TEST BYD Atto 2 – Neurazí, nenadchne
BYD Atto 2 sází na konzervativní vzhled, praktičnost a jednoduché ovládání. Otestovali jsme nejvyšší verzi Comfort, která nabízí větší baterii a rychlejší nabíjení. Stačí to však na silnou evropskou konkurenci?
Design, interiér
Segment městských aut dnes přetéká modely, které si jsou někdy podobné jako vejce vejci. V nabídce je v této kategorii i řada elektromobilů. BYD Atto 2 svým designem zapadá jejich řad, jeho karoserie má hranatý tvar a také poměrně strmé čelní sklo.
To je trochu v rozporu s dnešními trendy, nicméně znamená to slušný výhled z vozu, kterému pomáhají také relativně úzké A-sloupky a zpětná zrcátka umístěná na dveřích. Nebýt aerodynamického tvaru základny levého zrcátka, bylo by hezky vidět skoro až k přednímu kolu. Jako řada jiných čínských aut je však i zde skvělý kamerový systém, a tak to není tolik potřeba.
Nejlépe atto 2 vypadá dle mého názoru zezadu z boku, hlavně díky propracované grafice zadních světel a designu, který připomíná ten západoevropský. Nápadná podobnost zde je s Mercedes-Benzem GLB a design C-sloupku s plovoucí střechou připomíná Smart #1.
Oplastování dveří připomíná modely Aircross od Citroënu, ovšem zajímavostí jsou tu hlavně zapuštěné kliky. Ty se vyklápějí nahoru, ale oproti některým starším vozům nemá člověk pocit, že moc nevydrží. Mají příjemný odpor a fungují lépe než elektricky výsuvné kliky dražších modelů.
Přední část se vzhledově nejvíce hlásí nejen k ostatním modelům BYD, ale především ke generickému asijskému designu. Konzervativní vzhled ale ničím neurazí a není ani ošklivý. Světlomety jsou šikmé a jejich grafika denního svícení kopíruje tvar karoserie. Jsou spojena leskle černou lištou s logem značky BYD a nebýt tam té lišty, mohl by si člověk na první pohled myslet, že kouká na Suzuki Vitara. Nebo vlastně na jakýkoliv jiný malý crossover.
Sám o sobě vzhled přední části není špatný, jen moc nenavazuje na hranatější design zbytku auta. Celkově považuji exteriér vozu za povedený, jelikož ničím neuráží a funkčně je vše v pořádku. Díky velkým oknům je interiér hezky prosvětlený a dveře kryjí práh, takže se člověk při nastupování neumaže. Zavazadelník má navíc díky hranaté zádi praktický tvar a objemem 450 litrů také neurazí.
Emoce stranou
V interiéru se sedí pěkně vysoko a usadit se do příjemné polohy za volantem není sebemenší problém. Se svými 189 centimetry mi nic nebrání ve výhledu a na displeje vidím krásně. Head-up displej není možné ani přikoupit. Interiér je jednoduchý, bez zbytečných designových výstřelků. Dokonce chybí i pro značku typický otočný displej, ale upřímně – chyběl by vám?
Volant je svým průměrem relativně velký a hezky postaru se vše ovládá tlačítky. Na levé straně ovládáte tempomat a asistenční systémy, vpravo hudbu, telefon a displej. Ten před řidičem má 8,8" a není příliš konfigurovatelný. Informací však nabízí dost a jeho jas lze tlumit separátně od displeje infotainmentu. Umí být příjemně tmavý.
To stejné platí pro displej infotainmentu. Jas obou displejů se nastavuje po stažení horní lišty infotainmentu a rozsah nastavení je velký, takže v noci ani jeden displej neruší. Při ostrém slunci jsou oba displeje také dobře čitelné. Stažení horní lišty připomíná chytrý telefon, můžete si na ni konfigurovat zkratky často využívaných funkcí. Navíc lišta lze stáhnout i při zrcadlení Android Auto, to neumí všechna auta. Palec nahoru.
