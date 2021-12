Porsche Macan III GTS – Do třetice všeho rychlého

Porsche představilo omlazený Macan v létě a na dnešní dobu se značce povedl nebývalý kousek. Zatímco všichni vyhlíželi odhalení Macanu druhé generace, jenž už bude jezdit výhradně na elektřinu, stuttgartští ukázali světu třetí facelift současného provedení. A byť na první pohled vypadá stejně jako předchůdce, při podrobnějším zkoumání si všimneme mnoha inovací.

Rovnou vrchol

Novinka se v naší redakční garáži zastavila jen pár měsíců po premiéře, a rovnou v nejnasupenější verzi GTS, která teď představuje absolutní vrchol. Designér Thomas Stopka kolegy během prozkoumávání vozu v ateliéru sice přesvědčoval, že co do panelů karoserie je nové prakticky vše, při první obchůzce automobilu mi to ale vůbec nepřijde.

Abych však nekřivdil, k nějakým inovacím došlo. Tak třeba světelná technika je zcela nová. Přední světlomety Porsche Dynamic Light Sysem Plus, které přizpůsobují světelný kužel nejen jízdním situacím a okolní dopravě, ale i počasí, jsou nyní součástí standardní výbavy pro všechny verze. Základní provedení doplňuje Macan S a zkoušené GTS. Varianta Turbo už není potřeba, neboť ji gé-té-eso ve všech směrech dohnalo.

Macan GTS obouvá standardně jednadvacetipalcová kola, zkoušený kousek už ale dorazil na o palec menším zimním obutí. V karoserii lakované výrazným červeným odstínem Carmine se však nijak neztrácí. K ní pak ladí i celá řada černých lesklých detailů. Jde o nepřehlédnutelnou, přesto pořád vkusnou kombinaci. Kdo má rád trochu více extravagance, může sáhnout třeba po jedovatě zeleném laku.

Testovanému exempláři nechybí ani GTS Sport paket, jenž zahrnuje specifický design kol, lepší pneumatiky, systém Porsche Torque Vectoring Plus a paket Sport Chrono. Ten výbavu rozšiřuje o digitální a analogové stopky, přepínač jízdních režimů na volantu a sofistikovanější systém Porsche Stability Management.

Porsche Macan III GTS

Výrazné modernizace se dočkala také kabina. Klasické tlačítkové ovládání nahrazuje dotyková středová konzola vypůjčená z panamery. Tlačítka mají haptickou zpětnou vazbu a po vzoru dárce i stejnou nevýhodu – stačí pár dotyků a lesklý povrch je okamžitě upatlaný. Zajímavým detailem jsou výdechy topení v barvě karoserie.

Za analogové hodiny na vrchu palubní desky už se nepřiplácí, nyní jsou součástí standardní výbavy. Displej multimediálního systému má 10,9 palce a potěší ostrým obrazem i svižným chodem. Pochvalu si zaslouží taktéž sportovní sedačky s výrazným bočním vedením, které moc hezky obepínají tělo, příjemné jsou však i na dlouhých cestách.

O 60 víc

„Tohle je nové Porsche Macan III se spalovacím motorem. Čistě elektrický Macan ovšem bude také a tyto dva modely spolu budou navzájem koexistovat, aby si zákazníci mohli vybrat přesně to, co jim vyhovuje. Navíc tím zjistíme, jakou verzi budou preferovat,“ uvedl Stopka při premiéře vozu.

Stále tak pod kapotou modelu můžete pořídit spalovací strojovnu. A poctivou. Základ představuje čtyřválec, ve verzích S a GTS už je řeč o dvakrát přeplňovaném 2,9litrovém šestiválci. Nejsilnější a zkoušené provedení má maximální výkon 324 kW (440 koní) a 550 newtonmetrů točivého momentu dostupného od 1900 do 5600 otáček. Oproti předchozímu GTS si novinka polepšila o 60 koní a výkonově dorovnala loučící se Turbo.

