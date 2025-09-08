Nový Renault Clio oficiálně: Takový odvaz nikdo nečekal! Jezdí na benzin i LPG
Před 35 lety se představil první Renault Clio, nyní francouzská automobilka otevírá další, v pořadí už šestou kapitolu svého obchodně nejúspěšnějšího modelu. I nadále počítá se spalovacími agregáty a samozřejmě s elektrifikací.
Od roku 1990 se po celém světě prodalo přibližně 17 milionů Renaultů Clio. Od první generace se model prodává ve 120 zemích světa. Každý den se v závodě v Burse vyrobí více než tisíc kusů. A konečně první a třetí generace získaly prestižní titul Evropské auto roku (1991 a 2006). Historicky vzato považuji Renault Clio za nejlepší auto segmentu B, jakkoliv ne každá generace tohle plní. Minimálně ta první, třetí a odcházející pátá si ale tenhle můj osobní pohled může nárokovat.
Nová, v pořadí šestá generace přichází po šesti letech od představení předchozího vydání. Právě uvedená šestá generace je opravdu novým autem. Už předchůdce se vyznačoval velmi působivým a progresivním designem, novinka jde však ještě mnohem dále. Vyznačuje se prodlouženou přední kapotou a také v daném segmentu velmi dlouhým rozvorem 2590 mm, což je o osm milimetrů více než u předchůdce.
Dynamická linie střechy má evokovat kupé nebo minimálně třídveřovou karoserii, která se už od čtvrté generace nenabízí. Celkově je auto větší, když na délku narostlo ze 4005 na 4012 mm. Prodloužily se také oba převisy a také šířka se zvětšila z 1730 na 1770 mm. Výška je 1450 mm.
Nové clio nabídne sedm barev karoserie, z nichž dvě jsou nové – červená Absolu a zelená Absolu. „Tato šestá generace představuje začátek nové odvážné kapitoly – clio je nyní atraktivnější, expresivnější a dynamičtější než kdykoli předtím, ale zůstává věrné své identitě. Jeho elegantní křivky a napnuté linie zachycují světlo a dodávají jeho siluetě živost a energii, zatímco karoserie působí téměř tekutě a elegantně obklopuje technologiemi nabitou strukturu,“ říká Paula Fabregat-Andreu, projektová ředitelka značky Renault.
Praktická moderna
Podobně jako exteriér prošla zásadní inovací také kabina. Na první pohled zaujmou nové materiály na palubní desce včetně nového vzoru. Část palubní desky před spolujezdcem je pokryta textilem. Vyšší výbavy nabízejí atraktivní ambientní osvětlení, které může být až ve 48 barvách!
Ještě více nabízí vrcholná výbava Esprit Alpine, u níž je textil na palubní desce nahrazen Alcantarou. Střední část v místě výdechů klimatizace je pro změnu lakovaná s chromovaným přechodem. Má to vytvářet odstín spáleného kovu.
Přístrojová deska je vybavena dvojitým 10,1palcovým displejem ve tvaru písmene V (v závislosti na výbavě), takže centrální displej je orientován směrem k řidiči. Kompaktní volant nejvyšší třídy byl převzat z modelů vyššího segmentu. Kromě zajímavého vzhledu nabízí také mnoho funkčních vlastností.
Na volantu je situováno tlačítko Multi-Sense pro výběr mezi jízdními režimy, z nichž každý se pojí s konkrétním ambientním osvětlením interiéru. Zcela nový design sedadel využívá recyklované materiály, nové vzory a barevné prošívání (v závislosti na výbavě).
Z praktického hlediska přijdou vhod nové úložné prostory, třeba na středové konzole. Nechybějí ani dva sloty USB-C vpředu, indukční nabíjení mobilního telefonu (v závislosti na výbavě) nebo zásuvka na 12 V vzadu. Z ní můžete napájet třeba chladicí box, což přijde vhod nejen při cestách na dovolenou.
Nové clio upoutá také velikostí zavazadelníku, který v závislosti na pohonné jednotce pojme ve výchozí konfiguraci až 391 litrů. Nakládání těžkých předmětů usnadní snížení prahu o citelných 40 mm oproti předchůdci. To přirozeně ale znamená výrazný zásah do struktury karoserie.
