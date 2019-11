Problémy Ferrari ve formuli 1: Čím to, že na titul čeká už 12 let?

Pokud jde o obchodní výsledky, Ferrari se podle zahraničních zdrojů daří. Čisté příjmy vzrostly letos o 15 procent na 364 milionů eur (9,3 miliardy korun). Celkem firma dodala do konce srpna 2019 zákazníkům v Evropě 2731 vozů, což bylo o osm procent více než ve stejném období 2018.

Alonso myslel na sebe

Posledním pilotem, který dokázal s ferrari ve formuli 1 zvítězit, byl v sezoně 2007 Fin Kimi Räikkönen. Po ročníku 2009 však svět formule 1 na dva roky opustil. Na jeho místo nastoupil dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso. Během pěti let se však stal třikrát „jen“ vicemistrem světa (2010, 2012, 2013). „Měl komplikovanou povahu. Vždy to byl jenom on, a nikdy ne Fernando a Ferrari,“ zamyslel se bývalý charismatický šéf týmu a později i automobilky Luca Montezomolo a dodal: „Mi chael Schumacher a Niki Lauda mysleli vždy více na tým než sami na sebe.“ Dvaasedmdesátiletý italský manažer je pro sportovně laděnou Itálii výraznou osobností. Tým Ferrari vedl ve formuli 1 v letech 1974 a 1975, kdy byl mistrem světa poprvé Niki Lauda. Tehdy pracoval na pokyn zakladatele stáje Enza Ferrariho. Později šéfoval fotbalovému mistrovství světa 1990 a byl také bossem automobilky Ferrari. Z téhle pozice odstoupil na podzim 2014.

Montezomolo je sice v důchodovém věku, ale pořád plný energie a udržuje si přehled o situaci. „Leclerc je jedním z nejlepších jezdců současné generace. Ovšem kdyby přišel do mé kanceláře s nějakými stížnostmi, byl bych s ním rychle hotov. Rozhodně bych se s ním nemazlil,“ prohlásil italský manažer pro italský deník Corriere dello Sport. Řekl to po nočním závodě v Singapuru, kdy se Leclerc přes vysílačku dožadoval, aby byl posunutý na první místo.

Příliš sebevědomý Leclerc

Když se vrátíme o pět let zpátky, přišla po Alonsově odchodu do týmu další hvězda, tehdy již čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel. Němec však zatím dosáhl v konečném účtování šampionátu na dvě druhá místa, jedno třetí a čtvrté. Letos byl dokonce před závodem v USA (jel se minulou neděli) až pátý s 230 body, když je v pořadí výše s 236 body týmový kolega Charles Leclerc, který jede u italské stáje první sezonu.

Dvaadvacetiletý Monačan vyhrál letos v Belgii svůj první závod a hned po týdnu v italské Monze další. V obou případech se pro něj takticky obětoval o deset let starší Vettel. Mladíkovi však raketově narostlo sebevědomí, a když následně v Singapuru a ruském Soči vyhrál kvalifikaci, vždy se vysílačkou dožadoval, aby ho v průběhu závodu pustil Vettel dopředu.

Italský tisk nemilosrdně buší do obou závodníků, jak je pro zdejší média běžné. „Bude zvláštní, až uvidíme, jak velkou škodu způsobil hurikán Charles uvnitř týmu,“ napsal deník Il Giornale a dále uvedl: „Vettel i Leclerc jsou dobří, ale vypadají spíše jako studenti, kteří zapálili školu, když se učitel nedíval. A teď se k tomu nechtějí hlásit.“

Harry Potter se zlobí

Druhým rokem si berou soupeři Ferrari na paškál pohonnou jednotku týmu. Za stížnostmi mají stát bývalí zaměstnanci Scuderie – motorář Lorenzo Sassi a technický šéf James Alisson. Oba jsou nyní ve službách Mercedesu F1, jenž je největším soupeřem italské stáje. Po letošní letní přestávce vyhráli piloti Ferrari pět kvalifi kací (Leclerc 4, Vettel 1) a jejich sérii přerušil v Mexiku Max Verstappen s red bullem, přestože nakonec dostal penalizaci.

Podle britského webu Motorsport. com je náskok agregátu z Maranella na některých okruzích až 0,8 sekundy na kolo. Tým měl v první polovině sezony problémy v pomalých zatáčkách, ale ty už dokázal vyřešit. Existuje podezření, že pohonné jednotky dostávají díky mezichladiči olej do spalovacího procesu.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) ve svém říjnovém prohlášení uvedla: „Sledujeme všechny parametry týkající se shody pohonných jednotek šampionátu s technickými pravidly.“ Současně oznámila, že neobdržela žádný konkrétní protest.

Šéfem italské stáje je Mattia Binotto, kterému se v zákulisí formule 1 přezdívá Harry Potter. „Je hanba číst všechny spekulace. Jsme v pohodě, a pokud se něco soupeřům nelíbilo, ať podají protest. Neublížilo by nám to. FIA neustále sleduje telemetrická data a nic nám o možném protestu nenaznačovala,“ uvedl italský manažer. Pro úplnost zbývá dodat, že Ferrari dostává od promotéra mistrovství světa jako jediný tým vyplácený bonus za svou účast v šampionátu. Podle smlouvy o televizních právech z roku 2013 činila tato suma loni v přepočtu 1,85 miliardy korun.

Starosti na pokračování?

