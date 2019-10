Poprvé za volantem Renaultu Captur: Z druhého auta na post rodinné jedničky?

Když totiž Renault v roce 2013 představoval první generaci městského SUV Captur, soupeřil o přízeň zákazníků s jediným konkurentem – extravagantním Nissanem Juke. Od té doby se ale mnohé změnilo. Captur se stal s 1,5 milionem prodaných kusů lídrem segmentu a do jeho panství se mu vloudilo přes 20 nových konkurentů. Jak chce tedy Renault zopakovat svůj mistrovský úspěch?

Nač měnit co funguje

Odpověď jsme hledali poblíž řeckých Athén, kde si pro nás Renault připravil prezentaci nového Capturu a také možnost si ho prvně vyzkoušet v provozu. A abych pravdu řekl, celá prezentace mi až nápadně připomínala prezentaci nového Renaultu Clio, se kterým toho má Captur mnoho společného. Druhá generace Capturu totiž také sází jen na estetické změny exteriéru, zatímco skutečně zásadní novinky se odehrály v interiéru a použité technice.

Nová generace Capturu, stejně jako nové Clio, je postavena na platformě CMF-B. Ovšem zatímco nové Clio se oproti svému předchůdci smrsklo, nový Captur poměrně výrazně narostl. Karoserie měří 4227 mm (+105 mm) a rozvor má nyní hodnotu 2639 mm (+33 mm). Design vozu by měl ještě více podtrhovat jeho SUV identitu, k čemuž slouží upravené oplastování, zdůraznění výrazných linií, větší kola, více chromu, atd. Přední světla pak dostala charakteristické protažení do tvaru písmene C.

Captur však stále zůstává malým sympatickým SUV, které si nehraje na falešného teréňáka a naopak zdůrazňuje svůj francouzský šarm. Zákazníkům tak nabídne například možnost vybrat si jednu až z 90 barevných kombinací karoserie a v podbězích mohou být nově obuta až 18 palcová kola. Přední a zadní světlomety jsou navíc vybaveny Full LED technologií.

Prostorný a měkčený

Ovšem zatímco design exteriéru prošel pouze decentní evolucí, interiér prošel kompletní revolucí. Díky nárůstu délky a rozvoru nyní Captur dokáže nabídnout až 536 litrů úložného prostoru, čímž nakukuje do vyššího segmentu. Zde je však nutno dodat, že 536 litrů je možné získat až po odstranění dvojitého dna a maximálním odsunutí posuvné zadní lavice, se kterou jde manipulovat v rozsahu 16 centimetrů. Standardní objem ale automobilka bohužel nezveřejnila.

Příjemným překvapením však bylo zjištění, kolik místa nabízí Captur pro posádku. Pokud jsme nechali posuvnou lavici zcela zasunutou, měli jsme mít vzadu podle dat automobilky zhruba 221 mm prostoru na kolena, což je zlepšení o 17 mm. Když jsem se tak při své výšce 183 cm posadil sám za sebe, neměl jsem problémy s prostorem v žádném směru. Můj podstatně vyšší kolega měl sice stále místo před koleny, kvůli elegantně se svažující střeše měl ale problémy s místem nad hlavou.

Největší změny jsou však patrné v prostoru řidiče a spolujezdce, kde to vzala automobilka z gruntu. Podobně jako v Cliu, i u nového Capturu si můžeme všimnout palubní desky tvarované do lehké vlnky. Většina plastů, se kterými přijdete do kontaktu, je měkčená, některé části palubní desky a výplně dveří jsou čalouněné a nechybí ani specifický prvek v podobě středové konzole „Flying Console.“ Na různé drobnosti jsou pak připraveny odkládací prostory o celkovém objemu 27 litrů.

Svou podobnost s Cliem zkrátka nový Captur nezapře, ani kdyby se na hlavu stavěl. To ostatně potvrzuje i stejný volant a stejný infotainment systém o úhlopříčkách 7 a 10,2 palce. Výrazná změna se však odehrála u digitálního přístrojového štítu, který měl u Capturu větší úhlopříčku a klasičtější pojetí. Také sedadla mi přišla subjektivně pohodlnější.

Moderní technika i technologie

Po technologické stránce si toho ale jinak vozy nemají příliš co závidět. Podobně jako Clio, i nový Captur dostal panoramatický kamerový systém kolem vozu, bohatou paletu bezpečnostních asistenčních systémů nebo adaptivní tempomat se systémem Stop & Go, který je schopen vůz zcela zastavit a následně i rozjet. V čem má ale Captur zatím náskok (v Cliu se má tato funkce objevit začátkem příštího roku), je systém Easy Pilot.

