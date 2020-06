Ojetá Kia Optima (JF): Sluha bez emocí i jako plug-in hybrid

Kia Optima? Jak to, sakra, vypadá? Tak nějak budou reagovat motoristé při vyslovení jména tohoto korejského vozu. Je to takové velké, v podstatě konkurence pro passat, mondeo či insignii, dočkají se odpovědi. A může to být i plug-in hybrid!

První dvě generace optimy u nás známe coby model Kia Magentis. Teprve třetí vydání z roku 2010 se i v Evropě nazývalo Optima, přičemž technicky je auto částečně spřízněno s mnohem oblíbenějším Hyundaiem i40. V našem případě je ale řeč o čtvrté generaci z let 2015 až 2019, modernizované v roce 2018. Vůz se nabízel i na českém trhu, na který však dorazil se zpožděním. Zprvu jako sedan, od roku 2017 také v praktické karosářské verzi kombi SW. Ve sněhově bílé barvě jsem jej dokonce krátce vyzkoušel, poháněný zmíněným plug-in hybridem.

Právě ten představuje největší lákadlo kupujících ojeté optimy, tedy pokud jej na trhu najdou. Díky velkorysé sedmileté záruce (v případě hybridního pohonu ovšem omezené proběhem 150.000 km) se ani nemusíte obávat neplánovaných finančních výdajů z důvodu selhání hybridního pohonu. A že by auto nejezdilo do autorizovaného servisu, který záruku podmiňuje (v praxi i přes blokovou výjimku), v tomto případě opravdu nepředpokládáme.

Co by tedy měl zájemce o optimu vědět? Třeba to, že v rámci svého života prodělalo auto dvě svolávací akce. Ta první se týkala systému detekujícího stojící vozidla, jenž nemusel pracovat správně. Řešení bylo ale jednoduché, a sice nahrání nového softwaru řídicí jednotky systému. Druhá svolávací akce byla z pohledu uživatele již závažnější, neboť se vztahovala na vysokonapěťovou soustavu plug-in hybridního pohonu. Jak se případný problém projevoval navenek? V interních materiálech se uvádí možné vypínání trakčního elektromotoru, případně ztráta jeho výkonu. Závadu doprovází svítící kontrolka hybridní soustavy. V rámci akce měnily servisy ovládací jednotku systému řízení akumulátoru (je lithium-polymerového typu) BMS. Zmíněná akce probíhala od října 2015 do září 2017 a dle neověřených údajů se týkala 398 aut.

Optima je možná trochu šedou myší své třídy, ovšem z hlediska spolehlivosti je na tom určitě lépe než zavedená evropská konkurence. V průběhu produkce tak majitelé bojovali třeba s hlučnou přední nápravou. Při jízdě na výmolech se ozývalo klepání, jehož příčinou ale byla banalita v podobě uvolněné pojistné matice na tlumiči. Různé anomálie servisy většinou řešily upgradem softwaru příslušné řídicí jednotky.

Náhradní díly na Kiu Optima PHEV 151 KW Přední brzdový kotouč 1681 Kč Přední brzdové destičky 2117 Kč Přední světlomet 8775 Kč Sada aero stírátek 478 Kč Zdroj: aftermarket, ceny se mohou mírně lišit

Plug-in hybridní pohon nabízel už předchůdce, v recenzované generaci byl ovšem výrazně vylepšen. Jeho základem je spalovací motor 2.0 GDi z řady Nu. Jak napovídá označení, využívá přímé vstřikování benzinu, což je rozdíl třeba oproti hybridnímu Fordu Mondeo, který si vystačí s nepřímovstřikovým dvoulitrem. Na rozdíl od fordu má ale kia šestistupňovou samočinnou převodovku s měničem momentu. Tedy nikoliv eCVT jako ford (a toyota). Běžné motorizace používají dvouspojkové ústrojí DCT.

Využít potenciál plug-in hybridu znamená mít nabitou baterii. Jak dlouho to ale potrvá? Optima používá, jak už jsme zmínili, lithium-polymerový typ s kapacitou 9,8 kWh. Uložena je pod podlahou zavazadelníku za zadní nápravou. Kia udává, že při použití standardního domácí nabíjení, tedy ze zásuvky 230 voltů při nabíjecím proudu 10 ampérů, se baterie nabije za pět až šest hodin. V praxi se nám dařilo auto nabít za přibližně šest hodin. Pokud ale dobíjecí proud zvýšíte na 16 ampérů, měl by se čas zkrátit na dvě až tři hodiny. Přítomnost trakčního akumulátoru za zadní nápravou si vyžádala zmenšení palivové nádrže z 65 na 55 litrů. Celkový dojezd při plně nabité baterii a plné palivové nádrži činí přes 1000 km.

