Poprvé jsme řídili Maserati Grecale: Je to Neptun do města!

Že jsou SUV pro prémiové automobilky tiskárnou na peníze jsme si dávno zvykli a dnes už neexistuje jediná, která by podobné auto nenabízela. Také Maserati se před pár lety odhodlalo s modelem Levante, teď ale vstupuje do toho nejpopulárnějšího segmentu středně velkých SUV s novinkou Grecale, která bude bojovat proti prémiovým konkurentům jako jsou Porsche Macan, BMW X3 nebo Jaguar F-Pace.

Grecale bylo pojmenováno podle středomořského větru začínajícího nad ostrovem Zakynthos a v doslovném překladu znamená „řecký vítr“. Auto stojí na platformě Giorgio, podobně jako Alfa Romeo Stelvio, má však delší rozvor (2901 mm vs. 2818 mm) a je celkově větší (4859 mm vs. 4687 mm). Vlastně je až překvapivě velké, což na fotkách zdatně skrývá. Pomáhá tomu i změna výrazu, místo nasupené přídě ve stylu levante si totiž grecale osvojilo čumák s velkými světly na kapotě po vzoru sporťáku MC20. Na svět se tak dívá mnohem veseleji, naklopená maska s mohutným trojzubcem mu ale zůstala. Z profilu vyniká dlouhá kapota a pozvolna klesající střecha, která lehce navozuje dojem SUV kupé. Dojmu menšího vozu napomáhá i chybějící boční okénko ve sloupku C, ten si ale zachovává typický tvar trojúhelníku a logo trojzubce. Zadní svítilny grecale jsou inspirovaná bumerangovými světly modelu 3200 GT.

Luxusní digitalizace

Nový je přístup k interiéru, kde větší roli dostaly displeje. Ten hlavní má nový, moderně působící a rychlý systém postavený na základech Androidu a stejně jako digitální přístrojový štít má uhlopříčku 12,3“. Pod multimediálním systémem umístěná obrazovka, ovládající funkce ventilace, má úhlopříčku 8,8 palce a vzhledem k tomu, že zobrazuje pouze jediné menu a je přehledná, se nám i při jízdě ovládala snadno. Dobře zakomponovaný je také průhledový displej, který zobrazuje i navigaci. Digitální jsou nově i hodiny, typický prvek interiéru Maserati. Na první pohled sice vypadá stejně, standardně totiž zobrazuje klasické ručičkové hodiny, jde však přepnout například na kompas nebo G-meter. Prémiový pocit se digitálnímu interiéru daří navodit materiály a zpracováním a také skvělým zvukem audia s 21 reproduktory.

Díky protaženému rozvoru grecale boduje v nabídce místa. Maserati dokonce tvrdí, že ve své třídě jde mezi prémiovými SUV o vůbec nejprostornější vůz. Zjevné to je na zadních sedačkách, kde máme spoustu místa na nohy, ale přes pozvolna klesající profil střechy také na hlavu. Obrovský je i kufr s 570 litry, ačkoliv motorizace s mild-hybridním systémem musí počítat s nižším tabulkovým údajem 535 litrů, způsobeném umístěním baterie do prostoru pro rezervu.

Trofejní kus

V nabídce budou z počátku pro grecale tři motorizace, všechny benzínové, všechny kombinované pouze s automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Nejvíce emocí má do italského SUV vnést vrcholná verze Trofeo, do které zamířil dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec Nettuno, známý už ze sporťáku MC20. Po římském bohu Neptunovi pojmenovaná jednotka je po 20 letech prvním motorem vyvinutým i postaveným přímo v Maserati a obsahuje i pár unikátních prvků známých z vozů formule 1.

Kromě klasického spalovacího prostoru nad pístem je v Nettunu ještě navíc jeden menší, v samotné hlavě válců, u špičky zapalovací svíčky. Spalovací předkomora v hlavě válce má u vozů F1 kromě zapalovací svíčky také benzínový vstřikovač, který ale Maserati vynechalo. Místo toho vstřikovač ústí do klasického spalovacího prostoru ze strany, navíc jej doplňuje i druhý vstřikovač vložený do sání. Nettuno tedy disponuje kombinací přímého i nepřímého vstřikování, první s tlakem 350 bar zatímco druhé si vystačí jen se šesti bary. Kromě spalovací svíčky ústící do předkomory je zde navíc ještě jedna z boku konvenčního spalovacího prostoru. Hlavní výhodou složitého uspořádání má být nižší hluk, spotřeba ale především emise, díky čemuž je možné udržet šestiválec na živu ještě o trochu déle.

Zajímavé je také použití elektrického obtokového ventilu turbodmychadla, který odklání výfukové plyny od jeho turbíny. Systém je samozřejmě zdvojený, každá řada válců má totiž vlastní turbodmychadlo. A zaujme i plynule variabilní olejový systém se suchou skříní, který využívá mělkou vanu a externí zásobník, s plně variabilní pumpou, ovládanou řídící jednotkou. Motor byl pro grecale přizpůsoben, mimo jiné upraveným systémem mazání a funkcí deaktivace válců. V nové podobě má 390 kW a 620 Nm (v MC20 457 kW a 730 Nm), zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za 3,8 sekundy a maximální rychlost je 285 km/h.