Ten lze aktivovat až po spuštění adaptivního tempomatu, se kterým vytváří systém autonomního řízení na druhé úrovni. Z legislativních a bezpečnostních důvodů je samozřejmě stále potřeba držet ruce na volantu, jinak se systém po pár desítkách sekund automaticky deaktivuje. Na dálnici s kvalitním značením si ale systém vedl víc než dobře. Pouze v táhlých zatáčkách se vůz až nepříjemně lepil na vnější stranu pruhu, do sousedního však nepřejel.

Podobně jako u exteriéru, i v interiéru si můžete upravit barevnou kombinaci. Podle automobilky je k dispozici rovnou 18 barevných kombinací interiéru a nechybí ani ambientní osvětlení s paletou osmi různých barev.

Pod kapotou

Zajímavostí nového Capturu je celkem bohatá paleta pohonných jednotek. Od základního litrového benzínového tříválce 1.0 TCE o výkonu 74 kW, přes přeplňované 1.3litrový čtyřválce o výkonu 96 kW & 113 kW až po dvojici naftových čtyřválců 1.5 blue dCi o výkonu 70 kW & 85 kW. Renault však počítá i s motorizací na LPG a objevit by se měl i Plug-in hybrid, který nabídne 1.6 litrový atmosférický čtyřválec v kombinaci s dvojicí elektromotorů, speciální převodovkou a baterií o kapacitě 9,8 kWh. Systémový výkon by měl dosahovat 118 kW a čistě elektrický dojezd by se měl pohybovat okolo 65 km ve městě a 45 km v kombinovaném režimu. Data dle standardů WLTP či NEDC však Renault neprezentoval.

Za volantem

Během prvních jízd jsme dostali 1.3litrový čtyřválec TCE o výkonu 96 kW (130 k) v kombinaci s manuální převodovkou, který by mohl být pro zákazníky nejzajímavější. A i když je motor do 2000 ot./min. poměrně lenivý, po překonání této hranice krásně ožije a nechává se vytočit i za hranici 6000 ot./min.. Manuální převodovka šla hladce a díky delšímu odstupňování jsme mohli po dálnici uhánět 130 km/h při 2500 ot./min.. V autě byl přitom celkem příjemný klid, který rušil jen výraznější svist od zrcátek při rychlostech nad 110 km/h.

A zatímco na dálnici působí Captur jako nevýrazný automobil k přepravě z bodu A do bodu B, na horských okreskách vynikla všechny pozitiva spojená s jeho tužší platformou a lépe odladěným podvozkem. Nový Captur se v zatáčkách příliš nenaklání, nemá výraznější sklony k nedotáčivosti a potěší i příjemným pocitem z řízení, které dostalo oproti minulé generaci o 10 % strmější převod. A i když nám Renault připravil trasu s několika pořádně rozbitými úseky, Captur dokázal většinu nerovností celkem příjemně odfiltrovat. Na několika místech se ale jeho tužší naladění přeci jen projevilo několika nepříjemnými ránami. Oproti minulé generaci jsme se však dočkali výrazného zlepšení ve všech oblastech a navíc se Captur svými jízdními projevy ještě více přiblížil novému Cliu.

Druhou testovanou motorizací byl výkonnější zážehový čtyřválec 1.3 TCE 155, který byl kombinován s automatickou sedmistupňovou převodovkou. Za jeho volantem jsme sice nestrávili tolik času, abych si ho mohl dovolit více komentovat, díky automatické převodovce nám však dovolil vyzkoušet semi-autonomní systém Easy Pilot, o kterém jsem psal výše.

Automobilka sice oficiální hodnoty spotřeby nezmiňuje, se slabším motorem jsme se však při poměrně ostrém tempu na horských okreskách a zoufalém tempu v zástavbě pohybovali kolem spotřeby 8 l/100 km. Pokud by však doprava byla plynulejší a my se nesnažili z vozu dostat maximum, pravděpodobně bychom se dokázali snadno dostat i pod 7 l/100 km. Ostatně s výkonnější motorizací 1.3 TCe 150, se kterou jsme si mohli užívat prakticky prázdné silnice i dálnice, jsme se dostali při klidném tempu na spotřebu 7,2 l/100 km.

Nový Captur se tak ukázal být skutečně zdařilým vozem, který by mohl následovat stopy svého předchůdce. Díky nárůstu rozměrů by se navíc mohl přesunout z pozice druhého auta v rodině i na post hlavního rodinného automobilu. A při rostoucí popularitě vozů segmentu SUV je možná jen otázkou času, než se vypracuje na i pozici Renaultího bestselleru, kterou si zatím zuby-nehty drží Clio.

Více nám ale o autě prozradí až klasický týdenní test, na který si ale budeme muset ještě pár měsíců počkat. Na český trh má totiž nový Captur dorazit až po novém roce.