Ojeté Audi 80 (B3 a B4) optikou Martina Vaculíka: Nejlepší auto, ve kterém kdy seděl?

Častá otázka na motoristického novináře zní, jaké je to nejlepší auto, ve kterém kdy seděl. Pokud čekáte nějaký supersport, zklameme vás. Nominujeme Audi 80, přezdívané Vajíčko. A máme pro to mnoho důvodů.

Tento trochu oddechovější díl bazarové rubriky vznikl vlastně náhodou. Za Lukášem Buriánem jsme do Čebína u Brna vyrazili prohlédnout a vyzkoušet si pořádně ojetý Ford S-Max druhé generace. A ještě než jsme začali řešit, jak dobře naváže na oblíbeného a notoricky známého předchůdce, všimli jsme si krásného zlatého Audi 80 z roku 1988. „Vy máte vajíčko? Kde jste ho vzal?“

Kvalitní a levné…

„Narazil jsem na něj při cestě po Německu a rozhodl jsem se, že si po čase udělám radost. Pořád totiž vzpomínám na své Audi 80 TDI. Podívejte se na ty materiály uvnitř, zkuste si otevřít a zavřít dveře. A víte co, jeďte se radši projet!“ Po sto metrech bylo jasno – modla středostavovské české rodiny Ford S-Max týden počká. Teď pojďme na auto, které už mnozí z vás měli a prodali takříkajíc z nerozumu. Dnes revoluční vajíčko může plnit více rolí. Nejčastější už asi bude víkendové jezdění a vzpomínání na staré dobré časy, kdy nás ještě nic nebolelo. Ale stroj s pozinkovanou karoserií, jehož tehdy revoluční desetiletá záruka na neprorezavění byla hrubě podstřelená, může dodnes sloužit i v denním provozu tam, kde není moc peněz nebo si nechcete v soli či na „couračky“ ničit dražší vůz.

Se správnou motorizací je to také skvělé první auto mladého nadšence. Sice to není žádná okruhová bestie, ale řidičské chyby netrestá tak moc jako třeba glorifikované BMW 3 E30 (1982–1994). Opravovat na něm bude jen to, co zvládne snadno a sám, tedy mechaniku. Nikoliv korozi, na boj s níž potřebujete vybavenou dílnu s dostatkem prostoru a pěkný kus řemeslného mistrovství. Také je podstatně levnější. Použitelná Audi 80 v Německu začínají na 1500 eurech (aktuálně 38.700 Kč), za 3000 eur už jsou i vozy na parádu.

