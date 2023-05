Pražská předpremiéra BMW i5: Vydařená evoluce a zajímavé vyhlídky

Nové BMW řady 5 patřilo k nejočekávanějším novinkám tohoto týdne, českému zastoupení se však povedlo dostat jeden čerstvě vyrobený kousek do Prahy již během minulého týdne. Přímo z Dingolfingu, kde se pětková řada tradičně vyrábí, dorazilo úplně nové elektrické BMW i5 eDrive40 do pražské galerie Kunsthalle, kde jsme si mohli osmou generaci populárního sedanu prohlédnout.

České premiéra, která podle všeho patřila k prvním na světě, přitom začala zajímavou světelnou a živou show. Samotné odhalení vozu pak přineslo vlastně docela milé překvapení. Automobilce se skutečně podařilo krásně trefit vyvážený bod mezi ještě celkem konvenčním trojkovým sedanem a avantgardní sedmičkou.

Černě lakované ledvinky, v tomto případě doplněné o podsvícení Iconic Glow, nepůsobí zas tak přehnaně, jak jsme poslední dobou zvyklí. Elegantní evolucí prošly také přední světlomety, které si uchovaly čtyřoký design a nově zaujmou vertikálními moduly denního svícení.

V kombinaci s M-paketovým předním nárazníkem s černými dekory pak příď vypadá moderně a důrazně, současně však neztrácí spojení s minulou pětkovou řadou. Zkrátka příjemný střed mezi trojkou a sedmičkou, ačkoliv mnozí kolegové například ve světlech viděli inspiraci dvojkovým kupé. Podběhy hezky vyplňovala 21palcová litá kola v dvoubarevném designu, písmenko M na blatníku pak prozrazovalo přítomnost zmiňovaného sportovního M-paketu.

Z profilu vypadá vůz elegantně, čistě a aerodynamicky, zajímavým detailem je přitom jak černé lakování prahů a spodní části zadního nárazníku, tak i linka stoupající od předního kola. U C-sloupku je klasickým detailem Hofmeisterova křivka, za kterou je symbol pětkové řady. Záď vozu je na pětkovou řadu možná až neobvykle splývavá a trochu maskuje tradiční siluetu tříprostorového sedanu, přesto si i nová pětka udržela svou charakteristiku a jde o klasický poctivý sedan.

Dlouhá kapota je příslibem zajímavých pohonných jednotek, po otevření nás však u vystaveného vozu čekal pohled na ohromný plastový kryt, který ukrýval spoustu prázdného prostoru. Automobilka ho mohla u verze eDrive40 s pohonem pouze zadních kol využít například pro frunk, minimálně nabíjecí kabely by se jistě vešly. U elektrické verze s pohonem všech kol však volný prostor obsadí komponenty určené pro pohon přední nápravy.

Jak už dnes víme, v nabídce budou také spalovací motory – mild-hybridní čtyřválce a začátkem příštího roku se očekává i představení plug-in hybridního šestiválce. Do budoucna se přitom očekává další rozrůstání nabídky, díky čemuž by se i základní elektrická verze mohla dočkat pohonu všech kol. Jenže to není to nejzajímavější.

Podle zvěstí bychom se v příštím roce mohli dočkat i 3,0litrového vznětového šestiválce 540d, který by mohl být trefou do vkusu řady domácích zákazníků. Obzvlášť v kombinaci s prostornější karoserií Touring, jejíž představení se očekává zřejmě v květnu příštího roku. Pravdou však je, že i klasický sedan nabízí prostoru opravdu dost.

Na seznámení sice nebylo mnoho času, krátké usednutí za volant vystaveného vozu ale opět připomnělo skvělou ergonomii pětkové řady, která vyloženě vybízí ke zdolávání delších tras. O nedostatku prostoru pak nemůže být řeč vpředu ani vzadu, kde si automobilka pojistila dostatek místa nad hlavou i drobným prolisem za prosklenou střechou vystavovaného kousku. Zavazadelník, u elektrické verze o objemu 490 litrů, má dostatečně velký nakládací otvor, jednoduché tvary a nechybí možnost z něj sklopit zadní opěradla, dělená v poměru 40:20:40.

Kabině opět potěšila skvělým zpracováním a volbou příjemných materiálů, včetně kovových mřížek reproduktorů prémiového audio-systému. Velká prohnutá obrazovka přístrojového štítu a multimediálního systému nabízela skutečně jemné rozlišení a tradičně příjemnou grafiku. Osvětlená linka, která prochází středem palubní desky a zasahuje až do dveří, působí lehce futuristicky, ale kabině sluší. Nejde přitom jen o dekor, ale také o praktický prvek, upozorňující například na rizikové situace.

Osobně se ale těším, až si budeme moci důkladněji vyzkoušet nový operační systém 8.5, neboť předchozí verze byla na můj vkus poněkud chaotická. Zajímavá ale může být i podpora her na multimediálním systému, kdy jako ovladač slouží pouze chytrý telefon. Tohle řešení mi přijde mnohem sympatičtější, než v případě Tesly.

Ústup tradičních mechanických ovladačů, tedy tlačítek a různých koleček, mě sice osobně docela mrzí, naštěstí nám ale zůstal alespoň klasický ovladač drive, lemovaný několika tlačítky rychlého přístupu. Na zadní části středového tunelu pak zaujme moderní a minimalistický panel čtyřzónové klimatizace s dvojicí USB-C portů, přičemž přípojky najdeme i v samotných opěrácích předních sedadel.

Na první seznámení s novým BMW i5 jsme měli jen omezený čas, přesto musím přiznat, že ačkoliv nejsem zrovna velkým fanouškem posledních designových trendů BMW a elektrifikace, tak mě nová pětka oslovila. Budu se opakovat, ale přijde mi, že jde o opravdu skvělé nalezení vyváženého bodu mezi spíše konvenční trojkovou řadou a futuristicky extravagantní sedmičkou. Opravdu se těším, až bude první možnost se s tímhle vozem svézt a vyzkoušet ho na cestách.