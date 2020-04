Toyota Yaris Cross oficiálně: Malý crossover je hybridem se čtyřkolkou

Toyota chtěla svou horkou novinku představit na ženevském autosalonu, který byl ale kvůli opatřením před pandemií koronaviru zrušen. Zatímco ostatní ukázali své novinky online v době, kdy se měl autosalon konat, Japonci se stáhli a pár týdnů počkali. Udělali dobře, pozornost veřejnosti teď měli jen pro sebe.

O malém crossoveru Toyoty se hovořilo už dlouho. Věděli jsme, že technicky bude vycházet z nového Yarisu, nakonec s ním sdílí i jméno - Yaris Cross. Novinka je v hierarchii značky umístěna pod modelem C-HR. Vůz má délku 4180 mm a rozvor 2560 mm. Ve srovnání s klasickým Yarisem je díky výraznějším převisům o 240 mm delší, ale také 20 mm širší a 90 mm vyšší.

Designérský tým jakoby se odpoutal od všeho, co značka doposud představila, a minimálně příď pojal hodně odlišně. Není tolik odvážná jako v případě ostatních crossoverů značky, což by teoreticky mohlo přilákat novou, ne tak extravagantní klientelu. Zároveň se ale obáváme, jestli tahle proměna nepřipraví japonský crossover o osobitost… jsme jediní, kdo v něm vidí Ford Puma?

Yaris Cross může mít až osmnáctipalcová kola, z příplatkových položek mohou zákazníci sáhnout po elektrickém otevírání zavazadlového prostoru. V něm najdeme pásy pro upevnění předmětů, aby v kufru necestovaly ze strany na stranu. Lze si také uzpůsobit nastavitelnou podlahu tak, jak zrovna potřebujete. Toyota názorně ukázala, že není problém přepravit ani horské kolo. Zadní sedadla jsou sklopitelná v poměru 40:20:40.

Pokud jde o techniku, tady Toyota asi ani nemohla jinak, než vsadit na své osvědčené hybridy. V tomto případě je řeč o 1,5litrovém tříválci spolupracujícím s elektromotorem, přičemž systémový výkon ústrojí činí 85 kW. Na další technické podrobnosti si ještě musíme počkat. Víme ale, že kromě varianty s pohonem předních kol se Yaris Cross na platformě TNGA bude nabízet i coby čtyřkolka se systém AWD-i. Detekují-li senzory špatné podmínky a horší přilnavost, systém automaticky připojí zadní nápravu.

Výkon hybridního pohonu možná neoslní, na druhou stranu, skutečně městský crossover potřebuje více? Toyota navíc může mít radost ze skvělých tabulkových výsledků emisí CO 2 . Říká, že hodnoty předokolky se vejdou pod 90 gramů CO 2 na kilometr, zatímco v případě čtyřkolky to bude 100 g CO 2 /km.

Yaris Cross bude vznikat vedle sourozeneckého Yarisu ve francouzské továrně ve Valenciennes. Toyota tu chce po rozběhnutí produkce vyrábět 150.000 kusů ročně. Na evropských trzích máme novinku očekávat v průběhu léta 2021.