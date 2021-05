Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 GT – Třídní krasavice

Pětsetosma je sice s námi už od roku 2018, ale připadá mi, že snad ani nestárne. Alespoň já osobně ji považuji za krásnou, dokonce tak moc, že se v mých očích pere s Giulií od Alfy Romeo o titul nejhezčího auta střední třídy. Tedy minimálně v těch lépe vybavených verzích, v případě italské Julči od varianty Veloce dál, francouzské 508 zase sluší testované provedení GT.

To na pohled zaujme například mřížkou sání s chromovanou lištou a chromovanými fazetami ve tvaru šachovnice, kryty vnějších zpětných zrcátek nebo prvky v černé lesklé barvě. Výborný dojem podtrhují také 18palcová kola, přední Full LED svítilny nebo zadní sdružená 3D Full LED světla.

Jak to funguje?

Peugeot pro 508 nabízí čtyři motorizace - dvě zážehové (PureTech 180 s přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 133 kW a PureTech 225 s přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 165 kW), jednu vznětovou (BlueHDi 130 s přeplňovanou patnáctistovkou o výkonu 96 kW) a jednu elektrifikovanou.

Testovaný plug-in hybrid nesoucí označení Hybrid 225 e-EAT8 je podle očekávání nejdražší – zatímco slabší verze vybavené jen spalovacím motorem startují shodně na částce 890.000 Kč, provedení s možností externího dobíjení akumulátoru a schopností jezdit čistě na elektřinu začíná ve stejné výbavě Allure na 1.110.000 Kč. Rozdíl 220 tisíc korun se pak sice zmenší u nejvyšší výbavy GT Pack, pořád však činí 165 tisíc. Menší rozdíl je navíc důsledkem skutečnosti, že GT Pack je jediným provedením, do něhož si můžete objednat nejvýkonnější čistě benzinovou motorizaci PureTech 225, slabší PureTech 180 a vznětové BlueHDi 130 jsou pro tuto variantu zapovězeny.

Plug-in hybridní pohonné ústrojí v 508 tvoří turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru a elektromotor. Spalovací jednotka dosahuje maximálního výkonu 133 kW v 6000 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 300 N.m poskytuje v 3000 min-1.

Synchronní třífázový elektromotor je integrovaný do samočinné osmistupňové převodovky a od spalovacího agregátu ho odděluje další spojka. Jeho maximální výkon činí 81 kW, „krouťák“ vrcholí hodnotou 320 N.m. Celkový využitelný výkon soustavy dosahuje 165 kW, točivý moment pak 360 N.m. Poháněna jsou přední kola.

Elektřinu Peugeot 508 Hybrid 225 vozí v akumulátoru o kapacitě 11,8 kWh, jde ovšem o kapacitu celkovou, využitelných je 9,3 kWh. V technických datech pak u plug-in hybridu najdeme maximální dojezd čistě na elektřinu 54 kilometrů.

Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 GT

A jak to tak bývá, jde o číslo spíše teoretické. Ve skutečnosti jsem na elektřinu – tedy od odpojení z nabíječky po nabití do plna až po první zapojení spalovacího motoru do jízdy – dojel maximálně 44 kilometrů.

Doba nabíjení pak závisí na jeho způsobu. Ze standardní zásuvky zabere zhruba 8 hodin, z výkonnější nabíječky či wallboxu (6,6 kW, 32 A) máte plno za necelé dvě hodiny. V této souvislosti se hodí upozornit na fakt, že Peugeot nabízí výkonnější palubní jednofázovou nabíječku (7,4 kW) za příplatek 8000 Kč.

Svezení v elektrickém režimu je velice příjemné, jízda je pochopitelně tichá a i dynamické schopnosti elektromotoru jsou naprosto akceptovatelné, a to nejen v městském provozu. Ano, ve vyšších rychlostech sice chuť zrychlovat citelně opadá, ale na pohodové cestování síla elektromotoru pořád stačí. Konstantní jízda vyšším tempem elektřině navíc obecně moc nesvědčí, energie pak z baterie mizí poměrně rychle. Přesto plug-in hybridní 508 umí jet čistě na elektřinu rychlostí až 135 km/h.

Hybrid 225 e-EAT8 se samozřejmě umí pohybovat také v hybridním režimu, v němž jsou veškeré toky řízeny palubní elektronikou tak, aby jízda byla co nejefektivnější. Dokonce, i když palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu, auto se snaží co nejvíc vyřazovat spalovací motor. Hybridní režim si můžete zapnout sami, třeba když víte, že pojedete kus cesty po dálnici, jinak si ho vůz spouští automaticky ve chvíli, kdy už nemá v akumulátoru dostatek elektřiny pro výhradně elektrickou jízdu.

