Prodeje aut v Evropské unii v listopadu stouply. Rostou hlavně hybridy a elektromobily
Po krizích způsobených covidem a ruskou invazí na Ukrajinu se prodeje nových aut v Evropské unii začínají pomalu vracet k normálu. V listopadu zaznamenaly mírný meziroční růst, přičemž pozitivní vývoj trvá již pátý měsíc v řadě.
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v listopadu meziročně zvýšil o 2,1 procenta na 887.491 vozů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za růstem stály automobily s elektrickým a hybridním pohonem, zatímco prodej benzinových a naftových vozů dál klesal. Nutno ovšem dodat, že ACEA mezi hybridy počítá také mild-hybridy s mírnou elektrickou výpomocí, které jsou dnes rozprostřené napříč značkami a modely. Pokles zážehových a vznětových motorů je tím proto značně zkreslen.
V období od ledna do listopadu se prodej nových osobních aut v EU meziročně zvýšil o 1,4 procenta na 9,86 milionu vozů. „Navzdory pozitivnímu vývoji z poslední doby zůstává celkový objem prodeje výrazně pod úrovní z doby před pandemií,“ uvedlo sdružení s odkazem na nemoc covid-19. Upozornilo, že podíl aut s čistě elektrickým pohonem se na celkovém prodeji v období od ledna do listopadu vyšplhal na téměř 17 procent.
Svaz dovozců automobilů již začátkem měsíce oznámil, že v České republice se prodej nových osobních aut za 11 měsíců zvýšil o 6,2 procenta na 227.052 vozů. V samotném listopadu prodej meziročně vzrostl o 3,3 procenta na 21.317 vozů.
Automobilka Škoda Auto, která je součástí německé skupiny Volkswagen, v listopadu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně zvýšila o čtyři procenta na 61.909 vozů. Podíl této značky na unijním trhu tak vzrostl na sedm procent z 6,9 procenta před rokem.
Zdroj: ČTK a autorský článek, foto: auto.cz, video: Audi