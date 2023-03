Podruhé za volantem Citroënu C4 X, tentokrát s naftou: Rozhodně může oslovit

Zatímco kolega Filip vyrazil za prvními jízdními dojmy z Citroën C4 X do Španělska, já měl příležitost se zúčastnit české premiéry nového modelu v zámeckém areálu Ctěnice. První prezentace značky v letošním roce přitom začala pohledem do roku minulého, který se nevyvíjel zrovna dobře. Především v důsledku náhlého ukončení prodeje modelu Berlingo se spalovacími motory si totiž české zastoupení meziročně výrazně pohoršilo.

Výpadek osobního modelu se spalovacími motory pomohl alespoň částečně zmírnit model Berlingo s homologací N1, špatně si navíc nevedly ani užitkové modely nebo nově představený kříženec Citroën C5 X, který má být jedním ze symbolů návratu značky k jejím tradicím. Velká očekávání má však automobilka především od nově uvedeného modelu C4 X.

Písmenko X, používané jako označení crossoveru, má odkazovat na karosářský mix hatchbacku, kupé/fastbacku a SUV. S celkovou délkou 4600 mm pak novinka zapadá mezi klasický Citroën C4 (4360 mm) a model Citroën C5 X (4805 mm). Oproti klasické C4 dostal model s písmenkem X delší zadní převis, a to konkrétně o 24 cm. Automobilka tak získala o 130 litrů větší zavazadelník (celkem 510 litrů) a současně zvětšila prostor u zadních sedadel, kde je více prostoru pro kolena a upravený sklon opěráku. Dodejme, že technickým základem vozu je platforma CMP a jeho výroba bude probíhat ve Španělsku.

Nerad bych se zbytečně opakoval, proto jen připomenu, že kompletní informace z premiéry Citroënu C4 X najdete ve starším článku, pod tímto odstavcem je pak umístěn odkaz na první jízdní dojmy ze Španělska, kde si kolega vyzkoušel jak vrcholnou benzínovou motorizaci, tak i čistě elektrickou verzi ë-C4 X.

K čistě elektrické verzi si pouze dovolím doplnit dvě zajímavosti, které zazněly během české prezentace. Tou první je vliv jízdních režimů na parametry elektromotoru, kdy je výkon v režimu Eco omezen na 60 %, v režimu Normal má řidič k dispozici 80 % a až při režimu Sport by měl mít řidič k dispozici plných 100 % výkonu. Do budoucna pak elektrické pohonné ústrojí projde drobnou změnou.

Mnozí si totiž možná ještě vzpomenou, že se značky koncernu Stellantis v minulých měsících pochlubily vylepšením svých elektrických modelů, jež měly stejnou techniku – tedy elektromotor o výkonu 100 kW a baterii s kapacitou 50 kW. Tuto techniku ovšem nahradila baterie s kapacitou 54 kWh a elektromotor s výkonem 115 kW, což se podepsalo na vyšším výkonu, delším dojezdu a došlo i na rychlejší nabíjení. Stejnou modernizací by pak měl časem projít i Citroën C4 X.

Vraťme se ale k samotnému vozu, který na českou prezentaci dorazil v několika verzích. Pro mě osobně však byla nejzajímavější základní benzínová motorizace s manuálem, nebo naopak vznětová motorizace – ostatní už jsme si totiž mohli vyzkoušet v zahraničí. Základní manuál ovšem na prezentaci bohužel nebyl, proto jsem sáhl po vznětovém motoru, který by mohl být pro značku esem v rukávu. Jak ostatně přiznala, C4 X bude cílit i na flotilové zákazníky, kde má nafta pořád význam.

Úvodem si dovolím zopakovat, že vznětový Citroën C4 X je osazen 1,5litrovým čtyřválcem BlueHDI s nejvyšším výkonem 96 kW při 3750 ot./min. a nejvyšším točivým momentem 300 Nm při 1750 ot./min.. Spojen je výhradně s osmistupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon pouze na přední kola. Stejně jako elektrická verze slibuje sprint z 0 na 100 km/h za 9,5 sekundy (vrcholný benzín je jen o 0,1 sekundy rychlejší), nejvyšší rychlost dosahuje 206 km/h (nejvyšší v nabídce) a spotřeba by se měla pohybovat jen kolem 5 l/100 km.

To nejsou vůbec špatné parametry, ještě před usednutím za volant jsem ale musel ocenit skutečně zajímavý design C4 X. Vůz ve výbavě Shine (druhá nejvyšší) a speciálním perleťovým lakem Červená Elixir (+21.000 Kč) vypadal v zámeckém areálu skutečně působivě. Zajímavá je nakonec i jeho silueta, podle které by ale rozhodně málokdo čekal, že jde o sedan.

Automobilka sice zdůrazňuje poměrně velký nákladový otvor nebo vysoko umístěné panty, díky kterým se víko otevírá do velkého úhlu a vysoko (takže je menší šance se o něj uhodit hlavou). V národě chalupářů je ale všem jasné, že liftback by byl zajímavější volbou. Model C4 X ovšem míří i na trhy, kde mají sedany stále svou váhu a jsou zákazníky oceňovány. V Evropě by pak mohl zkusit oslovit například taxikáře.