Na prezentaci nám Maserati přichystalo trasy vedoucí zejména v městských ulicích, kde jistě bude grecale vídáno nejčastěji, avšak potenciál šestiválce tam bude většinou nevyužit. Což je škoda, spokojené brumlání totiž za hranicí města a pořádném sešlápnutí akcelerátoru přejde v naštvané štěkání z výfuků, podobné zvukům, jaké známe z formule 1. Ve sportovní jízdě si grecale s Nettunem pod kapotou vyloženě libuje a nebrzdí nás v tom ani osmistupňový automat ZF, který umožňuje i řazení pádly pod volantem. K dispozici je tu také okruhový režim Corsa, který kromě zlepšené reakce na plyn omezí elektronickou stabilizaci.

Stačí ale ze sportovního módu přepnout na komfortní a Neptun se rázem zklidní a dokáže se proplétat ulicemi bez rušení veřejného pořádku. Klidně předoucí šestiválec je pak až překvapivě civilní a vhodný i pro městské popojíždění, jen si musíme zvykat na prodlevu po sešlápnutí plynu. Městskému použití odpovídá i podvozek se vzduchovým odpružením, který při sportování ztuhne, v komfortním nastavení ale posádku na dlažebních kostkách zbytečně neprotřepe. Vyšší váhu se mu daří tajit vlastně docela slušně, ačkoliv při ostřejších průletech zatáčkami se vyšší těžiště projevuje hrnutím ven. Grecale Trofeo je vybaveno šestipístkovými brzdami Brembo vpředu a čtyřpístkovými brzdami vzadu a brzdí tedy tak jak očekáváme od sportovního vozu. Všechny varianty grecale jsou vybaveny funkcí Maserati VDCM, která prediktivně kontroluje dynamiku vozidla (vertikální, podélnou a laterální) v závislosti na zvolených jízdních režimech, díky čemuž by měl vůz vždy nabídnout unikátní jízdní zážitek.

Už i baterky

Pro město bude přesto lepší čtyřválec s mild-hybridním ústrojím, které využívají varianty Modena a GT a který už známe z „hybridního“ ghibli. Základem je dvoulitrový, turbem přeplňovaný čtyřválec se 48V startér-generátorem a elektrickým kompresorem. Malá baterie umístěná v zavazadelníku dodává energii eBoosteru, který spolupracuje s konvenčním turbodmychadlem a pomáhá mu v nízkých otáčkách, než se dostatečně roztočí. Ve verzi GT dostane 224 kW a 450 Nm, jako Modena posílí na 246 kW. Sprint z 0 na 100 km/h bude verzi GT trvat 5,6 sekundy, Modeně pak 5,3 sekundy. Jak moc umí emoce grecale dostávat ze čtyřválce, jsme bohužel neměli příležitost ověřit, do jiné verze než do Trofea jsme se totiž nedostali.

Už příští rok se chystá také čistě elektrická verze Folglore (blesk), jejíž maketu jsme si již mohli na prezentaci prohlédnout. I přesto, že koncern Stellantis vyvíjí hned několik elektrických platforem, grecale na baterky bude stále využívat dosavadní Giorgio. I do té se podařilo zakomponovat baterii překvapivě dobře, jak jsme se mohli přesvědčit na vystaveném podvozku. Kapacita by navíc měla dosahovat velmi slušných 105 kWh. Motory budou dva, jeden pro každou nápravu a o jejich výkonu není zatím nic známo, točivý moment má ale být až 800 Nm. Celý systém bude stále využívat síť o napětí 400 V.

Maserati Grecale je už v prodeji na domácím italském trhu, kde ceny začínají na 74.470 euro, tedy v přepočtu 1.820.000 Kč. Ještě letos se vůz dostane oficiálně i na český trh, místní ceny však zatím nebyly zveřejněny.

Základní technické údaje Maserati Grecale Verze Grecale GT Grecale Modena Grecale Trofeo Pohon 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1995 3000 Celkový výkon [kW při min-1] 220/5750 243/5750 390/6500 Toč. moment [Nm při min-1] 450/2000 - 5000 450/2000 - 5000 620/3000 - 5500 Převodovka 8° automat Max. rychlost [km/h] 240 240 285 Zrychlení 0-100 [s] 5,3 5,6 3,8 Kombinovaná spotřeba (WLTP) [l/100 km] 8,7-9,2 8,8-9,3 11,2 Provozní hmotnost [kg] 1870 1895 2027 Délka x šířka x výška, rozvor [mm] 4846 x 1948 x 1670, 2901 4847 x 1979 x 1667, 2901 4859 x 1979 x 1659, 2901

Autor: Michal Dokoupil