Optima se však nabízela i s konvenčními motory. Například 1.7 CRDi či 1.6 T-GDI, přičemž oba se prodávaly i na českém trhu, přesto je největší potenciál vozu právě v plug-in hybridu. Velkých, komfortních aut s tímto pohonem zase tolik na trhu není. Pro srovnání, mondeo hybrid, které je nejbližším konkurentem, nenabízí nabíjení „ze zásuvky.“

AutoTip

Motory

1.6 T-GDI 132 kW: Tento motor představoval cenově nejlevnější cestu k pořízení nové optimy SW na našem trhu. Vůz startoval na částce 748 980 korun, což nebylo zrovna málo. Sice mělo auto bohatou výbavu, ale také téměř nulovou možnost si je individualizovat. Motor jako takový je však odolný a dynamicky stačí i na hmotnou optimu.

1.7 CRDi 104 kW: Když už na optimu někde narazíte, bude ji patrně pohánět tento motor. S výkonem 104 kW má však co dělat, aby těžké auto rozhýbal. Na druhou stranu agregát je úsporný a jeho opravy usnadňuje fakt, že poháněl i řadu jiných modelů skupiny Kia-Hyundai.

PHEV 151 kW: Plug-in hybridní pohon je vhodný pouze pro určitou skupinu lidí. Takovou, která může těžit z výhod jízdy na elektriku. V praxi to znamená auto doma přes noc nabít, dojet do práce, jež není dále než 62 km.

Právě takový je normovaný dojezd na elektriku při plném nabití akumulátoru. V praxi jej ovlivňuje řada věcí. Naštěstí vytápění/klimatizování kabiny na něj vliv nemá díky technologii na principu tepelného čerpadla.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2017 1.7 CRDi/104 kW 58 209 km 329 900 Kč 2018 1.7 CRDi/104 kW 12 000 km 469 000 Kč 2018 2.0 GDI PHEV/151 kW 10 917 km 699 000 Kč

Technika

Motor 1.7 CRDI: Vznětový čtyřválec interně označený D4FD je nejčastější motorizací ojetých vozů Optima u nás. Motor jako takový je robustní a spolehlivý, když rozvody pohání řetěz a ventilovou vůli vymezuje hydraulika. Nejčastějším problémem bývá částicový filtr, jehož regenerace probíhá tím nejjednodušším možným způsobem – dodatečnou dávkou nafty. Kdo jezdí krátké cesty, snadno jej ucpe. A oprava výměnou znamená investici desítky tisíc korun. Navíc uvedený způsob vypalování DPF způsobuje ředění oleje naftou.

Samočinná převodovka: S výjimkou hybridu, který používá planetový automat, mají zbylé verze na evropském trhu dvouspojkovou převodovku DCT (označení D7UF1). Jedná se o ústrojí vyvinuté skupinou Hyundai-Kia, což může poněkud komplikovat případné opravy. Na rozdíl třeba od VW DSG je sortiment dílů v druhovýrobě velmi omezený. V dlouhodobém testu Auto Bildu vozu Kia Optima musela být převodovka vyměněna na záruku po ujetí 90.000 km.

Trakční akumulátor PHEV: Lithium-polymerová baterie o kapacitě 9,8 kWh byla předmětem svolávací akce. Ta se týkala ovládací jednotky řízení baterie. Samotný akumulátor se neměnil.

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Okrajová záležitost

Za celý loňský rok prošlo naší bazarovou sítí jen 10 kusů, prodejním šlágrem se tedy optima v ČR zjevně nestala. A to byla v Evropě uvedena s dvouletým zpožděním, protože prý výrobce nestačil pokrývat poptávku ve zbytku světa. Nepočítáme-li roční předváděcí auta u dealerů, tvoří dnešní nabídku ojetin v české inzerci jen pár desítek kusů, o které se bazary rozhodně nepřetahují. To pokrevně spřízněný Hyundai i40 se do srdcí české klientely zapsal mnohem lépe a konkurenceschopné cenovky z něj dělají celkem zajímavou volbu. Zároveň ukázal, že pouhou sedmnáctistovku coby jediný naftový pohon zákazníci u konkurenta passatu či mondea sice skousnou, zato absenci verze kombi český trh modelům střední třídy neodpouští. To byl rozhodně jeden z důvodů nezájmu o optimu. V roce 2017 kombík konečně přišel, měl úspěch, a sedan si od té doby už moc zájemců nenašel. Optima ovšem i po letech zůstává ryze okrajovou volbou. Kombíky se sice v bazarech neprodávají úplně špatně, ale horko těžko konkurují passatu či mondeu, u nichž v minulých letech stlačil přetlak ojetin z operativních leasingů ceny na podobnou úroveň.

Závěr

Optima se na trhu ojetin vyskytuje spíše sporadicky. Pokud ano, s největší pravděpodobností ji bude pohánět diesel nebo plug-in hybrid. Auto vyniká zajímavým vzhledem a doslova královským vnitřním prostorem vpředu, a hlavně vzadu. V tom mu konkuruje pouze Škoda Superb. Je to spolehlivý přepravník, jenž je ale z pohledu evropského řidiče trochu bezduchý.

Plusy

Sedmiletá záruka

I nejstarší auta kryje tovární záruka

Obří vnitřní prostor (hlavně vzadu)

Dojezd plug-in hybridní verze

Komfortní jízdní vlastnosti

Téměř vždy jasný původ

Neláká zloděje a nenechavce

Ergonomie

Spolehlivost a odolnost

Vzhled

Minusy