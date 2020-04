Porsche chystá nástupce 918 Spyder. Bude vypadat takhle?

Svatá trojice, takto je nazýváno trio dodnes oceňovaných hybridních hypersportů Ferrari LaFerrari, McLaren P1 a Porsche 918 Spyder, které byly uvedeny do výroby v roce 2013. Jenže od té doby už uplynulo hodně doby, technika se vyvinula mnohem dále, a tak se už začíná mluvit o jejich nástupcích, které opět posunou schopnosti hyperaut dále. Nástupce Porsche 918 Spyder možná již prozradil svůj vzhled.

Nizozemský server Autovisie totiž zveřejnil snímky z patentového úřadu ukazující neznámé hyperauto s logy Porsche, o nichž spekuluje, že by mohly ukazovat právě nástupce 918 Spyder.

Snímky ukazují zajímavě tvarovaný automobil, který nejenže odkazuje na 918 Spyder, ale také na loňskou vizi 917. Ten primárně slavila 50 let od debutu stejnojmenného závodního speciálu, zároveň se ale o něm spekulovalo jako o prvotní ukázce budoucího superauta z dílny Porsche.

Design je čistý, jak bývá u automobilky ze Zuffenhausenu zvykem. Kabina je posunuta hodně vpřed, zatímco protaženou záď zdobí výrazný přítlačný spoiler. Nechybí ani vysoko umístěné koncovky výfuku, které naznačují, že se u tohoto vozu počítá se zachováním spalovacího motoru. Pokud ale půjde skutečně o nástupce 918 Spyder, je jisté, že agregát doplní i elektromotor (spíše více elektromotorů) pro zajištění hybridního pohonu.

Jaký motor bude pracovat v útrobách, je zatím předčasné spekulovat. Hovořilo se ale o možnosti zástavby vidlicového šestiválce o objemu 1,6 litru, který by teoreticky mohl být použit i v monopostu Formule 1. To jsou ale spekulace pocházející ještě z dob, kdy se hovořilo o možném vstupu Porsche do Formule 1. Ten je ale v dnešní době prakticky nereálný. I Porsche musí kvůli důsledkům koronavirové pandemie šetřit, a tak nasazení vlastního týmu v královně motorsportu by nedávalo smysl.

Jistotou je každopádně použití té nejmodernější techniky. Ostatně vedení Porsche se nechalo již dříve několikrát slyšet, že s dalším hyperautem nespěchá. Firma ho postaví až v době, kdy se technologie posunou o tolik dále, aby novinka výrazně předstihla svého předchůdce. Vývoj elektromobilů a hybridů ale kráčí mílovými kroky, a tak se ta doba může blížit. Třeba se v následujících dvou až tří let nástupce 918 Spyder už konečně dočkáme. Na druhou nadšení musíme brát s rezervou, auto z nákresů také klidně může být jen speciál třeba pro závodní simulátor Gran Turismo.