Kufr je poměrně hluboký i široký, navíc je vybaven i dvojitým dnem. Je však potřeba počítat s poměrně vysokou nákladovou hranou a náročnějším pátrání po drobnostech, které se zakutálí do jeho přední části. Osobně mě u prezentovaného vozu zamrzela absence jakéhokoliv krytí horní části zavazadelníku, kde byl odhalený plech. Navíc jsem si nevšiml ani možnosti sklopit zadní opěradla přímo z kufru. Delší předměty lze do kabiny protáhnout otvorem za loketní opěrkou, případně po sklopení sedadel dělených v poměru 60:40. Bohužel pak ale vzniká schod.

Usednutí do kabiny připomíná tradiční rozhraní modelu C4. Potěší volant s velkými a přehledně rozmístěnými tlačítky, tradiční analogové ovládání ventilace i dostatek úložných prostor (až 39 litrů). Tradičně na úrovni byl i displej multimediálního systému s dobře známým prostředí, ve kterém se lze celkem snadno zorientovat. Aplikace navigace, respektive mapa, se však načítala poměrně dlouho. Jinak ale systém fungoval plynule. Mezi zajímavosti kabiny patří výsuvný šuplík a držák tabletu před spolujezdcem, stejně jako u modelu C4.

V přední části kabiny je místa tradičně dost, zvědavý jsem byl ale především na zadní část, která mě mile překvapila. Navzdory elegantně klesající zádi jsem měl při své výšce 183 centimetrů dostatek prostoru sednout si sám za sebe. Stále mi přitom zbýval dostatek prostoru jak nad hlavou, tak před koleny. Osobně bych tak neměl nejmenší problém ani s delší cestou na zadních sedadlech C4 X.

Naftový motor se přitom zdá být celkem příjemným společníkem na cesty. Už po nastartování působil kultivovaně a při poklidné jízdě o něm téměř nebylo vědět. Ostatně odhlučnění kabiny působilo celkově velmi solidně. Na povely plynového pedálu motor reagoval bez větší prodlevy, stejně jako na povely pádly řazení pod volantem. Osmistupňový měničový automat navíc motor drží dlouhodobě v optimálních otáčkách, takže zbytečně nevibruje. Hlasitěji se projevuje až při výraznější akceleraci. Spotřeba během krátké testovací jízdy není moc vypovídající, přesto ukazoval palubní počítač po návratu 5,9 l/100 km, což nezní vůbec marně.

Podvozek vybavený tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy celkem hezky filtruje běžné nedokonalosti okresek, celkem nemile mě ale překvapila jeho reakce na svižnější přejezd některých zpomalovacích prahů (zejména série menších kulatých), kde o sobě dal podvozek celkem hlasitě vědět. Jakmile jsem ale před dalšími prahy výrazněji přibrzdil, neměl jsem už podvozku příliš co vyčítat. Celkově totiž působil celkem komfortně a plavně (nikoliv přehnaně) se pohupoval. Na svižnější jízdu to nejspíš moc nebude, na běžných cestách ale rozhodně potěší. Komfort navíc zvyšují i specifická sedadla s Citroën Advanced Comfort, která jsou vybavena zesílenou pěnou s vysokou hustotou.

Citroën C 4 X tak na mě během prvního setkání udělal velice slušný dojem. Se vznětovým motorem působí jako příjemný společník i na delší cesty, což by odpovídalo plánovanému využití ve fleetových flotilách. Ačkoliv byl model C4 X vyvíjen primárně na jiné trhy, podobně jako třeba sedan C-Elysée, vůbec se nedivím, že nakonec zamířil i do evropské nabídky. Působí totiž velmi sympaticky a vůbec bych se nebál delších tras za jeho volantem.

Velice sympatické jsou pak i ceny, které ve svém článku zmiňoval již Filip. Kromě akčních cen, díky kterým lze nejlevnější C4 X se základní benzínovou motorizací, manuální převodovkou a výbavou Feel pořídit již od 544.900 Kč, ale automobilka zavedla ještě bonus za výkup stávajícího vozu. Kdo tedy odveze svůj vůz na výkup, dostane kromě tržní výkupní ceny i bonus 50.000 Kč.

Základní cena tak spadla dokonce pod půl milionu korun, konkrétně na 494.900 Kč. Nejlevnější elektromobil ë-C4 X pak díky akční slevě 100.000 Kč a bonusu za starý vůz padá na cenu od 889.900 Kč. Nejlevnější vznětová verze pak ve vyšší výbavě Feel Pack začíná se všemi zvýhodněními s cenovkou od 664.900 Kč.

Inovace v showroomu i servisu

Během prezentace modelu C4 X navíc padly zajímavé zmínky o připravované úpravě designu showroomů. Minimálně v rámci multibrand prodejců Stellantis by totiž showroomy měly přejít na sjednocený styl, který bude spíše minimalistický. Sjednotit by se měly barvy fasád a částečně i interiérů – respektive podlah. Každá značka pak bude mít samostatný „totem“ s unikátní barvou a samozřejmě patřičným stylem. Do budoucna také proběhne snížení počtu hlavních dealerů značky a ve hře by měl být údajně i agenturní styl prodeje, inspirovaný například přístupem Tesly.

V rámci servisních prací pak automobilka Citroën zavádí tzv. videocheck, se kterým přišla již během covidových opatření. Zákazník tak pouze odveze svůj vůz do servisu, kde se na něj technik podívá a všechna případná poškození, včetně navrhovaných oprav, natočí na video. To pak zákazníkovi pošle společně s jednoduchým formulářem, na kterém jsou vypsány doporučené práce společně s cenou. Zákazník si pak pouze kliknutím zvolí, jaké práce chce skutečně provést, případně zda chce být kontaktován a podrobněji informován. Po ukončení servisních prací si pak zákazník svůj vůz už jen vyzvedne.