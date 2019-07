Počet dodaných vozů Škoda klesl, provozní zisk přesto vzrostl

Jediný pokles automobilka zaznamenala pouze v počtu dodaných automobilů po celém světě, který oproti stejnému období roku 2018 klesl z 652.700 vozů na 620.900 vozů. To představuje pokles o zhruba 4,9 procenta, ze kterého však automobilka viní především současnou situaci na čínském trhu. Na ostatních trzích si však automobilka o 1,6 procenta polepšila.

Odbyt vozů však za první pololetí 2019 stoupl o 9,6 procenta na 559.900 vozů a spolu s ním se o 10,8 procenta zvýšily i tržby, které dosáhly 10,2 miliardy eur. Na tom se podle automobilky podepsalo i převzetí činností ostatních značek koncernu Volkswagen na indickém trhu, což mělo údajně ovlivnit rentabilitu tržeb ve srovnání s minulým rokem.

Provozní výsledek automobilky vzrostl z 821 milionů eur na 824 milionů eur, což představuje růst o 0,3 procenta. V roce 2017 však provozní výsledek činil dokonce 860 milionů eur, než přišel meziroční propad o – 4,5 procenta.

Člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast financí a IT, Klaus-Dieter Schürmann, říká: „Navzdory stále složitějšímu tržnímu prostředí spojenému s celkovým poklesem zahraničních trhů, jsme v prvním pololetí roku 2019 zvýšili tržní podíly v Evropě a zámoří, a dosáhli tak solidního provozního výsledku lehce nad úrovní předchozího roku ve výši 824 milionů eur. Pozitivní vliv přineslo nejen naše aktivní řízení odbytu s optimalizovanými objemy a produktovými mixy, ale i první účinky našeho rozsáhlého Performance programu na zlepšení výkonnosti. Tyto faktory vyvážily negativní vývoj směnných kurzů a nutné vyšší výdaje, zejména s ohledem na přechod na nový měřící cyklus WLTP.“

Největší růst je však vidět v oblasti investic, které vzrostly o 33,8 procenta na 369 milionů eur. Vzhledem k plánům automobilky představit do roku 2022 rovnou 30 nových modelů, z nichž více než deset bude elektrifikovaných, se však zvýšením investic nelze příliš divit. V nedávné minulosti už navíc automobilka představila rovnou první dva elektrifikované modely ve své novodobé historii – vozy Citigoe iV a Superb iV.

„Škoda úspěšně uzavřela první půlrok a nadále drží kurz. Naše nové kompaktní modely Scala a Kamiq vstoupily úspěšně na trh a mají u našich zákazníků na celém světě vynikající ohlas. Očekáváme však protivítr způsobený přetrvávající nejistotou na světových trzích. Další růstové impulzy přinese nedávno modernizovaný model Superb a nová verze Superb Scout,“ uvedl Bernhard Maier, předseda představenstva Škoda Auto.

ŠKODA AUTO Group* – klíčové údaje v prvním pololetí 2019/2018** jednotka 2019 2018 Změny v % Dodávky zákazníkům vozů 620 900 652 700 -4,9 Dodávky zákazníkům bez Číny vozů 495 000 487 200 1,6 Výroba*** vozů 528 700 486 200 8,7 Odbyt**** vozů 559 900 510 700 9,6 Tržby mil. EUR 10 154 9 161 10,8 Provozní výsledek mil. EUR 824 821 0,3 Rentabilita tržeb (Return on Sales) % 8,1 9 – Hmotné investice mil. EUR 369 276 33,8 Čistý peněžní tok mil. EUR 1 025 980 4,6

*ŠKODA AUTO Group zahrnuje společnosti Škoda Auto a.s, Škoda Auto Slovensko s.r.o., Škoda Auto Deutschland GmbH, Skoda Auto India Pvt. Ltd., Volkswagen India Pvt. Ltd. (od 1. 1. 2019), Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd. (od 1. 1. 2019) a podíl na zisku společnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS.

** Procentní odchylky jsou vypočítány z nezaokrouhlených čísel.

*** zahrnuje výrobu Škoda Auto Group, bez výroby v Číně, na Slovensku, v Rusku, Německu, ale včetně ostatních koncernových značek, jako Seat, VW a Audi; výroba vozů bez rozložených sad

**** zahrnuje odbyt značky Škoda na odbytové společnosti, včetně ostatních koncernových značek, jako Seat, VW, Audi, Porsche a Lamborghini; odbyt vozů bez rozložených sad.