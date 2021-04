Nový Superb bude krásný, říká šéfdesignér Škody Stefani. Co dalšího prozradil o budoucím designu značky?

Oliver Stefani působí jako šéfdesignér Škoda Auto bezmála čtyři roky, do této funkce nastoupil v srpnu 2017. Až nyní se však dostávají na trh modely, na které dohlížel od samého počátku, jako je Enyaq iV a především nová generace Fabie. Dohlížel také na dokončení nedávno představeného faceliftu Kodiaqu a právě u příležitosti jeho uvedení jsme se Stefanim měli možnost si pohovořit nejen o něm, ale také o dalším vývoji designu mladoboleslavské značky. Čeká nás nějaký retro model jako od jiných výrobců? A co Stefani říká na možnou změnu loga Škody? I na to v exkluzivním rozhovoru odpověděl.

Jak dlouho trvají práce na faceliftu modelu a jak je to náročný úkol ve srovnání s přípravami nového vozu?

Na faceliftu začínáme obvykle pracovat půl roku po představení nového modelu. Mírou kreativity a časovou náročností je totiž omlazovací kúra podobně náročná jako návrh auta na čistém papíru. Jsme svázáni původní koncepcí, křivkami a plochami, jež musíme zachovat, a hlavně musíme novou myšlenku propojit se zbytkem vozu. Někdy máme představu o budoucím faceliftu už při tvorbě původního návrhu. Design si na modernizaci tak trochu připravíme a nerealizované nápady schováme na později.

Elektrický enyaq a nová fabia, která přijde letos, jsou první škodovky, na nichž jste se podílel od začátku vývoje. Najdeme na nich nějaký vyloženě Stefaniho rukopis?

Když jsem ke Škodě přišel, hrubé základy enyaqu i nové fabie už byly položeny. Bylo je potřeba rozpracovat, na enyaqu jsme toho měnili méně, na fabii hodně. Jestli ponesou nějaký můj rukopis, to možná jednou lépe posoudíte sami. Za sebe mohu říci, že se snažím zdůraznit plasticitu, 3D formu. Umocnit hru světla a stínu, aby všechny plochy a ostré hrany vytvářely co nejvíce trojrozměrný efekt a auto nepůsobilo hladce.

Jde o řadu nenápadných prvků a motivů, jež přirozeně zapadají do celku, přitom celému vozu propůjčují výrazný charakter, o který mi jde. Pokud jsou plochy dokonale vyhlazené, křivky extrémně čisté a auto působí až příliš krásně, může postrádat charakter a rychle se okouká. To samé platí u lidí. Když má někdo překrásnou tvář, může být jeho dokonalost až nudná. Stačí ale nějaká drobná nedokonalost - piha, jizvička, nebo když to přeženu uražený zub -, a člověku to vtiskne charakter i jedinečnost.

Jak značka Škoda, tak mateřský koncern Volkswagen mají nové vedení. Promítne se výměna lidského kádru do podoby vašich aut?

Pokračujeme v úspěšném tažení. Žádnou revoluci nechystáme, současný designový styl budeme přirozeně rozvíjet a plynule měnit s novými modely. Pochopitelně za pět let bude naše portfolio vypadat jinak než dnes, což ale nesouvisí se změnou vedení. Máme řadu nápadů, jak značku a její design transformovat. Mohu vám však garantovat, že naše auta budou vždy vypadat jako ryzí škoda. Máme pevně zakořeněnou DNA, kterou hodláme modernizovat, aby byla svěží, ale radikální obrat nečekejte.

Střední třída prochází výraznou proměnou, mnoho tradičních sedanů a liftbacků se mění v crossovery. Jaký bude nástupce superbu?

Velmi krásný! Současný superb je úspěšný. Nabízí skvělý poměr estetické hodnoty a uživatelských vlastností. Podle nás je tento koncepte optimální i do budoucna a nevidíme důvod, proč na něm něco měnit.

Řada značek v poslední době změnila logo. Jak se díváte na tento zásadní krok? Chystáte něco podobného?

Logo Škody má hlubokou tradici, je zavedené a prošlo výraznou evolucí. Práce na změnách korporátní identity je soustavná činnost a jednou za čas by ji měla učinit každá značka. Pokud bychom měli do budoucna měnit logo, nečekejte nic radikálního.

Především u elektromobilů je populární vlna retro. Design vozů se inspiruje v minulosti, mnohdy se oživují i stará jména. Škoda oslavila vloni 125 let od vzniku, připomíná si historii, nechystáte něco v tomto duchu?

Nic takového nechystáme dnes, ani do budoucna. Máme silnou historii, o kterou se můžeme opřít a čerpat z ní, ale díváme se dopředu a retro není předmětem našeho zájmu.

Dnešním hitem jsou SUV, čím dál populárnější i v nejmenších segmentech trhu. Uvažujete o modelu menším než kamiq?

Malá SUV a crossovery frčí. Je to trend, který bude rozhodně pokračovat a přinese mnoho nového. Škoda v Evropě nabízí kamiq, karoq a kodiaq, nejnověji také elektrický enyaq. Tato modelová paleta optimálně pokrývá potřeby našich zákazníků, rozšíření neplánujeme. Ale máte pravdu, že bude-li to potřeba, máme pod kamiqem ještě značný kreativní prostor.

Jaký potenciál vidíte stran designu ve světelné technologii?

Před pár lety jsme svítili žárovkami, pak xenonovými výbojkami, nyní diodami LED. Jde o jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí v naší branži, která designérům přináší netušené možnosti. Budeme využívat světlo nejen pro jeho primární funkci – tedy vidět a být viděn –, ale čím dál častěji také jako estetický prvek. Nejen na karoserii, ale i v interiéru. Můžeme dnes kreslit světelné linky, prosvěcovat materiál, měnit barvy a nápadů máme víc než dost. U enyaqu nabízíme svítící masku a rozhodně to není naše poslední slovo v tomto směru.

Budou se vaše elektromobily jednoznačně odlišovat od spalovacích modelů, nebo naopak chcete, aby přirozeně zapadly do současného portfolia?

Elektrická auta mají odlišné poslání, do jisté míry se tedy musejí lišit. Navíc v případě Škody stojí na samostatné platformě MEB, což samo o sobě znamená jistá specifika. Akumulátory v podlaze se promítají do vyšší stavby karoserie, máme kratší převisy, používáme velký průhledový displej s rozšířenou realitou, čemuž musí odpovídat velikost a sklon čelního skla. To vše se na výsledném designu auta významně podílí. Určitě ale nebudeme elektrické vozy navrhovat ve zcela jiném duchu než spalovací. Naše auta musejí vypadat jako škoda bez ohledu na pohon, chceme zachovat určité společné motivy, především na přídi. Dobrým případem je dvojice Kodiaq a Enyaq. Dost se liší a současně mají mnoho společného.