V praxi se 508 i v hybridním módu zpravidla rozjíždí na elektřinu (pokud na to vyloženě nešlapete), později do hry pustí čtyřválec. Jeho naskočení většinou probíhá tiše a jemně, takže jestli zrovna nesledujete palubní počítač či grafiku toku energií, nemusíte mít ani ponětí o tom, co vlastně vůz v danou chvíli pohání. Bohužel tomu tak není vždycky. Občas zapojení spalovacího motoru doprovodí zřetelné cuknutí, které zaregistrujete i ušima. Plynulost trošičku kazí také občasná drobná zhoupnutí při změně rychlostního stupně.

Spalovací motor ovšem bývá slyšet při prudší akceleraci. A ve sportovním režimu, který mačká maximum z obou typů pohonu, je navíc zvuk jedna-šestky uměle „přikrášlen“. Bez toho bych se rozhodně obešel.

Svižný a úsporný

V provozu plug-in hybrid každopádně působí docela čiperně. Nenabídne sice vyloženě vzrušující zátah nebo snad okamžité kopance, díky elektrické pomoci, která projev pohonného ústrojí okamžitým nástupem zajímavě uhlazuje, však zrychlení působí plynule, naprosto samozřejmě a také se dostavuje poměrně rychle. Čeká se vlastně jen na převodovku, až podřadí. Obecně bych to zhodnotil tak, že auto prostě zrychluje víc než solidně a nabídne dost výkonu pro svižná předjíždění, pro stoupání do kopců i na přesuny s plně obsazenou kabinou.

A spotřeba? Odpověď je klasicky poněkud zamotanější. Množství spáleného paliva závisí nejen na stylu jízdy, jak tomu bývá u „normálních“ automobilů, ale také na jízdním režimu a využívání elektřiny. Pokud vyrazíte na dejme tomu sto kilometrů dlouho trasu s nabitým akumulátorem, bude celková spotřeba benzinu pochopitelně nižší, než v případě, že úplně stejnou cestu absolvujete s baterií vytlučenou. Peugeot totiž v prvním případě do hry nebude tak často zapojovat spalovací motor.

Proto nabízím hodnoty v případě „krajních“ jízdních režimů, tedy jen pro elektromobil a jen pro hybrid s vybitým akumulátorem.

Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 GT

S elektřinou je to jednoduché, při využitelné kapacitě baterie 9,3 kWh a dosaženém dojezdu 44 km mi spotřeba, jestli počítám správně, vychází na 21,1 kWh/100 km. Pokud bychom pro úplnost vzali výrobcem udávaných 54 km, dostaneme se na 17,2 kWh/100 km.

A teď ten benzin a baterie ve stavu, který neumožňoval aktivaci elektrického jízdního režimu - ve městě jsem jezdil za 7,9 l/100 km, cesta vedoucí přes několik obcí, ale mimo dálnice, znamenala průměr 5,6 l/100 km, a rychlý přesun z Mostu do Prahy, částečně po dálnici D8, přinesl spotřebu 7,5 l/100 km při průměrné rychlosti 104 km/h.

Takže jak vidíte, plug-in hybridní Peugeot 508 dovede být poměrně úsporný i ve chvílích, kdy ho musíte používat jako „normální“ auto. Jeho úsporný potenciál přesto naplno využijete jen tehdy, když ho budete pravidelně a často nabíjet, to je jasné. Pokud tu možnost (která navíc zabere nějaký čas) nemáte, nedává pro vás takové vozidlo moc smysl. Zvlášť když stojí, kolik stojí.

Pokud ovšem podmínky splňujete, mohla by se vám 508 líbit. A teď nemám na mysli jen úžasný design, o němž už byla řeč, ale i jízdní vlastnosti. V tomto ohledu nabízí elektrifikovaný liftback zajímavou směs pohodlí a sportovnosti.

Peugeot potěší například poměrně rychlým řízením a hlavně ochotou, s jakou na něj reaguje. Podíl na tak dobrém dojmu má jistě také malý volant. Nezvykle kompaktní a šišaté řídidlo je charakteristickým prvkem takzvaného i-Cockpitu, ale k němu se dostanu později. V souvislosti s řízením současně musím zmínit zvláštní volnost řízení okolo středové polohy, to je ovšem další záležitost pro peugeoty poměrně typická.

