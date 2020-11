Opel Astra čekají velké změny, nové OPC může mít 300 hybridních koní

Zatímco koncern Volkswagen Group uvedl v tomto roce novou generaci Golfu, Leonu, A3 i Octavie, příští rok nás čeká modernizace v podání koncernu PSA Group. Kromě zcela nového Peugeotu 308 se přitom očekává i představení nové generace modelu Opel/Vauxhall Astra, který čeká řada podstatných změn.

Začít můžeme od techniky, která bude nepřekvapivě sdílená s vozy koncernu PSA. Již v minulém roce se objevila informace, že základem bude platforma EMP2. Pod kapotou by se pak měla objevit standardní nabídka tříválcových i čtyřválcových zážehových a vznětových motorů, které by navíc měla doplnit dvojice plug-in hybridů.

Podle informací britských kolegů z Autocaru by přitom výkonnější hybrid mohl být vyhrazen pro ostrou verzi OPC, kde by mohl poskytovat výkony na úrovni modelu Opel Grandland X Plug-In Hybrid 4. Bavíme se tak o kombinaci 1,6 litrového přeplňovaného motoru s dvojicí elektromotorů a osmistupňovým automatem, který posílá až 300 koní a 450 N.m točivého momentu na všechna kola.

Pod kapotou Grandlandu X to stačí k akceleraci 0-100 km/h za 6,5 sekundy a maximální rychlosti až 219 km/h. Astra je ovšem menší, má lepší aerodynamiku a pravděpodobně bude i lehčí, což naznačuje ještě zajímavější parametry. A totéž by mohlo platit pro dojezd. Hatchback by totiž mohl z 13,2 kWh baterie vytěžit víc, než 50 kilometrů v případě crossoveru.

Zatím není zřejmé, zda Opel nabídne ostrou Astru OPC ihned na začátku prodejů. Dá se totiž očekávat, že si vrcholný model ponechá na pozdější představení. Společně s hybridní Astrou OPC bychom se navíc mohli dočkat i hybridního nástupce Peugeotu 308 GTi, který zřejmě ponese nový název 308 PSE.

Ovšem zatímco technika bude téměř stejná, po stránce designu by se mělo jednat o zcela odlišné vozy. Ostatně svou schopnost odlišit se od koncernových sourozenců nám Opel ukázal již v případě nové Corsy, která sdílí základy s Peugeotem 208. Nová Astra by pak svým designem měla navazovat na odvážný design nového Opelu Mokka, jak pro Autocar zmínil viceprezident designu značky Opel Mark Adams.

Podle jeho slov by nová Astra měla do svého segmentu přinést totéž, co do něj přinesla nová Mokka. Z nové Astry by tak měla vyzařovat odvaha i klíčové prvky modelu Mokka. „Nechceme jen vzít ten stejný design a přizpůsobit ho pro jiné tvary. Vezmeme stejné přísady a vytvoříme ho kolem nich,“ uvedl Mark Adams.

Nová generace Astry by se měla vyrábět v domovském závodě Opel v německém Rüsselsheimu, zatím se však mluví pouze o pětidvéřovém hatchbacku. Nad praktičtějším kombíkem prozatím visí otazník, Peugeot 308 by se ho však měl dočkat a tak příliš nepochybujeme ani o zachování tradice v nabídce Opelu.