná zrcátka, dvouzónovou klimatizaci, přední mlhovky s funkcí přísvitu do zatáček, sledování mrtvého úhlu či bezklíčový přístup.
Hyundai i20 je s 90 koňmi slabší a rovněž začíná pod 400 tisíci. V druhé nejnižší výbavě Comfort s klimatizací, elektricky nastavitelnými zrcátky a elektrickými okny přijde na 396 tisíc korun, provedení Smart s vyhříváním předních sedaček i koženého volantu, dešťovým senzorem a LED světlomety stojí od 466 tisíc korun.
zdroj info, foto: Renault | video: Marek Bednář/Auto.cz