Peugeot 2008 1.2 PureTech vs. Renault Captur 1.3 TCe – Každý dle vlastního receptu

Francouzské automobilky se nebojí dělat věci jinak, po svém. Důkazem jsou dvě nová malá SUV, Peugeot 2008 a Renault Captur. Jsou si blízká velikostí i výkonem motoru, ale ze stejného zadání vznikla dvě hodně odlišná auta.

Dojem, prostor, cena Třída malých SUV patří v automobilovém světě k těm nejmladším, přesto v ní dnes mají zástupce už téměř všechny větší značky. Francouzům se boom této kategorie podařilo odhadnout s velkým předstihem. Jak Peugeot 2008, tak Renault Captur se nabízejí již od roku 2013. Nyní, opět téměř ve stejnou dobu, přicházejí jejich druhé generace. Atraktivita bez hranic Oba modely se drží zavedených linií své značky. Peugeot na okolí cení mohutnou lví masku a přední světlomety kreslí trojici diodových „drápů“, ty krajní přecházejí i do nárazníku. Z boku pak vynikne stoupající linie oken a specifické ostré prolisy na dveřích. Chybět samozřejmě nesmí oplastování ve spodní části karoserie a na lemech blatníků. Záď dotváří horizontálně orientovaná světla, která jsou spojena černým lesklým plastem. Každou svítilnu zdobí tentokrát trojice červených segmentů. Trochu kýčovitě na nás působí stříbrné ohraničení nakládací hrany kufru a ne každého zaujmou výrazné, ale falešné koncovky výfuku. Renault sází místo ostrých hran na oblejší, uhlazenější tvary. I v jeho případě jsou dominantou přední světlomety, které mají po vzoru sourozenců dolů zahnuté kly. Stejně jako u peugeotu tvoří už u základní výbavy hlavní zdroj světla diody, ale atraktivnější vizáž parabol získáte až u vyšších verzí. Maska je o poznání užší a nechává vyniknout mohutnému logu. I captur doplňuje černé oplastování o stříbrné doplňky, zde ale vše působí o něco decentněji. Povedený celek dolaďují originální a přitom decentní zadní světla ve tvaru písmene C. Ve srovnání s předchůdci oba modely výrazně povyrostly. Captur přidává 105 mm (4227 mm) a Peugeot 2008 dokonce 141 mm (4300 mm). Na pohled nižší a protáhlejší silueta peugeotu se tedy potvrzuje i v číslech. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 EAT8 – Předurčen k úspěchu Extravagance i střízlivost Interiéry peugeotu a renaultu představují dva diametrálně odlišné světy. Prvně jmenovaný se drží originální koncepce i-cockpit s malým volantem. Kaplička přístrojů se nachází až nad ním, a koukáte tedy „přes“. Tradičně to bývá úskalí pro průměrně vzrostlé jedince, kterým věnec volantu stíní ve výhledu. Menší postavy a naopak dlouháni si vhodnou pozici zpravidla najdou snáze. Dlouhonohým však může nízko položený volant vadit při nastupování, musí se pod ním podvléct. Renault se vzdal jakýchkoli experimentů a vsadil na dvě věci, kterými nemohl nic zkazit – kvalitní materiály a přehledné ovladače. Nemusíte se však bát, že by zamířil někam do fádní strohosti. Vše působí velmi pěkně a moderně. Centrem všeho je „plovoucí“ displej umístěný na vrchu středového panelu. V testovaném voze byla jeho vrcholná verze s vertikálně orientovanou 9,3“ obrazovkou. Menu samotné i grafika jsou přehledné. Jediné, co může chybět, je otočné kolečko pro nastavování hlasitosti rádia, ale na spodní liště máte vždy k dispozici alespoň virtuální tlačítka +- a pak také ovládání páčkou na sloupku volantu. Velmi pak potěší bytelná kolečka pro regulaci klimatizace. Nový Peugeot 2008 jsme srovnali s konkurencí. Vyplatí se nejprodávanější malé SUV cenově? Rozvernost à la peugeot I v peugeotu je středový 7“ displej (za příplatek lze mít 10“) umístěný nahoře, a navíc je ještě lehce natočený směrem k řidiči, takže je velmi dobře na očích. Zde se přes něj však ovládá většina funkcí včetně klimatizace, což není zrovna vzor ergonomické dokonalosti. Samotné menu je s výjimkou rádia graficky nepřehledné a pokulhává i logika členění. Některé nastavení hledáte