Ojetá elektrická Škoda Citigoe: Ustoupila drahým SUV

Po desítkách let opatrných pokusů pod značkou Citystromer se e-up stal v roce 2013 historicky prvním sériově vyráběným osobním elektromobilem od Volkswagenu. Za necelou dekádu prokázal svou spolehlivost a dnes je oblíbenou ojetinou u těch, kteří chtějí za auto do zásuvky utratit co nejméně.