Displej umí jednou za čas reagovat trochu pomaleji než v dražších modelech značky, ale většinu času funguje dobře. Překvapivé bylo najít i v levnějším BYDu chlazenou bezdrátovou nabíječku pro řidiče o výkonu až 50 W. Nabíjí telefon rychle, i když přece jen tu oproti dražším modelům je jeden ústupek. Povrch nabíječky je relativně klouzavý a zařízení se při větší akceleraci posune směrem dolů.
Pod bezdrátovou nabíječkou najdeme ještě úložný prostor, ve kterém je ze spolujezdcovy strany umístěn zvláštní předmět válcovitého tvaru. Jedná se o chytrý bezpečnostní prvek, který vám v případě nehody pomůže přeříznout pás nebo rozbít okno. Je navíc hezky schovaný a neruší design interiéru. Jen doufám, že zákazníkům prodejce o jeho existenci řekne, protože splývá možná až moc a sám bych o jeho přítomnosti nevěděl, kdybych se nešťoural v každé zvláštnosti, kterou vidím.
V plně elektrické verzi se volič převodovky přesunul pod volant, v plug-in hybridním attu 2 byste ho našli na běžnějším místě mezi předními sedadly. Řazení pod volantem je příjemné a člověk si rychle zvykne, avšak i po týdnu ježdění se mi párkrát stalo, že jsem si málem místo spuštění stěračů přeřadil. Řadicí páka má totiž totožný tvar jako levá páčka. Pokud tedy člověk často mění auta, nemusí mu na první pohled dojít, že je něco jinak.
Mezi nabíječkou a nápojovými držáky je lišta s tlačítky. Uprostřed se nachází startovací tlačítko, které je ale potřeba používat jen při vystupování z vozu. Atto 2 se totiž zapíná při otevření dveří řidiče automaticky, což je příjemné. Rovnou začíná topit či klimatizovat. Pro rozjezd šlápnete na brzdu a zařadíte, není třeba “startovat” tlačítkem.
Neumí se ale samo vypnout, když vystupujete; to už je nutné zmáčknout tlačítko. Je to fajn, pokud chcete jen třeba něco vyndat z kufru. Pokud by vám to však vadilo, můžete tuto funkci vypnout v nastavení a vždy používat tlačítko. Ostatně jako mnoho dalších věcí. Nastavit dle vlastních preferencí či přesvědčení tu toho lze spousta.
Kolébkový přepínač jízdních režimů je blízko řidiči, což je dobré. Za fajn řešení považuji i možnost změny rekuperace tlačítkem. Atto 2 má totiž jen dva módy a je tak možné mezi nimi logicky přepínat. Bohužel, stejně jako u jiných modelů značky, přepnutí intenzity není okamžité, nýbrž je nutné chvíli používat plynový pedál, aby se změnila.
Vpravo je scrollovací ovládání hlasitosti, jehož stisknutí vypne celý infotainment. To je obzvlášť zajímavé, protože stisknutí stejného tlačítka na volantu pouze ztlumí hudbu. Tím se dostáváme k první nepříjemné vlastnosti auta: nečekejte u něj žádné prémiové audio. Nejenže se reproduktory řadí spíše mezi ty podprůměrné, ale rádio ani skrz DAB nemá vždy ideální příjem. Škoda.
Mikrofon i zvuk při telefonování je čistý a vše funguje správně, po ukončení hovoru mi ale auto pokaždé na půl sekundy rozbilo ušní bubínky. Z nepochopitelného důvodu se po ukončení hovoru rádiový přenos spustil na plnou hlasitost, načež se sám rychle zkorigoval. To považuji z hlediska infotainmentu za největší chybu, ale věřím, že bude v další aktualizaci softwaru odstraněna. Ostatně software v BYDu Atto 2 vyřešil mnoho chyb, které jsem minulý týden vytýkal vrcholnému modelu Sealion 7.
