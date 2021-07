Projeli jsme rozhledny v Ústeckém kraji: Kde je nejvyšší výhled?

Ústecký kraj s téměř padesátkou rozhleden (a téměř 40 věžemi umožňujícími vyhlídku) patří k těm, v nichž snad nebude místo, které nelze shlédnout shora. Převahu mají jednoznačně historické rozhledny, kterých je plná polovina. Staveb, které už více než sto let odolávají času a povětrnosti, je v tomto kraji celkem 18! Předkové věděli, kde stavět, takže vesměs dávají záruku skvělého výhledu. Aspoň pár jmen: Děčínský Sněžník, Dymník, Hláska, Vochlice, Schillerova rozhledna. Co to znamená? Pokud se vypravíte v Ústeckém kraji za výhledy, dozvíte se leccos o historii oblasti, míst a samozřejmě konkrétních staveb, s nimiž jsou často spojeny i pozoruhodné lidské osudy. Tyto údaje najdete zpravidla na informačních tabulích na úpatí rozhleden, doporučujeme i knihy Rozhledny ČR nebo Věže ČR, případně web Czechtourismu www.kudyznudy.cz.

Značný počet historických rozhleden dává naději, že kromě vyhlídky vás potěší i občerstvení na úpatí věže. Kdysi ano, dnes už ne tak často. Restaurace bývaly tradičním „partnerem“ vyhlídek. Platí to například pro populární rozhlednu Tanečnice u Mikulášovic (v obci je i kouzelné a nepřeplněné koupaliště), Vlčí horu u Krásné Lípy také Větruši v Ústí nad Labem.

K Tanečnici varování a tip. Ačkoliv na cestě k rozhledně není závora, jezdit se tam bez povolení nesmí, a nyní tomu brání i to, že lesáci při těžbě dřeva cestu „upravili“ pro zdatné offroady. Na vyhlídku a borůvkové knedlíky či jiné občerstvení do zdejší Koliby tedy musíte pěšky, což platilo i pro nás, protože reportážní Opel Mokka přes svůj vzhled malého SUV jsme do vyjetých kolejí neposlali.

Svět motorů 29/2021

Řada rozhleden ostatně kdysi vznikla jako součást „městské“ restaurace na místě vhodném pro vyhlídky. Patří mezi ně ústecký areál Větruše (náš tip – svíčková), ovšem na jídlo například v restauraci Pastýřská stěna v Děčíně či Mostka v Litoměřicích můžete nyní zapomenout. Rozhlédnout se z věže areálu Hrádek u Varnsdorfu zase můžete, restaurace po rekonstrukci za desítky milionů snad už brzy otevře také. Najíte se však například u rozhledny Hrádek Letná v Teplicích.

Bylo by však chybou přehlédnout druhou polovinu vyhlídek, rozhledny vesměs postavené v posledních desetiletích a často ve spolupráci s mobilními operátory. Někdy rozhled podpoří i jejich vzhled: zajímavě vypadají například Radejšín v Českém středohoří nebo druhá nejvyšší rozhledna v Ústeckém kraji, stožár na Sokolím vrchu.

V tipech na rozhled nejen po Ústeckém kraji nemůže chybět samozřejmě Milešovka 837 m n. m.), jejíž unikátní 360stupňový výhled cestovatel a přírodovědec Alexander von Humboldt označil za jeden ze tří nejkrásnějších na světě. Obhlédnout můžete až třetinu Čech! Humboldt dal váhu svým slovům tím, že se na Milešovku dvacet let pravidelně vracel. K rozhledu ovšem musíte po svých, po červené nebo modré značce. Lanovka nahoru vozí jen náklady. Počítat se musí s větrem a častými bouřkami. Zabrat – zejména kolenům – dá i sestup!

Top tip: Rozhledna elektrárny Ledvice

Na vyhlídku s ochozem se návštěvník dostane výtahem a po 46 schodech. Nejvyšší rozhledna ČR v pravé věži nového zdroje elektrárny Ledvice je totiž součástí třípatrového informačního centra elektrárny, v němž zájemce zasvětí do světa uhelné energetiky. Na mohutné věži, která se zdola nevejde do objektivu, se naskytne pohled jak na panoráma Krušných hor, tak Českého středohoří s proslulou Milešovkou. Přístup na věž je pouze s průvodcem a po proškolení, zpravidla po předchozí rezervaci. Prohlídky po covidu byly obnoveny 1. července.

