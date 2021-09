Pořídil si armádní Suzuki LJ 80: Originál z Rakouska sloužil 40 let!

Svůj zájem o originální japonská terénní auta Michal Svoboda z Mukařova u Říčan nezapře – na dvoře svého domu má před garáží dvě ferozy a jeden hilux, které pomáhá opravovat kamarádům. Sám ale příliš nestojí o modernější japonské automobily, které k nám dovážela oficiální zastoupení značek od 90. let. Vždycky ho totiž lákaly starší modely do terénu, a tak si vysnil Suzuki LJ 80, které se v zemi vycházejícího slunce vyrábělo a do Evropy dováželo na začátku 80. let.

Hledání jehly

Najít dnes funkční Suzuki LJ 80 v provozuschopném stavu, které by zvládlo i delší trasu po nezpevněných cestách, je docela oříšek. Protože si Michal umí na autě sám leccos opravit nebo sehnat a namontovat, poohlížel se nejen po kompletních vozech, ale jak říká, zvládl by si auto i sám postavit z dílů nabízených na inzertních serverech a burzách. Na setkání u říčanského rybníčku Rozpakov nám vypráví, že na českých inzertních stránkách ale byly buď úplné vraky, a ještě k tomu dost drahé, nebo samotné díly ve velmi bídném stavu.

„Začal jsem se tedy poohlížet v blízkém zahraničí, prohledával jsem zejména německé inzertní portály, ale kde nic tu nic,“ svěřuje se s peripetiemi několikaletého hledání Michal Svoboda.

Svět motorů 37/2021

Ukryté v Rakousích

Nakonec na zajímavý kousek kápnul u našich jižních sousedů, kde na počátku roku 2020 opouštělo jedno LJ po čtyřicetileté službě tamní armádu. Z toho, jak byl vůz zachovalý, se domnívá, že už nějaký čas stál jako uloženka – tohle slovo znají všichni, kdo byli na vojně. Pneumatiky ošetřené krémem na boty, maximálně drobné opravy na laku. Ty se podle Michala Svobody odloupaly v místech, kde to armádní mechanik pořádně neodmastil. V dílně je pak pořádně opravil a nanesl na ně již klasický český armádní lak khaki – mírné rozdíly v barvě tak nejsou skoro vidět.

A kolik za vůz z roku 1981 vydal? „Původně za auto v originální kamufláži rakouské armády chtěli v přepočtu 170.000 korun, ale dokázal jsem to ještě o pár desítek tisíc stlačit,“ usmívá se náš řidič.

Jedině černobílé

Vyřízení formalit mu sice nějaký čas trvalo, ale loni v dubnu dostal vůz české značky. Zvolil ovšem jejich klasické, černobílé provedení. „Udělal jsem to s chladnou hlavou. Podle mě v budoucnu prostě stát nebude tolerovat, aby se tu jezdilo starými auty, byť s pravidelnými testacemi a řádně servisovanými,“ říká majitel výstavního LJ 80. „Nechci se dočkat doby, kdy budou moci auta se zelenými značkami smět na běžnou silnici pouze na plaťáku. Obávám se, že abych se s ním mohl pořádně projet, musel bych je odvézt na speciální akce na uzavřených tratích či pronajatých závodních okruzích,“ říká Svoboda. To by jeho plánované cestě podél hranic, třeba podle těch s Rakouskem od rovin podél Dyje až po kopce u Lipna, udělalo čáru přes rozpočet ještě větší než přetrvávající restrikce spojené s covidem.

Z historie

První malý terénní vůz Suzuki, který nesl v názvu jméno Jimny, se objevil před jedenapadesáti lety v roce 1970. Původní Suzuki Jimny 360 nebo také LJ 10 bylo osazeno dvouválcem o objemu 359 cm3 a výkonu pouhých 18 kW. Autíčko se sklopným čelním sklem, dvířky a plátěnou střechou, která se otevírala zipem, stačilo pro trojici cestujících, místo čtvrtému zabíralo náhradní kolo. V roce 1972 přišlo LJ 20, které s pevnou střechou a volantem na levé straně o dva roky později zamířilo i do USA. Jen na export šel i následující model LJ 50 se zvýšeným výkonem ze srpna 1975. SJ 10/Jimny 55 z roku 1976 už mělo tříválcový agregát o objemu 539 cm3. Suzuki LJ 80, vyráběné v letech 1980 až 1983, již dostalo malý čtyřdobý čtyřválec 0,8 litru. Vůz se měl prodávat pod jménem Jipsy, toto označení už však měla licencované karosárna Karmann. Proto model zůstal u typového jména LJ 80. V březnu 1980 se začal prodávat u našich západních sousedů v Německu.