Ještě bych rád zmínil sedačky, které mi na kratší trasy přišly dostatečně komfortní. Po pár hodinách jízdy už jsem ale svá záda trochu cítil. Místa je všude dostatek, na tak malém prostoru se ukazuje výhoda elektrického pohonu. Nad hlavou je díky tvaru karoserie místo přímo královské, přestože strop ukrývá velkou skleněnou střechu.
Nad hlavou řidiče je ještě jedna příjemná vychytávka, kterou jsem u jiného modelu zatím neviděl. Místo typicky chybějícího madla využil BYD toto místo pro pouzdro na brýle. Chválím kreativitu a smysl pro praktičnost.
Motor, jízdní vlastnosti
Testovaná varianta Comfort je nejvyšší výbavou modelu. Možná trochu netradičně však kromě výbavy přináší tato verze také několik zásadních vylepšení pohonného ústrojí proti verzím Active a Boost.
Nabízí 150 kW a točivý moment 310 Nm, tedy v obou případech o 20 víc než levnější provedení. Na kompaktní crossover to stačí – ale slabší verze jsou na stovce za stejných 7,9 s, alespoň podle katalogu. Důvodem je vyšší hmotnost, Comfort váží 1720 kg oproti 1570 kg verzí Active a Boost. Vyšší hmotnost ale souvisí s největší výhodou verze Comfort v podobě větší baterie o kapacitě 64,8 kWh (vs. 45,1 kWh). Tu navíc můžete nabíjet výkonem až 155 kW, což je oproti pouhým 65 kW levnějších verzí opravdu užitečný rozdíl.
Atto 2 s větší baterií ujede až 430 kilometrů, v městském provozu slibuje automobilka dokonce až 604 km na jedno nabití. Ačkoli celkový dojezd v zimních teplotách takových hodnot nedosahoval, spotřeba ve městě byla i za nepříznivých podmínek dobrá.
Kombinovaná spotřeba se v testu pohybovala mezi 15,9 a 19,3 kWh/100 km, v Praze si atto řeklo nejméně o 13,6 kWh/100 km. Naopak dálniční rychlost znamenala průměr 23,7 kWh/100 km a na počítadle dlouhodobé spotřeby svítil průměr 21,9 kWh za 2000 ujetých kilometrů.
Záleží tak především na stylu jízdy; při běžném ježdění se Atto 2 umí pohybovat kolem výrobcem udávané hodnoty. Ta je však oproti konkurenci spíše vyšší. Navíc při častých cestách po dálnici a za hustého sněžení dojezd spadl téměř o polovinu.
Při jízdě komfortní
Atto 2 je podvozkově naladěno na tužší notu, což je příjemné zejména na okresních cestách nebo na dálnici. V porovnání s oblíbenou Dacií Duster, jejíž zákazníky by BYD Atto 2 mohl chtít přesvědčit o přechodu na elektřinu, zvládá BYD nerovnosti filtrovat určitě lépe. U konkurence v podobě prémiového Volva EX30 je však podvozek o dvě třídy dál.
To je ovšem spíše kompliment pro Volvo. Atto 2 považuji za auto vhodné pro běžné uživatele kompaktního crossoveru, kteří se zkrátka chtějí dostat z bodu A do B. Cesta s ním je příjemná. Řízení, brzdy i podvozek poskytují důvěru a nejlépe by jízda šla popsat jako snadná, přirozená, bez námahy. Atto 2 je zkrátka auto, do kterého byste bez problému posadili své prarodiče, rodiče, manželky či děti s čerstvým řidičákem.