... také věže kostelů, radnic, hradů a zámků

Takřka jedna ku jedné je poměr rozhleden a přístupných vyhlídek na věžích kostelů, hradů a zámků a jiných staveb v Ústeckém kraji. U věží jsou termíny prohlídek méně standardní, takže raději si předem a včas zjistěte, kdy se může na vyhlídku. Mnohdy je to jen v rámci prohlídek (hrady, zámky). Platí to i na vyhlídku z gotického kostela Nanebevstoupení Panny Marie v Mostu, který proslavil přesun na vzdálenost 825 m po kolejích kvůli těžbě uhlí. Ochoz je ve výši 36 m, a musíte vyšlapat 197 schodů. Není to ale „krajský rekord“. Ten drží věž litoměřické katedrály sv. Štěpána – 201 schodů! Kostelních vyhlídek jsme napočítali 11, různých městských a radničních věží 14 (v Chomutově, Kadani, Lounech, Litoměřicích a Žatci po dvou, v Teplicích tři). Jde o to, vybrat správně, v Kadani můžete volit 80 nebo 137 schodů, ale první věž má vyhlídku v 17 m, druhá ve 30 m nad zemí! Z devíti hradů a tři zámků doporučujeme Klášterec nad Ohří, kde si stejně jako pohled do kraje užijete porcelánové poklady, loutky Matěje Kopeckého, případně sbírku minerálů.

Parkování do 150 m: Sokolí vrch, Dymník, Víťova rozhledna, Mostka u Litoměřic, Janov u Hřenska, Ploučnická vyhlídka, Kratochvílova rozhledna v Roudnici n. L., Na Horách u osady Rohatce, Větruše v Ústí nad Labem, Komáří vížka, Hrádek Letná v Teplicích, Hněvín, Stříbrník u Loun, Lucemburkův kopec u Malečova, Hláska, Hněvín v Mostu, Holiday centrum Vikletice, Chmelový maják, Schillerova rozhledna v Kryrech, elektrárna Ledvice

Lanovka: Komáří vížka, Větruše

Výtah: Ledvice, Maják chmel Žatec

Skryté skvosty

Vyhledávaných míst v Ústeckém kraji je mnoho. My jsme hledali ta, která nepatří mezi nejznámější.

Muzeum nožířské tradice: Cestou na rozhlednu Tanečnice v mikulášovickém infocentru můžete poznat příběh nejproslulejšího nože české historie – rybičky. Ta se prodává v nejrůznějších verzích, levných i přepychových, od 92 Kč až po zlaté provedení za 219.440 Kč. Hlavně tu objevíte zdejší nožířskou tradici, která pokračuje nejrůznějšími moderními a speciálními noži (pro rybáře, Storm, Jaguar).

Podzemí v Jirkově: Městské historické sklepy v Jirkově vznikaly v druhé polovině 16.století. Podobných důlních děl je v ČR pět, jirkovské podzemí je ale nejstarší. Po etapě, kdy sloužily k ochraně majetku i života, byly využívány několik století k uskladnění a kvašení piva. Vstupenku získáte v infocentrum a platí i na Městskou věž v Jirkově.

Přehrada Fláje: Vodní nádrž na Flájském potoce zásobuje pitnou vodou velká města v Podkrušnohoří. Je jedinou pilířovou (tedy uvnitř dutou) v ČR, další podobnou najdete až ve Švýcarsku. Když se trefíte do Dne otevřených dveří (zpravidla květen), podíváte se i dovnitř. Jinak smí veřejnost jen na hráz a silnici kolem. Pod přehradou je historický Flájský plavební kanál ze 16. století, který po pěti kilometrech končí 75 m vysokým umělým vodopádem.

Stohektarový park Krásný dvůr: Barokní zámek Krásný Dvůr navazuje na unikátní stohektarový krajinářský park, vybudovaný na sklonku 18. století za Jana Rudolfa Černína. Je tedy nejstarším typem tohoto parku v Čechách. Travnaté plochy oživuje množství romantických staveb: temply, vyhlídkový gloriet, obelisk. Najdete tu ale i vodopád, u zámku francouzskou zahradu. Park je možné navštívit volně zdarma nebo se vstupenkou s průvodcem, případně přidat i prohlídku zámeckých interiérů.

Autor: Tomáš Pudil