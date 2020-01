Pokuty za emise a zdražování aut? Toyota se nebojí

Prakticky na každé bilanční tiskovce slýcháváme to samé – že nás čeká těžký rok a že se investice do zelených technologií promítnou do cen nových aut. A pokud nebudou technologie stačit na splnění emisních limitů, promluví do koncové ceny ještě bruselská pokuta (rozšířených 95 g/km CO 2 je obecné číslo, ve skutečnosti může mít každá automobilka trochu jiný limit, roli hraje mimo jiné hmotnost jednotlivých modelů, prodeje…).

Za loňský rok vykázala japonská automobilka průměr 99 g/km, s náběhem letošních novinek (tou největší bude bezpochyby nový yaris, vyráběný u nás v Kolíně) Toyota hlásí, že limit pětadevadesáti gramů dodrží. A že tedy pro ni letošek žádnou revoluci znamenat nebude. Nemusíme se tak „těšit“ na omezenou nabídku (osekané motorizace jsou v posledních měsících kolorit), český importér neplánuje ani zdražovat. Jak jsem napsal hned v úvodu – nemusíte mít hybridy rádi (ani já nejsem fanouškem), ale Toyotě se tento směr krutě vyplácí. Alespoň tedy ve zpovykané Evropě. Jen pro ilustraci – Škodovka si za loňský rok zapsala flotilové emise 116,7 g/km, hodně ohánět se bude muset třeba takový Mercedes-Benz s průměrem 139,6 gramů.

A japonské automobilce se daří i u nás, vždyť za loňský rok hlásí lehce přes dvanáct tisíc zákaznických objednávek, což představuje v porovnání s rokem 2018 šestnáctiprocentní nárůst (trh přitom klesl o čtyři procenta). Toyota tak proti loňsku poskočila v top ten českého trhu o jednu příčku, patří jí tedy osmá pozice. Ještě v roce 2015 to přitom byla sedmnáctá příčka (tehdy Toyota prodala něco přes čtyři a půl tisíce aut).

Největší progres zaznamenal český importér u fleetových zákazníků. Tady Toyota meziročně rostla o velmi citelných 22,3 %, což vykompenzovalo čtrnáctiprocentní propad v privátních objednávkách. S Toyotou budeme muset počítat taky mezi lehkými užitkáči, kde si japonská automobilka polepšila o nějakých tisíc kousků na celkových 2319 objednávek.

A nejprodávanější toyota? Tady jsme světoví, i u nás je nejžádanější corolla. Za loňský rok ji tedy doplňuje ještě dobíhající auris, celkově si tahle dvojice z nižší střední připsala 4035 vozů, druhé místo patří už zmíněnému yarisu s výsledkem 2022 aut.

Když jsem psal o dlouholetém hybridním zápalu, Toyota začala s vývojem této technologie už v roce 1977, první hybrid pak uvedla v roce 1991 (šlo o japonský minivan Town Ace). Prius – tedy asi nejznámější hybrid, se představil v roce 1997. Kdo by to byl tehdy řekl, jak se bude Toyotě sázka na hybridy hodit… Letos by se už podíl hybridů na zákaznických objednávkách měl dostat přes čtyřicet procent (loni to bylo 38 %), importér si věří na celkových 14.500 vozů. Proč ne.