Jediná situace, kde si podvozek neví rady, jsou větší nerovnosti ve velmi nízkých rychlostech. Přejíždět zpomalovací práh nebo se pohybovat na parkovišti s hodně rozbitým asfaltem, tam by měl BYD na podvozku zapracovat. Auto v takové situaci přenáší nerovnosti do kabiny v nepříjemně velké míře a celé poskakuje. Stačí se však rozjet nad 20–30 km/h a vše je tak, jak by mělo být.
|Srovnání s konkurencí
|BYD Atto 2
|Kia EV3
|Renault 4
|Volvo EX30
|Provedení
|Comfort
|Standardní dojezd
|150k comfort range
|Single Motor
|Motor
|synchronní AC elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|elektromotor
|synchronní AC elektromotor
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|předních kol
|zadních kol
|Největší výkon [kW/min]
|150 kW (204 k)/-
|150 kW (204 k)/-
|110 kW (148 k)/-
|200 kW (272 k)/-
|Točivý moment [N.m/min]
|310/-
|283/-
|245/-
|343/-
|Převodovka
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|1st. reduktor
|Max. rychlost [km/h]
|160
|170
|150
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,9
|7,5
|8,2
|5,7
|Komb. spotřeba [kWh/100 km]
|17,4
|14,9
|probíhá homologace
|17,1
|Baterie
|64,8 kWh
|58,3 kWh
|52 kWh
|51 kWh
|Dojezd [km]
|430
|436
|409
|337
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|155/11
|100/11
|100/11
|150/11
|Pohotovostní/celková hmotnost [kg]
|1720/2140
|1725-1845/2270
|1462/1980
|1830/2210
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|750/750
|500/500
|750/750
|1000/750
|Rozměry d x š x v [mm]
|4310 × 1830 × 1570
|4310 × 1850 × 1570
|4144 × 1808 × 1552
|4233 × 1837 × 1549
|Rozvor [mm]
|2620
|2680
|2624
|2650
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|450/1370
|460/1251
|375 (420)/1149 (1405)
|318/904
|Cena od [Kč]
|918.000
|899.980
|803.000
|895.000
|Srovnatelná výbava s testovaným kusem
|Comfort
|Earth + Paket DriveWise ADAS
|R4 iconic 150k comfort range + pack extended grip
|Core + Vyhřívaná přední sedadla a volant + Sluneční clona střechy
|Cena od [Kč]
|918.000
|969.980
|913.000
|910.595
|ve výbavě chybí 360st. kamera (ta jde až u vyšší výbavy s velkou baterií)
|ve výbavě chybí prosklená střecha (renaut má jen plátěnou a na tu není ceník)
|ve výbavě nenabízí kožená sedadla a verze s vyšším dojezdem je o 120k dražší
Závěr
BYD Atto 2 je autem, které nemůže nikoho urazit. Pokud sháníte vůz, do kterého jen sednete a vyrazíte na cestu, bez vyšších nároků na jízdní vlastnosti či šmrncovní design, budete s BYDem Atto 2 ve verzi Comfort spokojeni. Nižší verze mají výrazně pomalejší nabíjení a zásadně nižší dojezd, nejvyšší výbava je zde tou ideální volbou.
BYD má tradičně výborný kamerový systém a nabízí moderní technologie s prostorným interiérem. K tomu přidává pocit jistoty za volantem a dobrý výhled na všechny strany díky hranaté karoserii. Té vděčí i za dobře využitelný zavazadelník.
Oproti konkurenci mu však chybí cokoli navíc. Renault 4 je nádherné retro, které je ovšem stísněnější uvnitř. Volvo EX30 doplácí na své ekologické materiály, krátký dojezd (lze připlatit přibližně 120 tisíc korun za verzi se srovnatelným dojezdem) a absenci displeje před řidičem. Atto 2 překvapivě nabízí lepší kamerový systém, EX30 má však lepší jízdní vlastnosti, design i jméno značky.
Kia EV3 bude jedním z hlavních konkurentů BYDu Atto 2. Má prakticky totožné rozměry, na papíře nabízí lepší spotřebu a stojí podobné peníze. Její vzhled však nemusí být po chuti každému a konzervativní vzhled BYDu může u některých zákazníků vyhrát.
|Nejlevnější verze modelu
|765.000 Kč (Active, FWD, 130 kW)
|Základ s testovaným motorem
|918.000 Kč (Comfort, FWD, 150 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|918.000 Kč (Comfort, FWD, 150 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|918.000 Kč (Comfort, FWD, 150 kW)