V zatáčkách pak plug-in hybridní 508 nabídne hlavně spoustu přilnavosti a jistoty. Za pocitem, že je auto k asfaltu snad přilepené, hledejme i přítomnost těžkého akumulátoru, který „tlačí“ na zadní nápravu. Díky tomu je elektrifikovaný liftback dobře vybalancovaný (má lepší rozložení hmotnosti), navíc má nízko položené těžiště, takže i v náročném tempu působí klidně, stabilně, neutrálně, nekolébá se, ani se přehnaně nenaklání. A prostě jede tam, kam ho nasměrujete.

Až při vyloženě neuctivém zacházení můžete narazit na hranici, kdy se hmotnost okolo 1,8 tuny projeví mírnou neposlušností. Ale to se už opravdu nebavíme o rozumné jízdě, jsme daleko za ní. Hybrid je mimochodem o 300 kg těžší než varianty se spalovacím motorem.

Velice slušný je komfort – i když osobně bych si asi uměl představit ještě o něco plavnější podvozek a lepší odfiltrování nerovností, zvlášť akustické. V kabině je totiž možná až moc cítit a slyšet, jak nápravy a tlumiče pracují. A přestože po většinu času kola precizně kopírují povrch a drží se ho, na vyloženě rozbitých cestách může 508 drobně poskakovat. Tahle výhrada se ovšem týká jen těch nejhorších silnic, jinak po většinu času budete tento plug-in považovat za pohodlné a příjemné vozidlo.

Peugeot 508 Hybrid 225 e-EAT8 GT

Zase ten i-Cockpit

Uvnitř 508 nabízí „pežoťáckou“ klasiku, kterou snad mohu připomenout jen stručně. Především tu máme známý i-Cockpit s malým a poněkud šišatým volantem, digitálním přístrojovým panelem umístěným na vrchu palubní desky a dotykovým displejem multimediálního systému.

Právě na infotainmentu mě trochu štve, že k některým důležitým funkcím se musíte proklikat, zdlouhavé a pozornost odvádějící může být například nastavování klimatizace. Jistá úskalí má také samotný i-Cockpit, který od řidiče určitých rozměrů vyžaduje kompromisy v nastavení sedadla a volantu. Mně osobně (měřím 182 cm) 508 ze všech peugeotů vyhovuje v tomto směru asi nejlépe, přesto musím volant držet o něco níž, než na co jsem normálně zvyklý. A to si přitom v 508 mohu dovolit sloupek řízení vytáhnout do nejvyšší možné pozice, přesto to pořád není ono. Šišatý volant mi navíc při zatáčení zakrýval malou část přístrojovky.

Jinak pochvalu zaslouží sedadla, zpracování i materiály, tohle Peugeot v poslední době opravdu umí. O trochu horší je to s místem, francouzský liftback nepatří mezi nejprostornější a nejpraktičtější zástupce střední třídy.

Jeho výška, nebo v tomto případě spíš „nížka“ (1403 mm), navíc zrovna neusnadňuje nastupování a vystupování. Loni v létě při zkoušení 508 v provedení kombi se můj 194 cm vysoký tatík dokonce čtyřikrát v řadě hlavou praštil o rám střechy, než si zvykl. S liftbackem mi už bohužel pomoct nemohl, ale aspoň jsem si na něj při každém nastupování s úsměvem vzpomněl…

No nic, zpátky k autu. Mám v poznámkách ještě jednu věc, která se mi docela líbila. Testovaný peugeot byl vybaven systémem Night Vision, který dostanete za příplatek 38 tisíc korun. Jistě vám došlo, že jde o noční vidění. Systém využívá infračervenou kameru a upozorňuje v noci na přítomnost chodců nebo zvířat před vozidlem. Funguje přitom autonomně, kamera neustále sleduje okolí vozu a teprve když zaznamená něco neobvyklého, zobrazí se na digitálním přístrojovém panelu obraz z infračervené kamery se zvýrazněným chodcem nebo zvířetem, doplněný navíc o upozornění. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to funguje hezky a hlavně „nenásilně“, takže se při upozornění neleknete, co že se to najednou děje.

Plusy

Design

Nízké náklady na provoz

Poměrně živé pohonné ústrojí

Hodnotně působící interiér

Vyvážené jízdní vlastnosti

Minusy

Cena

Podvozek by mohl být ještě poddanější

Ovládání některých funkcí jen přes displej

Specifický i-Cockpit