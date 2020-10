Ojetý Opel Mokka/Mokka X (od 2012): Jeden ze čtyř posledních

Navzdory svému pokročilému věku představuje pro kupujícího malých crossoverů tento vůz dodnes zajímavou nabídku. A to jak v případě nového auta, tak také coby ojetina. V porovnání s modernějšími modely grandland X, respektive crossland X působí již zastarale, avšak v jejích útrobách se ukrývá technika, kterou oba mladší sourozenci nemohou nabídnout. Tím je alternativně stálý pohon všech kol. Nabízel se od začátku produkce ve spojení s výkonnějšími pohonnými jednotkami, konkrétně 1.4 Turbo, a dále v některých verzích čtyřválce 1.6 CDTi a 1.7 CDTi. Nabízí se otázka, zda se kupujícímu ojetiny vyplatí hledat auto s pohonem všech kol AWD. V porovnání s verzí s poháněnou přední nápravou se tady řada součástek liší. Nejde jen o nezbytný kloubový hřídel pohonu zadní nápravy, ale také o dodatečný úhlový převod (transfer), otáčející hnací sílu při výstupu z převodovky o 90 stupňů. Dále zde marně hledáme navíc zadní diferenciál, z něhož vedou poloosy k oběma kolům. Jiné jsou ale například také zadní těhlice.

Jádrem systému AWD je elektromagnetická lamelová spojka, která aktivně připojuje pohon zadní nápravy v případě potřeby. Jde o stejné zařízení, jaké běžně najdete v asijských autech, přičemž dodavatelem je společnost Borg Warner. Současně se jedná o odlišné řešení, než jaké používají obě generace insignie. Předností elektromagnetické spojky je v porovnání s elektrohydraulickou (například haldex u první insignie) fakt, že je zcela bezúdržbová. Olej v jejích útrobách slouží pouze pro odvod tepla a v praxi se nemění. Z pohledu kupujícího ojetiny je důležitá také naprostá spolehlivost systému.

Kupující ojeté mokky se tak bude potýkat spíše s rébusy motorů a to se bohužel týká i rozšířeného čtyřválce 1.4 Turbo. Do roku 2016, tedy do modernizace, si vystačil s nepřímým vstřikováním benzinu. Nevýhodou je o něco vyšší spotřeba paliva, výhodou fakt, že jeho uživatelé jsou ušetřeni všech problémů, které se pojí s přímým vstřikováním (karbonování sání a sacích ventilů, zanášení vstřikovacích trysek, netěsnosti palivové soustavy, acyklické namáhání řetězových rozvodů vinou pohonu vysokotlaké pumpy). Tudíž i rozvody poháněné řetězem jsou na těchto agregátech trvanlivé.

Auto Tip 21/2020

I přes dobré vyhlídky dané konstrukcí a technikou číhá na kupující čtyřválce 1.4 Turbo jedna zrada. „V souvislosti s motorem 1.4 Turbo se potýkáme s praskajícími písty. Obyčejně k tomu dojde v místě mezi kroužky zpravidla po ujetí 50.000 až 100.000 km,“ říká k agregátu Zdeněk Veselý, technik ze společnosti Autotechnik Zralý, která se na opravy opelů v pražských Stodůlkách již léta specializuje. „Auto přestane jet a skokově se zvýší spotřeba oleje,“ upřesňuje Veselý. Oprava v Autotechnik Zralý vyjde na asi 50.000 korun, přičemž se mění také rozvody a některé další díly. Lze této závadě nějak předejít? Zdeněk Veselý doporučuje motor nepodtáčet a raději radit dříve. V průběhu produkce ve snaze eliminovat popsaný problém opel změnil olej, kterým je v současnosti SAE 5W-30 Dexos 1 (dříve se používal Dexos 2).

Motor 1.4 Turbo je spojen s nezvykle dlouhými převody, které jej stále nutí pracovat ve velmi nízkých otáčkách, k čemuž řidiče dále nabádá také velmi ekonomicky kalibrovaný ukazatel řazení. Jinak je tento motor spolehlivý.

Alternativou k 1.4 Turbo může za předpokladu volby pohonu všech kol představovat čtyřválec 1.6 CDTi. Ten je vcelku spolehlivý, snad s výjimkou turbodmychadla. Jeho ložiskový uzel se zejména zkraje výroby doslova rozpadal, přičemž opel měnil turbo v rámci záruky. Dnes už by to mělo být na ojetinách vyřešené. Zajímavostí jsou tady rozvody řetězem vedené ze strany setrvačníku.

Mokka, stejně jako jiné opely z té doby, používá nechvalně proslulou manuální šestistupňovou převodovku M32. Ta je známá malou životností ložisek hřídelů. Již méně lidé vědí, že v roce 2012 prošla inovací, kdy dostala větší hřídelová ložiska spolu s odlišným olejem. „Od té doby problémy s převodovkou M32 ustaly, tudíž se vyskytují jen sporadicky,“ dodává Veselý. A jelikož mokka má již tuto modifikovanou verzi, platí pro ni i výše uvedená slova.