dlouho. Alespoň že vybrané funkce lze ovládat i na efektní klávesnici pod výdechy ventilace. My oceňujeme především otočné kolečko hlasitosti audia. Chválíme rovněž příjemné měkčené plasty, které kryjí horní část palubní desky i horní část předních dveří. Líbí se nám také vkusný a decentní dekorační pás s imitací karbonu. Dostatek, nikoli přebytek Palubní deska peugeotu působí celkově mohutnějším dojem než v capturu a více vás obklopuje, což bude vyhovovat jen někomu. Přestože vnitřní šířka je větší než u renaultu, vzdušněji se tu necítíte. To samé platí i vzadu, neboť linie oken hodně stoupá a okna jsou úzká. Místa pro nohy nabízí 2008 o 2 cm méně než captur, za sebe si však dlouháni sednou. Výhodou peugeotu je zde naopak o 2 cm více prostoru ve vertikálním směru díky rovnější střeše. Příplatkové panoramatické okno nad zadní sedadla nezasahuje a hlavy tak neomezuje. Vpředu sice pár centimetrů ubírá, místa je však pořád dostatek. Úložné prostory jsou v modelu 2008 logicky navržené, což nebývalo u značky zvykem. Schránka před řadicí pákou je horizontálně rozdělena na dvě. Horní část je zavírací a otevřená dvířka slouží jako stojánek mobilu. Hodně objemná je i schránka před řidičem, kam se pohodlně vejde atlas velikosti A4 nebo třeba 13“ notebook. Renault Captur 1.3 TCe 130 & 1.3 TCe 150 EDC – S šípy pod kapotou Captur se ve vyšší výbavě Intens drží šuplíku, s nímž přišla už minulá generace. O věcech máte sice lepší přehled, je však menší a po vysunutí utiskuje nohy spolujezdce. Ostatní prostory jsou otevřené. Věci z kapes lze odložit do ohraničené přihrádky před řadicí pákou. V obou vozech nechybí držáky nápojů a loketní opěrka, která je posuvná, ale nikoli výškově stavitelná. Údaje o testovaných vozidlech Renault Captur 1.3 TCe Peugeot 2008 1.2 PureTech Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 176/9 174/7 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 87–100/93 89–97/95 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0–6/0 0–4/1 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 140/139 142/139 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 127/127 129/130 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 51 x 51/50 x 49 51 x 49/48 x 52 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 61 x 52 60 x 52 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 97 x 74 91 x 82 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 79/189 74/185 Variabilita není samozřejmost Nárůst vnějších rozměrů se u obou vozů projevil zvětšením zavazadelníků. Základní objem u capturu činí 422 litrů. Stejně jako u předchůdce však nabízí i možnost posunu zadní lavice, čímž naroste až na 536 litrů, což je v současnosti rekord segmentu. Samotná manipulace s lavicí však vyžaduje více síly. Peugeot nabízí kufr o velikosti 434 litrů bez možnosti posuvu zadních sedadel, v základním uspořádání pak nabízí větší ložnou délku. Na stejné vlně Cenovým etalonem pro malá SUV je Hyundai Kona 1.0 T-GDI 88 kW, základní výbava Start za 369.900 Kč je však hodně chudá, byť požadavky dle Světa motorů splňuje. Srovnatelnější s peugeotem a renaultem je vyšší verze Comfort za 399.990 Kč. Cenová politika francouzských značek je v případě modelů 2008 a Captur velmi podobná, stejně jako skladba motorů. Základní motory 1.2 PureTech 74 kW (peugeot) a 1.0 TCe 74 kW (renault) stojí 390.000 Kč, respektive 395.000 Kč a cenově blízké jsou si i testované silnější jednotky (viz tabulka). O něco bohatší se jeví základní model v případě peugeotu, který nese označení Active a kromě elektrického ovládání všech oken, manuální klimatizace či tempomatu, což má i captur, přidává třeba zadní parkovací čidla či dešťový senzor. Levněji v jeho případě vyjde i automatická klimatizace. U renaultu a jeho základní výbavy Zen zase dostanete levněji litá kola. Captur se nabízí