Proč byste si měli koupit momentový klíč. Není jen na hlavové šrouby

Pokud jste zvyklí si na autě dělat leccos sami, pak patrně momentový klíč běžně používáte. Existuje ale řada řidičů, kteří své vozidlo svěřují servisu, avšak na výměnu kol na jaře nebo na podzim si troufnou sami. Ačkoliv to na první pohled vypadá jednoduše, ve skutečnosti má výměna kol svá pravidla. Pokud zůstaneme u momentového klíče, tak servisní postupy moderních aut jeho použití v případě montáže kol vyžadují.

Nejprve rukou

Pokud je šroub kola dotažený správným momentem, neměli byste mít problém jej povolit běžným klíčem, který je součástí výbavy vozidla. V případě, že vám to s tím přesto nejde, pak zcela jistě uspějete s křížovým klíčem. Tedy nástrojem, který v jednom sdružuje čtyři různé velikosti šroubů (matic). Při povolování je důležité, že jej můžete pořádně uchopit oběma rukama a tedy „zabrat“. Bohužel v praxi se stále najdou servisy, které šrouby kol utahují více (větším momentem), než by se mělo. Pokud máte s takovým autem na cestě defekt a potřebujete kolo s poškozenou pneumatikou z vozidla sundat, tak můžete mít velký problém. Jak ale správně šrouby kol utahovat?

Nejlepší je našroubovat je rukou, jelikož pouze tak máte největší cit a tedy nehrozí, že šroub nebo matici (podle typu auta) našroubujete křivě, takzvaně přes závit. Po dotažení rukou už můžete použít momentový klíč. Pozor také na to, že šrouby byste neměli mazat vazelínou, jelikož tím klesá pevnost šroubového spoje. Přesto to zejména staří mechanici stále dělají, většinou s odůvodněním, aby šly povolit. Podle servisních postupů výrobců aut se to však dělat nemá.

Doma dotáhněte

A teď si možná řeknete: když budu mít defekt na silnici a použiju rezervní kolo, které stále některá auta mají ve výbavě, momentový klíč s sebou nevozím, takže šrouby (matice) kol stejně musím utáhnout takzvaně „na cit“ klíčem. Ano, to je samozřejmě pravda. Správně byste ale měli po dojetí domů utažení rezervního kola zkontrolovat momentovým klíčem.

Jenže momentový klíč je přece dost drahý. Ani to však platit nemusí. V řetězci známých supermarketů Lidl, případně v obchodě s náhradními díly na auta, jej pořídíte už za částku do tisíce korun. Za uvedenou cenu patrně nebude vyhovovat mechanikům autoservisů nebo pneuservisů. Ti potřebují nejen robustnější, ale – a to zejména – přesnější zařízení.

Právě přesnost bývá občas argumentem, proč nekupovat levný momentový klíč nepříliš známé značky. Pokud jej však potřebujete opravdu jen zcela výjimečně, řekněme dvakrát ročně na ty kola, pak takový klíč vcelku postačí.

Při pořizování momenťáku bychom proto koukali nikoliv na výrobce nebo na to, kde si ho kupujete, ale spíš věnovali pozornost tomu, zda má momentový klíč certifikát o kalibraci. Má podobu kartičky a udává přesnost momentového klíče, přesněji odchylku nastaveného momentu od skutečného v procentech. To znamená, že při nastavení konkrétního momentu může být skutečný silový moment větší o udávanou přesnost v procentech, ale i menší.

Při pořizování je velmi důležitý také momentový rozsah. Menší momentové klíče jej mají zpravidla od 4 N·m do 25 N·m, což na dotažení kol zdaleka nestačí. Vyznačují se upínacím čtyřhranem (místo, kam nasazujete takzvaný oříšek z goly) o velikosti čtvrtiny palce. Pro zajímavost, u Škody Fabia I a II je utahovací moment kol 120 N·m. K tomu potřebujete větší klíč s momentovým rozsahem 28 nebo 40 až 210 N·m s půlpalcovým upínacím čtyřhranem. Momentový klíč má zpravidla dvě stupnice. Kromě té v N·m, která zajímá nás, je to ještě stupnice ve stop-librách (ft·lb).

Pozor také na to, že momentový klíč má určitou odchylku od nastaveného momentu. Kvalitnější zařízení ji mají uvedenou na zmíněné kartičce. Pokud bude třeba čtyři procenta, pak když budete utahovat maximálním momentem 210 N·m, tak skutečný moment může být minimálně 201,6 N·m, nebo naopak maximálně 218,4 N·m. Některé klíče ale kartičku s kalibrační odchylkou nemají, takže tam je uvedené bezpředmětné.

Základní matematika

Manipulace s momentovým klíčem je relativně snadná. Nejprve povolíte zadní aretační matici a poté otáčením rukojeti nastavíte požadovaný silový moment. Čím je moment větší, tím jde otáčení více ztuha, jelikož při něm stlačujete pružinu. Pokud chcete momenty vyryté na stupnici (například 126 N·m), otáčíte rukojetí tak dlouho, až její horní hrana (objímky) lemuje vodorovnou čárku, která přísluší danému momentu.

Jenže co když chci moment, který tam vyražen není? Například 120 N·m, což je hodnota, kterou se utahují šrouby kol na již zmíněné Fabii. V takovém případě je třeba nastavit nejbližší hodnotu, čili v tomhle případě těch 126 N·m, a poté odečíst číslici u rysky na rukojeti (objímce), která navazuje na střední rysku na pevné stupnici momentového klíče. Pokud se bude překrývat řekněme ryska s číslovkou šest, musím, abych dostal 120 N·m, stejné číslo odečíst. Čili otočím rukojetí doleva (vyšroubuju) tak, aby proti rysce na pevné stupnici byla ryska u nuly.

Je to trochu krkolomné, což mi potvrdilo hned několik uživatelů. Ideální by bylo, kdyby při nastavení předvolených momentů na pevné stupnici byla proti její rysce ta na otočné rukojeti s číslicí nula. U dražších momentových klíčů tomu takhle je u všech na stupnici předvolených hodnot.

A teď jak klíč používat. Jste-li pravák, uchopíte momentový klíč levou rukou v jeho středu, který máte nasazený přes vhodný oříšek na šroubu (matici). Pravou rukou chytnete otočnou rukojeť a utahujete tak dlouho, až to cvakne. To je signál, že je šroub (matka) utažen nastaveným momentem. Poté už neutahujte. Před začátkem utahování musíte momentový klíč přepnout do režimu pro utahování přepínačem podobně jako na gole. Vyzkoušený momentový klíč umí utahovat pouze ve směru hodinových ručiček, čili doprava. Když s prací skončíte, je nutné momentový klíč zcela povolit, tedy úplně vyšroubovat aretační matici a tedy i objímku. V opačném případě bude pružina stále stlačena, což ji po čase unaví, a tím vzroste nepřesnost klíče.

Zdroj: návod k obsluze momentového klíče XTLINE Professional tools, dílenský manuál na Škodu Fabia Mk1, wikipedia, foto: Tomáš Dusil, video: auto.cz