Náhradní díly na Opel Mokka 1.4 Turbo Spodní rameno přední nápravy 6957 Kč Sada rozvodů 4538 Kč Vodní čerpadlo 2483 Kč Termostat 1840 Kč Zadní svítilna 2744 Kč Spojková sada 12 532 Kč Dvouhmotový setrvačník 15 761 Kč

Motory

1.6 ecoFLEX/85/88 kW: Velmi spolehlivý motor, který, pokud nechcete pohon všech kol, představuje skvělou volbu. Je však třeba se spokojit pouze s průměrnou dynamikou, navíc servírovanou ve vyšších otáčkách. Do roku 2018 se pojil pouze s pětistupňovou převodovkou.

1.4 Turbo/88/103 kW: Z hlediska parametrů ideální volba. Oproti šestnáctistovce násobně lepší pružnost, spotřeba přibližně stejná. Díky nepřímému vstřiku motor netrpí na zanášení karbonem a i rozvodový řetěz je vcelku trvanlivý. Výrobce jej navíc nabízel v zajímavé verzi na LPG. Škoda jen praskajících pístů...

1.4 SIDI Turbo/112 kW: Nástupcem staré nepřímovstřikové čtrnáctistovky se stala verze s přímým vstřikováním a lehce zvýšeným objemem. Výkon se zvýšil, spotřeba paliva snížila. Zatím se ukazuje jako spolehlivý, který pohání modernizovanou Mokku X.

1.6 CDTi/81/100 kW: Vznětový motor o objemu 1,6 litru je vlastní konstrukcí Opelu, přičemž nahradil známou sedmnáctistovku. Vsadil na common-rail Denso, který však skýtá některá úskalí. Spíše než s netěsnými vstřikovači v hlavě se však servisy potýkaly s rozpadlým turbodmychadlem.

1.7 CDTi/96 kW: Motor původem od Isuzu je v této poslední evoluci pro Euro 5 hlučný a trpí řadou problémů od vadného EGR ventilu až po vydřené čerpadlo common-railu Denso. Kladem je trvanlivý částicový filtr, který běžně vydrží 300.000 km.

Problémy

Prskající písty u 1.4 Turbo: Pokud se motor podtáčí.

Závady motoru 1.7 CDTi: Vydřené čerpadlo Denso, zanesený EGR ventil

Vadné turbodmychadlo u motoru 1.6 CDTi: Ložiskový uzel

Vůle v kloubovém hřídeli pohonu zadní nápravy: Při velkém proběhu.

Koroze výfukového potrubí

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2013 Mokka 1.6 ecoFLEX 85 kW 86 000 km 249 900 Kč 2015 Mokka 4x4 1.6 CDTi 100 kW 143 000 km 280 000 Kč 2013 Mokka 4x4 1.4 Turbo 103 kW 85 000 km 350 000 Kč

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Opel Mokka/Mokka X

Kompaktní SUV jsou teď na trhu asi nejvíc „in“ a klientele kupující nové auto očividně vůbec nepřijde divné, že v mnoha případech zaplatí klidně o 100 tisíc víc než za kombík nižší střední třídy, a přitom kromě pocitu nesmírného štěstí nedostanou vlastně nic zásadního navíc. Prodat stejnou techniku v módnějším balení a inkasovat tučný příplatek je pro výrobce pochopitelně terno, a tak se mohou přetrhnout, aby chrlili jednu novinku za druhou. Hlad po této kategorii aut se projevuje i v bazarech, které v posledních letech mají „městské teréňáky“ na čelných příčkách svého nákupního seznamu. Ojetin je na trhu nedostatek a ceny padají pomalu, Mokka přitom byla spolu se Škodou Yeti evropským průkopníkem v tomto segmentu, a nabídku ojetin by tedy člověk čekal po šesti letech od uvedení širší. Hlouběji pod čtvrt milionu korun zatím ani nejstarší šestiletou mokku obvykle nekoupíte a trhu dominují hlavně rok dva staré vozy nabízené přímo u značkových dealerů. A špatná nabídka to většinou není, s ohledem na vyšší služební stáří modelu je poměr ceny a výbavy oproti čerstvějším konkurenčním modelům celkem lákavý. A navíc je to jeden z menšiny modelů této třídy, který svou drsnější vizáží neslibuje nesplnitelné - umí totiž nabídnout i pohon všech kol.

Závěr

Mokka možná není nejmodernější, avšak nabízí alternativně stálý pohon všech kol, jenž u novějších crossoverů opelu vyvinutých už pod patronací PSA nenajdete. Právě je největším lákadlem, přičemž v praxi se ukazuje jako spolehlivý.

Plusy

Spolehlivý pohon všech kol

Pružné přeplňované motory

Agregát 1.4 Turbo s nepřímým vstřikováním benzinu

Robustní vzhled

Vyvážené jízdní vlastnosti

Stále se ještě vyrábí (Mokka X)

Úsporné diesely

Od začátku již odolnější manuální převodovka M32

Velmi spolehlivý motor 1.6 ecoFLEX

Skvělý šestistupňový automat

I verze s pohonem všech kol si vystačí s jednoduchou zadní nápravou