jen ve dvou verzích, stupeň Intens (s 1.3 TCe 96 kW za 490.000 Kč) přidává vyšší verzi světlometů LED, navigaci, automatickou klimatizaci, dešťový senzor, zadní parkovací čidla, bezklíčkové ovládání, čalounění látka/koženka, zatmavená zadní okna či 17“ litá kola. Peugeot ve vyšší výbavě Allure (s 1.2 PureTech 96 kW za 475.000 Kč) přidává přední parkovací senzory, naopak mu však chybí navigace. Testované provedení GT Line se liší především designovými doplňky. Oba vozy se nabízejí s prodlouženou pětiletou zárukou. V případě Peugeotu 2008 je omezena 60.000 km, u renaultu 100.000 km. U capturu také vycházejí výrazně přijatelněji náklady na servisní prohlídky, ceny náhradních dílů jsou podobné. Pořizovací náklady Hyundai Kona 1.0 T-GDI 88 kW (etalon) Peugeot 2008 1.2 PureTech 96 kW Renault Captur 1.3 TCe 96 kW Základní cena 369 990 Kč (Start) 430 000 Kč (Active) 440 000 Kč (Zen) Cena verze Světa motorů 369 990 Kč (Start) 430 000 Kč (Active) 440 000 Kč (Zen) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace Ne 8000 Kč 22 000 Kč* Bixenony/světlomety LED Ne/Ne Ne/Ano Ne/Ano Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne 6000 Kč/Ne 5000 Kč/Ne Zadní/zadní a přední parkovací senzory Ne/Ne Ano/Ne 5000/10 000 Kč** Litá kola Ne 15 000 Kč (16“) 5000 Kč (17“) Navigace Ne 18 000 Kč 10 000 Kč Dešťový/světelný senzor Ne/Ano Ano/Ano 22 000 Kč*/Ano Tempomat/adaptivní tempomat Ne/Ano Ano/Ne Ano/Ne Bezklíčkové startování Ne Ne 22 000 Kč* Metalíza Ano (jen šedá) Ano (jen oranžová) 13 500 Kč Porovnání cen 369 990 Kč (100 %) 430 000 Kč (o 16 % horší) 440 000 Kč (o 19 % horší) Známka*** 1,00 2,00 2,00 Pořadí 1. 2. * Společný paket automatické klimatizace, zadních parkovacích senzorů, dešťového senzoru, vyhřívaných zrcátek a bezklíčkového přístupu, tento paket neumožňuje kombinaci s předními parkovacími senzory, ** včetně zpětné kamery, ** známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Motor, jízda Jedou podobně Do testu jsme vybrali středně výkonné zážehové motory, které by měly uspokojit drtivou většinu typických uživatelů. Oba mají shodně 96 kW. V případě Peugeotu 2008 se jedná o známý tříválec 1.2 PureTech. Renault přišel s novým čtyřválcem 1.3 TCe, který vznikl ve spolupráci s Mercedesem a v nabídce nahrazuje předchozí dvanáctistovku. Na rozdíl od ní sází už také na přímé vstřikování paliva. V rámci papírových předpokladů by měla mít objemnější jednotka v capturu náskok díky vyššímu točivému momentu dostupnému v nižších otáčkách – 240 Nm při 1600 min-1, zatímco peugeot nabízí 230 Nm při 1750 min-1. V obou případech se motory pojí s manuální šestistupňovou převodovkou, která je i podobně odstupňovaná. Na dálnici točí oba vozy na šestku shodně 2700 min-1. Z hlediska dynamiky ani pružnosti ale subjektivně žádný rozdíl necítíme. Oba motory se zdají výkonově plně dostatečné a jízda s nimi je příjemná, i v dnešním uspěchaném provozu máte zdravou rezervu. Naše měření potvrdilo subjektivní dojmy, že mezi vozy jsou jen minimální rozdíly. Renault Captur druhé generace vstupuje na český trh. Základ se stále vejde pod 400.000 Kč Proti papírovým předpokladům se jako mírně pružnější ukázala dvanáctistovka v peugeotu, která se z nižších otáček sbírá o něco měkčeji a ochotněji. Při tradičních disciplínách 60–100 km/h a 80–120 km/h byl však rozdíl jen několik desetinek. Naopak v absolutní dynamice měla být lepší dvatisíceosmička, ale zvítězil renault. Na stovku se dostal za 10,1 s, peugeotu to trvalo 10,3 s. Náskok capturu se pak s narůstající rychlostí zvyšoval, tempo 160 km/h hlásil za 27,1 s, peugeot potřeboval 28,1 s. Tak či tak to oběma vozům z hlediska pružnosti i dynamiky vyneslo v hodnocení stejnou známku. Z aspektu praktického užívání neprozradily naměřené hodnoty tentokráte nic zásadního. Různě hladoví Chleba se láme v daleko sledovanější