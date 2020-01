Peugeot 208 1.2 PureTech 130 vs. Renault Clio TCe 130 – Souboj nasupených prcků

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Úvod, pořizovací náklady

Segmentu malých automobilů sice v českých luzích a hájích dominuje Škoda Fabia, minulý ročník ženevského autosalonu však přinesl odhalení dvou nových francouzských konkurentů. Ti možná nenabídnou takovou praktičnost a univerzálnost, ovšem svým odvážným designem fabii jasně deklasují. Pod kapotou navíc ukrývají motory, na které fabia rovněž nemá odpověď.

Dnes tu ale nejsme kvůli srovnání s fabií. V garážích se nám totiž v jednom termínu setkaly vrcholné spalovací motorizace Renaultu Clio a Peugeotu 208. A i když jsou si modely celkem podobné svými technickými parametry, už na první pohled je jasné, že filozoficky jsou oba trochu jinde.

Kolik stojí?

A to je vidět již při letmém pohledu do ceníku, kde clio nabírá první vítr do plachet. Pokud by vám šlo o nejlevnější nový vůz, pak je to s cenovkou 259.000 Kč Renault Clio SCe65 v naprosto základní výbavě Life. Nejlevnější Peugeot 208 1.2 PureTech 75 S&S MAN5 začíná až na částce 335.000 Kč, dík cenovému zvýhodnění se však zákazníci dostanou na 295.000 Kč.

Stejné schéma se pak opakuje i při srovnání nejvýkonnějších motorizací, které v obou případech nabídnou 130 koňských sil. Ovšem zatímco peugeot je doluje z přeplňovaného tříválce o objemu 1.2 litru, Renault má pod kapotou 1.3 litrový čtyřválec.

Ten je přitom možné pořídit i v druhé nejvyšší výbavě Intens TCe 130 EDC GPF již od 429.000 Kč, se zvýhodněnou zaváděcí cenou (-10.000 Kč) a bonusem za výkup (-15.000 Kč) se lze dostat až na 404.000 Kč. To Peugeot nabízí vrcholnou motorizaci pouze ve vrcholné (sportovní) výbavě GT-Line, kde motorizace 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 startuje od částky 585.000 Kč. Díky zvýhodněné ceně (-60.000 Kč) se ovšem dostáváme až na 525.000 Kč.

Pořizovací náklady Renault Clio Peugeot 208 ZÁKLADNÍ CENA Motor TCe 130 EDC GPF (96 kW) 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 (96 kW) Stupeň výbavy/cena [Kč] Intens / 429.000 GT Line / 585.000 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 6 Elektricky ovládaní okna vpředu/vzadu S/S S/S Klimatizace Automatická Automatická Displej infotainmentu 7" 7" Ambientní podsvícení [Kč] +9.000 Kč (Pack Ambiance + systém Multi-Sense S (8 barev) Navigace [Kč] S +21.000 Kola 16" litá 17" litá Rezerva [Kč] +2.000 S (dojezdové kolo) Digitální přístrojový štít [Kč] S S Adaptivní tempomat [Kč] +30.000 (Pack Easy Pilot) +15.000 (Pack Driver Assist Plus) Sledování mrtvého úhlu [Kč] +5.000 Kč +6.000 Kč Vyhřívaná přední sedadla [Kč] +8.000 +6.000 Světlomety [Kč] Full LED Full LED Metalíza [Kč] +14.500 (oranžová Valencia) +17.000 (modrá Vertigo) Přední/zadní parkovací senzory [Kč] +5.000 (Pack Parking) / S S/S Parkovací kamera [Kč] +5.000 (Pack Parking) S Panoramatická střecha [Kč] - +15.000 Kč Tažné zařízení [Kč] +6.500 (pouze předpříprava +16.000 Kč SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 26.992/- Přední/zadní nárazník [Kč] - / - Přední blatník [Kč] 5.387 Brzdové destičky přední/zadní [Kč] 3.421/2.065 Brzdové kotouče přední/zadní [Kč] 2.611 (1 ks)/3.802 (sada 2 ks) Přední/zadní tlumiče [Kč] 2.801/2.417 Čelní sklo [Kč] 10.681 Hodinová sazba v servisu [Kč] 800 Servisní interval [Kč] 20000 km / 1 rok Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 30.424 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5 (100.000 km) / 3 / 12 5/3/12 Prodloužená záruka 5 let (150.000 Km)/ +3.900 Kč Až 8 let / 200.000 km (Optiway Garance, 31.000 Kč)

Pokud byste chtěli sportovněji laděnou verzi Renaultu Clio ve vrcholné výbavě R.S. Line, která se nám dostala do rukou již před pár měsíci, pak byste museli v kombinaci s motorizací 130 EDC GPF sáhnout do peněženky pro 459.000 Kč. Po odečtu zvýhodněné zaváděcí ceny a bonusu za výkup se však cena smrskne na 434.000 Kč.

Na první pohled tedy Clio jasně vyhrává, ovšem co za své peníze dostanete? Pojďme se podívat na menší srovnání výbavy a příplatků