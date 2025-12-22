Zemřel Karel Kadlec. Čechům dal Rolls-Royce i Aston Martin. Vybudoval jeden z nejvlivnějších podniků u nás
Zakladatel společnosti CarTec Group zemřel po krátké a těžké nemoci. Skupinu, která během dvou dekád vyrostla z ostravského zastoupení BMW do sítě poboček napříč republikou a rozšířila se i o ultra-luxusní značky, přebírá jeho dcera Karin Kadlecová.
Krátce před Vánoci přichází náhlá zpráva o úmrtí Karla Kadlece, zakladatele a majitele CarTec Group, který ve věku nedožitých 66 let podlehl po krátké a těžké nemoci. Vedení skupiny převzala jeho dcera Karin Kadlecová, která dosud působila ve vedení ostravské pobočky firmy. To není překvapením, protože byla již dříve zmiňována jako Kadlecův plánovaný nástupce.
Ačkoliv Karla Kadlece známe zejména z automobilového průmyslu, svou kariéru odstartoval ve finančním sektoru s centrem na severní Moravě. Postupně začal toužit po vybudování firmy založené na dlouhodobém partnerství a službách. Svůj sen začal budovat v roce 2003 založením společnosti CarTec Group, autorizovaného zastoupení BMW v Ostravě, které vzniklo na rodinné bázi.
Jeho inovativní přístup stál na tom, že retail nechápal jen jako prodejní kanál, ale jako službu se silným poprodejním potenciálem, postavenou na péči o zákazníka v rámci servisu a individuálním přístupu.
Během dvou desetiletí se jeho síť rozšířila do Prahy, Brna, Liberce a Olomouce. V roce 2018 otevřel v Ostravě také centrum BMW Motorrad a program prověřených ojetin BMW Premium Selection. Tím pádem jeho aktivity pokryly nejen nové vozy a servis, ale i motocykly a sekundární trh.
V roce 2021, kdy Kadlec získal regionální titul EY Podnikatel roku, se mluvilo o více než 300 zaměstnancích, obratu v řádu miliard korun a velmi silné pozici v rámci prodejů BMW na českém trhu. V pozdějších letech Hospodářské noviny i další zdroje popisují další růst – včetně stovek zaměstnanců a obratu okolo pěti miliard korun.
Karel Kadlec zasáhl i do světa těch opravdu luxusních vozů. V roce 2016 otevřel v Praze oficiální zastoupení značky Rolls-Royce. To přineslo nejen další kapitál, ale také mezinárodní uznání za úroveň služeb. Dealerství Rolls-Royce Motor Cars Prague bylo v rámci světových dealerských ocenění vyhlášeno společným držitelem titulu Global Dealer of the Year 2023 (sdíleně s partnerem z Dubaje).
V roce 2024 pak CarTec Group v Praze otevřela nový showroom, tentokrát věnovaný značce Aston Martin. Za rok 2024 bylo jako nejlepší dealer BMW Group v Česku vyhlášeno dealerství CarTec Olomouc, přičemž CarTec Ostrava uspěla jako nejúspěšnější dealer MINI.
Památeční rozloučení rodiny, přátel a kolegů s Karlem Kadlecem proběhne v druhé polovině ledna 2026.
Zdroj: BMW