disciplíně, kterou je spotřeba. Už v nedávném porovnání Renaultu Clio s Peugeotem 208, kde se utkaly stejně výkonné motory, ale s automatem, byly rozdíly nečekaně velké. Peugeot se ukázal jako pěkný nenasyta. Totéž se do značné míry potvrdilo i u odvozených SUV, byť rozdíl nebyl v případě manuálních převodovek tak výrazný. Na dálnici při 130 km/h si captur vystačil s přídělem 6,6 l/100 km, zatímco 2008 si žádala 7,2 l/100 km. Podobná čísla jsme pak u obou vozů vídali i ve městě. Jízda po silnicích prvních tříd skončila hodnotami 5,4 vs. 6,1 l/100 km, opět ve prospěch renaultu. Při klidné jízdě po okreskách se rozdíl zmenšil, stále však zůstal úspornější captur – 5,0 vs. 5,4 l/100 km. Údaje o testovaných vozidlech Renault Captur 1.3 TCe Peugeot 2008 1.2 PureTech Motor, ventilový rozvod přeplňovaný zážehový R4, DOHC přeplňovaný zážehový R3, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1333 1199 Největší výkon (kW/min-1) 96/5000 96/5500 Největší točivý moment (Nm/min-1) 240/1600 230/1750 Převodovka 6° manuální 6° manuální Délka x šířka x výška (mm) 4227 x 1797 x 1576 4300 x 1770 x 1530 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2639, 1560/1547 2605, 1540/1540 Standardní pneumatiky 215/60 R17 215/60 R16 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1309/541 1267/523 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 650/1200 633/1200 Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 422–536/1275 434/1467 Objem nádrže paliva (l) 48 44 Nejvyšší rychlost (km/h) 195 196 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 10,6 8,9 Emise CO 2 (g/km) 123 103 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 7,0/4,9/5,4 5,3/4,0/4,5 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60–100 km/h) (s) 7,2 6,9 Pružnost na 5./6. rychlostní stupeň (80–120 km/h) (s) 10,8/13,5 10,0/13,4 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 2700 2700 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 36,1 36,5 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 47,8/87,6/127,9 48,2/88,7/128,4 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 6,3 6,9 Rozdíly jen drobné Oba modely vyjíždějí na nových podvozcích. Peugeot sází na svou globální platformu pro malé vozy nazvanou EMP1, využívá ji i příbuzné SUV DS3 Crossback a hatchbacky Peugeot 208 a Opel Corsa. Renault to má velmi podobně – captur dostal platformu CMF-B, kterou sdílí i clio a Nissan Juke. Koncepce podvozku zůstává u obou konkurentů stejná jako dosud, tedy vpředu spoléhají na vzpěry McPherson a vzadu na vlečená ramena s torzní příčkou. Captur sází vzadu na bubnové brzdy, zatímco peugeot na kotoučové. Jednodušší a servisně lacinější řešení v případě renaultu se však po stránce výkonu neukazuje jako handicap. Oba vozy brzdí velmi solidně, a ze stovky dokonce zastavil v průměru na kratší vzdálenosti captur (36,1 vs. 36,5 m), byť do toho samozřejmě promlouvají i odlišné pneumatiky. Z hlediska ovladatelnosti si oba vozy vedou velmi dobře, oba mají citlivě naladěné stabilizace, které zasahují včas a jemně, takže neobtěžují zbrklými reakcemi. Při vyhýbacím manévru se zdá nepatrně mrštnější peugeot, na prudký pohyb však reagují oba plynule a nezáludně. Toyota Corolla Cross oficiálně: Něco mezi C-HR a RAV4, do Evropy s otazníkem Peugeot 2008 potěší i komfortněji založené řidiče, s jednotlivými nerovnostmi se vypořádává lépe, většinou jen s lehkým zhoupnutím. Na příčných spárách si však v zatáčkách občas poskočí. Captur si na větších nerovnostech ducne víc. Ostré rázy a prkenné chování jako u předchůdce jsou však minulostí. Odhlučnění je u obou vozů na podobně dobré úrovni a na dálnici nenutí ke zvyšování hlasu. V případě capturu musíme pochválit možnost trvalé deaktivace mnohdy otravného systému hlídání jízdních pruhů, u peugeotu se aktivuje vždy po nastartování.

