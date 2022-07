Ohlédnutí za legendárním Audi 5000CS Turbo Quattro z poloviny 80. let

Osmdesátá léta se zdají být hodně zábavná, protože vše od vozidel přes hudbu, oblečení až po televizní kulturu je okamžitě identifikovatelné do etapy dějin, kdy debutovalo charakteristické Audi 5000CS Turbo Quattro. Ikona z poloviny osmdesátých let jako jedna z prvních nabízela stálý pohon všech kol u sériového sedanu. Jistou trakci tříprostorové karoserie Němci uvedli do masové výroby přibližně tři desetiletí před nástupem moderní etapy pohonu 4x4 v luxusních vozech.

Čtyřdveřový sedan 5000 toho času s pohonem předních kol byl prezentován v roce 1978 jako náhrada za stárnoucí 100LS. Následující roky byly postupně odhaleny verze S, S Wagon a CS Turbo, ze kterých vznikla vrcholná verze supersedanu CS Turbo Quattro.

Za desetiletou produkci více než 830 tisíc kusů si úspěšné Audi 5000 vybudovalo pozici žádaného a vlivného vozidla, protože neustávající zájemci obohatili silnice o prémii v jedinečném balíčku skrývající výkonné motory, progresivní hnací ústrojí a průkopnický aerodynamický styl konzervativního designu.

Úspěch plodí závist a ani ostře řezané Audi nebylo imunní vůči pošramocené pověsti, která se svezla například na svolávacích akcích. Prodeje ve Spojených státech mezi lety 1983–1987 soustavně klesaly, jedním z hlavních důvodů je udáváno opakované servisní řešení nedodělků z výroby. Hromadným opravám v záruce předcházelo zhruba 700 nehod a šest mrtvých. V té době Úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) zkoumal 50 různých modelů od 20 výrobců kvůli podezřelým problémům s elektronikou.

Dne 23. listopadu 1986 vysílala televizní stanice CBS ve zpravodajském pořadu 60 Minutes reportáž s názvem „Out of Control“ (Mimo kontrolu). Reportáž obsahovala rozhovory se šesti jednotlivci, kteří žalovali Audi za samočinné zrychlování. Obžaloba měla být podpořena videozáznamem zobrazující Audi 5000 údajně vykazující prudké zrychlení navzdory sešlápnutému brzdovém pedálu.

Následná kontrola zjistila, že televize mohla mít podíl na nestandardním průběhu natáčené jízdy. Úřad NHTSA lži potvrdil, soudně propírané incidenty související se zrychlením byly způsobeny spíše chybou řidičů než jakýmkoli mechanickým nebo konstrukčním problémem, přesto Němci přišli o pověst spolehlivosti. Neprokázané problémy zrcadlily prodejní propad, v období od roku 1985 do roku 1991 se snížil počet předaných Audi 5000 v USA o 84,3 % na pouhých 7.497 kusů. Zkázu neodvrátilo ani přejmenování modelu na 100, respektive 200, marketingový trik byl jen marný pokus distancovat automobil od skandálu.

Bez ohledu na hledání viny u stovek nehod a zmařených lidských životů dala éra Audi 5000 motoristickému světu mimořádně schopnou vlajkovou loď CS Turbo Quattro. Za ohlédnutí stojí více použitá technika a dynamika vozu než neověřená hrozba nepředvídatelného chování. Při správném zacházení je z pětimístného supersedanu bezproblémový dálniční expres.

Obdiv zaslouží zejména kapalinou chlazený řadový pětiválec OHC o objemu 2,2 litru. Benzínový agregát uložený podélně měl poměr vrtání vůči zdvihu 81 : 86,4 milimetrů při kompresi 7,8. Zážehovému spalování sekundovalo vstřikování Bosch, přičemž nejzásadnější vliv na výkon mělo turbodmychadlo KKK zvyšující výkon na 118 kW (160 koní) při 5.500 ot./min. Špička točivého momentu 225 Nm byla dostupná po vytočení přeplňovaného pětiválce na 3.000 ot./min.

Sériová konfigurace o celkové hmotnosti cca 1,5 tuny byla vydávána s manuální převodovkou, na nejvyšší (pátý) stupeň bylo dosažitelné zrychlení na stovku za devět sekund a převratný turbomotor táhnul až k hodnotě 210 km/h.

Potentní technika tvořila základ nového rekordu. V rámci záchranné operace proti poklesům prodejů Audi vymyslelo překonání rychlostního rekordu. Mediálně velice vděčná událost se odehrála 4. března 1986 na oválu Talladega Superspeedway v Alabamě. Necelých 4,3 km jednolitého okruhu stačilo na průměrné tempo 332,88 km/h, což odpovídá rychlosti přes 350 km/h na rovinkách. Motor o výkonu cca 660 koní (485 kW) točil až 7.700 ot./min, proto muselo být použito zesílených vstřikovačů, suchého mazání, titanových pístů i ojnic a schopnějšího chlazení soustavy.

Přepracované byly i vnější tvary karoserie, koeficient odporu vzduchu byl 0,33. Snížené Audi prošlo i odtučňovací kúrou, spolu s řidičem Robertem Unserem se výsledná hmotnost pohybovala kolem 1,1 tuny. Mnohonásobný šampion rekordem odstartoval propagační turné Audi 5000 po Spojených státech.