Značku Ferrari úspěšně reprezentují také Češi. V závodech sportovních vozů totiž slavil úspěch s modelem Ferrari 488 GT3 český tým Scuderia Praha, který vyhrál evropský seriál vytrvalostních závodů. Jeden z jeho závodníků Josef Král také působí jako odborný komentátor formule 1 na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2.

Pro Svět motorů k současné situaci u stáje Ferrari ve formuli 1 řekl: „Budou mít bohužel starosti možná ještě dva roky, protože se soustředí na krátkodobé cíle. Jejich problémem je, že řeší souboj vlastních jezdců. Měli by jim dát jasný příkaz, aby pracovali pro tým. Takhle funguje Mercedes od sezony 2014, kdy začala éra současných hybridních motorů a do týmu přišel Hamilton. Už šest let vládnou formuli 1 díky své strategii a disciplíně jezdců. Když vlastnímu týmu něco dokazujete, je to špatně. Všichni ztrácejí sebedůvěru, to vás oslabuje. A tohle se právě děje u Ferrari,“ domnívá se Král.

Poslední příklad nemohoucnosti Ferrari se projevil v závodě v Mexiku, kde odstartovaly oba rudé vozy z první řady, ale dojely na druhém (Vettel) a čtvrtém místě (Leclerc). „U Ferrari se opakoval pořád stejný problém. Neví, komu ze svých jezdců dát přednost. Vettela respektují kvůli zkušenostem a přehnaně sebevědomý Leclerc přerůstá vedení týmu přes hlavu. Chtějí dva vítěze, ale to nejde. Navíc v kvalifikaci zmatkovali s načasováním výjezdů pilotů na trať. To svědčí o tom, že pod tlakem dělají chyby, a už si nevědí rady,“ domnívá se Král.

Šéf musí být politik

V historii působení Ferrari ve formuli 1 řídilo stáj celkem dvaadvacet šéfů. Nejdéle stál v čele současný prezident Mezinárodní automobilové federace Jean Todt. Francouz malého vzrůstu byl ředitelem týmu v letech 1993 až 2007. S jeho jménem je spojená éra, kdy do týmu přišel před sezonou 1996 Michael Schumacher a v letech 2000 až 2004 se stal pětkrát mistrem světa v řadě. Vynikající inženýr Binotto je v čele stáje od letošního ledna, kde vystřídal Maurizia Arrivabeneho, jenž dirigoval Ferrari v předchozích čtyřech letech.

„Podle mého názoru to nebyla šťastná volba. Binottto je skvělý technik, ale Arrivabene byl lepší politik. To není nadsazené, protože značka Ferrari je globální a vystavená velkým tlakům,“ vysvětluje Josef Král a doplňuje: „Náplní bosse takové stáje je především to, aby na sebe stáhl pozornost - třeba jakýmikoliv výroky. O nich se pak vede debata a členové týmu mají klid na práci. Přesně takhle to funguje u Mercedesu, kde Toto Wolff pracuje jako hromosvod. To je také jeden z důvodů, proč Mercedes vládne současné formuli 1.“

K situaci u Ferrari se vyjádřil také mistr světa F1 z roku 2016 Nico Rosberg. „U Ferrari je situace podobná sněhové kouli. Jezdci nemají vůči sobě důvěru a jejich vzájemná averze na sebe nabaluje další problémy. To může skončit i nehodou, pokud nebude chtít ani jeden z nich ustoupit. Měli by si vzít příklad z Mercedesu.“ Právě Rosberg zažil u britsko-německé stáje turbulentní vztahy s Lewisem Hamiltonem. Dobře ví, co to jsou vyhrocené situace v týmu formule 1.

Ferrari oslaví 16. listopadu přesně devadesát let od svého založení. V jeho vozech závodilo v mistrovství světa formule 1 od roku 1950 dohromady 109 jezdců. Pouze devět z nich dokázalo získat titul šampiona. Kdo přijde desátý a kdy to bude?

Ferrari v číslech

Mistři světa jezdců – Alberto Ascari (It., 1952 a 1953), Juan Manuel Fangio (Arg., 1956), Mike Hawthorn (Brit., 1958), Phil Hill (USA, 1961), John Surtees (Brit., 1964), Niki Lauda (Rak., 1975 a 1977), Jody Scheckter (JAR, 1979), Michael Schumacher (Něm., 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Kimi Räikkönen (Fin., 2007).

Pohár konstruktérů – 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 a 2008.

Šéfové týmu - Federico Giberti (1950–1951), Nello Ugolini (1952–1955), Eraldo Sculati (1956), Mino Amorotti (1957), Romolo Tavoni (1958–1961), Eugenio Dragoni (1962–1966), Franco Lini (1967), Franco Gozzi (1968–1970), Peter Schetty (1971–1972), Alessandro Colombo (1973), Luca Montezemolo (1974–1975), Daniele Audetto (1976), Roberto Nosetto (1977), Marco Piccinini (1978–1988), Cesare Fiorio (1989–1991), Claudio Lombardi (1991), Sante Ghedini (1992–1993), Jean Todt (1993–2007), Stefano Domenicali (2008–2014), Marco Mattiacci (2014), Maurizio Arrivabene (2015–2018), Mattia Binotto (2019-?).

Ferrari

Starty: 988

Výhry: 238

1.-2. v cíli: 84

Stupně vítězů: 769

Nejlepší trénink: 228

Nejrychlejší kolo: 253

Body: 8219,5

Km na 1. místě: 78 456

Odjeté km: 574 775