Čtyři na výběr
Nové clio přichází se čtyřmi pohonnými jednotkami. Mezi nimi jsou jak čistě zážehové, tak také elektrifikované E-Tech. Ale postupně.
Základem je přeplňovaný tříválec 1,2 litru s výkonem 85 kW. Jde v tuhle chvíli zároveň o výkonově nejslabší pohonnou jednotku. V nabídce je jak manuální převodovka, tak také šestistupňová samočinná EDC. Později bude tento agregát v nabídce také ve verzi na LPG (Eco-G). Spalování propan-butanu přinese mírné zvýšení výkonu na 85 kW. Eco-G se však bude pojit pouze se samočinnou skříní EDC.
Na opačné straně potravního řetězce stojí full-hybrid E-Tech 145 a 160 (tedy s výkonem 103 a 118 kW). Základem hybridního pohonu je čtyřválec s přímým vstřikováním benzinu pracující v Atkinsonově cyklu o objemu 1,8 litru. Renault uvádí, že až 80 procent jízd ve městě se odbývá v elektrickém režimu. Trakční baterie se vyznačuje kapacitou 1,4 kWh, přičemž zmíněný spalovací motor doplňují dva elektrické točivé stroje – trakční motor a startér/generátor proudu. Tak jako dosud se vše stýká ve speciální multimódové převodovce.
„Nové clio nabízí nejlepší technologii ve své třídě s plně hybridním pohonem E-Tech o výkonu 160 koní. Dodatečných 15 koní a 22 Nm točivého momentu zvyšují výkon a potěšení z jízdy a zároveň snižují spotřebu paliva na rekordních 3,9 litru na 100 km. A na městských a příměstských silnicích může 80 % času jezdit v čistě elektrickém režimu,“ říká k novince Nicolas Laruaz, produktový manažer pro model Clio.
Na vlně Googlu
Známý multimediální systém OpenR Link nabídne v téhle třídě novinku v podobě služeb Google. Skládá se ze dvou 10palcových obrazovek, z nichž jedna je středový displej natočený k řidiči, a rozsáhlé sady připojených infotainment služeb, včetně Google Maps, Google Assistant (který může také ovládat některé funkce vozidla) a Google Play (poskytující přístup k více než 100 aplikacím).
Mezi exkluzivní partnerské aplikace patří zejména nejoblíbenější rozhlasové stanice na světě (Radioplayer pro Renault), platformy pro streamování hudby ve vysoké kvalitě (např. Amazon Music), základní služby pro streamování videa (např. Prime Video), prémiové předplacené služby (např. HBO Max), hudební kvíz pro cestující (SongPop pro Renault) a internetový prohlížeč (Vivaldi).
Obecně velmi pokročilá je konektivita, neboť známé funkce Apple CarPlay, respektive Android Auto jsou standardem. Navíc by se s chytrým telefonem měl infotainment propojit bezdrátově. O indukční nabíječce ve vyšších výbavách už byla řeč.
Naopak vysokou bezpečnost má zajistit balíček asistenčních a bezpečnostních systémů ADAS. Ten může obsahovat až 29 systémů (v závislosti na výbavě). Některé z nich jsou v cliu uvedeny vůbec poprvé. Mezi ně patří inteligentní adaptivní tempomat Active Driver Assist, detekce rizik v přední i zadní části vozidla s nouzovou korekcí jízdní dráhy, automatické nouzové brzdění při couvání, systém pro bezpečné opuštění vozidla a funkce nouzového zastavení, která v případě nečinnosti řidiče zpomalí vozidlo až do úplného zastavení. Adaptivní tempomat je součástí všech verzí.
Nový Renault Clio bude nabízen ve třech úrovních výbavy – Evolution, Techno a již vzpomínaná Esprit Alpine. Vůz bude možné objednat od konce roku. První auta dorazí k dealerům značky začátkem roku 2026.
Zdroj. Tisková zpráva Renault | Foto Renault a auto.cz