Agregát se pojí s dvouspojkovou převodovkou a systémem PTM, tedy pohonem všech kol řízeným elektricky ovládanou lamelovou spojkou. Vůz disponuje adaptivním vzduchovým zavěšením, které je oproti předchůdci tužší – vpředu o 10 a vzadu o 15 procent. Na sofistikovanějším podvozku PASM (příplatek pro základní verzi, standard pro S a GTS) si Porsche dává hodně záležet, při premiéře faceliftu slibovalo ještě lepší odezvu a větší přesnost.

Hbitý všeuměl

Svou šťávu dává motor najevo už při prvním nastartování – hezky postaru otočením „klíčku“ vlevo od volantu. Máte-li navolený sportovní režim, doprovází chod agregátu příjemné brumlání, v opačném případě ale umí být V6 klidným společníkem, který při brzkých odjezdech do práce nebude vašeho souseda nikterak iritovat.

Parametry výše avizují, že o dynamické schopnosti nebude nouze. A pohled do technických specifikací to jen potvrzuje. Z klidu na stovku vůz zrychlí za 4,3 sekundy, na dvojnásobek mu to trvá 17,1 s. A když máte na německém autobahnu či závodním okruhu příležitost, pokračovat umí až na 272 km/h.

Motor má přitom chuť zrychlovat i kolem dvoustovky. Dvouspojka svižně podřadí, ručička otáčkoměru vystřelí směrem vzhůru a při podržení plynového pedálu u podlahy pokračuje za doprovodu líbivé akustiky klidně až k sedmi tisícům. Na to nejlepší nemusíte čekat, řízný je šestiválec v celém spektru otáčkoměru. Fungování převodovky je však velmi sympatické i při klidné jízdě, kdy sedm stupňů střídá naprosto jemně a logicky.

Vzduchový podvozek má tužší naladění, aby jeho projev korespondoval s celkovým charakterem vozu. Na rozbité české okresce o většině nerovností víte, to ale neznamená, že by se z vás macan snažil vytřást duší. Jeho naladění však nejvíce oceníte na hladkých cestách, kde okamžitě zapomenete na pohotovostní hmotnost přes dvě tuny.

Porsche Macan III GTS

Při svižném průletu obloukem se macan nenaklání ani netrpí nedotáčivými tendencemi. Naopak, rozdělení hnacích sil ve prospěch zadní nápravy umí být zábavné, v případě „našeho“ kousku navíc podporované vektorováním točivého momentu mezi zadními koly s aktivním diferenciálem. Ale hlavně se moc hezky řídí, krátký převod řízení a tužší nastavení doprovází ve sportovních módech i nějaká zpětná vazba. Do ryzích sporťáků má pořád daleko, na poměry sportovně-užitkových vozů si však vede excelentně.

A spotřeba? S opravdu lehoučkou nohou se lze dostat k deseti litrům, spíše ale počítejte s odběrem kolem 14 až 16 l/100 km. A to rozhodně nemluvím o plném zápřahu, při kterém na palubní počítadlo snad ani nekoukejte.

Závěr

Standardní čtyřválcový Macan stojí něco přes 1,7 milionu korun. Na testované GTS si připravte alespoň 2.435.000 Kč. Za ty peníze dostanete skvěle jezdící a po strop vybavené SUV. Až si říkám, jestli by i náročnějšímu zákazníkovi nestačilo k absolutní spokojenosti prostřední „esko“. Má stejný motor, jen o 60 koní méně, a hlavně začíná na dvou milionech. Po rošádách s výbavami a verzemi má navíc i Macan S spoustu věcí ve standardu. Ať už se rozhodnete jakkoliv, pospěšte si. Spalovací motory zůstanou v útrobách Macanu jen něco málo přes dva roky.

Plusy

Jízdní vlastnosti

Bohatá výbava

Zpracování

Skvělé sedačky

Minusy