Nový Peugeot 308 se blíží. Dostane styl BMW, nabídne nové hybridy a přijede jako crossover

Aktuální Peugeot 308 se prodává již od roku 2013, a tak je nejvyšší čas na příchod nástupce. Podle původních zpráv jsme se třetí generace měli dočkat již letos, nakonec ale dorazila jen lehká modernizace s tím, že ta nová přijde až v roce 2021. Co od ní můžeme očekávat?

Nutno říct, že poměrně zásadní změny. Technický základ poskytne inovovaná platforma EMP2 ze stávajícího provedení, jejímž primárním výsledkem je zásadní rozšíření elektrifikovaných variant. Po vzoru větších modelů se dočkáme plug-in hybridů s možností dobíjení ze zásuvky, hlavně ale dorazí nová generace mildhybridních jednotek.

Jejich základem bude benzinový tříválec 1.2 PureTech, který však nově doplní 48V palubní síť pro možnost jízdy s vypnutým spalovacím motorem. Nejprve se dočkáme mildhybridu v kombinaci s manuálem, později ale přijde rovněž automatu, a to v podobě nové sedmistupňové dvouspojkové převodovky, z nově navázaného partnerství Skupiny PSA s firmou Punch Powertrain. Výkon každopádně má zůstat na dnešních 81 kW, respektive 96 kW, prvotním cílem mildhybridu je snížení spotřeby paliva.

Jako vrchol nabídky by pak měl sloužit plug-in hybrid s kombinovaným výkonem 165 kW a pohonem jedné nápravy, který známe třeba z 3008. Pokud se však ukáže nový Peugeot 508 PSE jako úspěšný, můžeme očekávat ještě ostřejší variantu se znaky této sportovní divize. Ze vznětových motorů pak má zůstat výhradně 1.5 Blue HDi (96 kW). Naopak s čistě elektrickým derivátem e-308 údajně počítat nemáme, zájemce o elektromobil bude chtít Peugeot oslovit jinými modely.

Výraznější změny máme čekat také v oblasti designu. Špionážní snímky zahraničních médií potvrzují, že se kabina opticky posune více vzad, což má znamenat proporce s dlouhou kapotou, ne nepodobné dřívějšímu BMW 1 s pohonem zadní nápravy. Snaha o stylovější vzhled, stejně jako lepší aerodynamiku, se pak projeví nižší karoserií, což bohužel patrně bude znamenat méně prostoru uvnitř.

Důležitou změnou bude také nové logo. Snímky prototypů naznačují využití retro stylizovaného loga, poprvé představeného již na konceptu E-Legend. Stylově se má objevit i za předními koly, skoro jak u nějakého Ferrari...

Kabina si pak sice zachová řešení i-Cockpit s maličkým volantem a vysoko usazeným přístrojovým štítem, který bude po vzoru 208 či 2008 digitální, s 3D efektem. Palubní desku pak ozdobí i větší obrazovka multimediálního systému, který má být nový. Peugeot chce údajně zapracovat na jeho zpřehlednění, což jenom kvitujeme.

Třetí generace Peugeotu 308 bude podle francouzských médií nakonec představen v březnu 2021. To mluvíme o pětidveřovém hatchbacku (interně P51), který se následně začne prodávat v řinu 2021. Odvozené kombi 308 SW (P52) má následovat až o rok později, přičemž již známou dvojici má doplnit ještě jedna karosářská varianta. Dlouho se mluvilo o sedanu zacíleném na severoamerický trh, kam se Peugeot hodlá po letech vrátit, poslední zprávy ale naznačují, že by spíše mohlo jít o nějaký crossover. Do plánů ale může ještě promluvit spojení Skupiny PSA s Fiat Chrysler Automobiles, do čehož americká část koncernu rozhodně bude mít co říct.