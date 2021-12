První jízda s novou Kiou Sportage. Změnila se hodně, charakter ale zůstal

Kompaktní SUV Sportage je dnes už tradiční součástí nabídky značky Kia, vždyť její první generace dorazila už v roce 1993. Nastupující generace je tudíž v pořadí už pátá. Za tu dobu si navíc auto vybudovalo klíčovou pozici v nabídce, konkrétně na českém trhu je Sportage druhým nejprodávanějším modelem značky, hned za rodinou Ceed. Očekávání od nové generace jsou tudíž veliká.

Zvlášť čtvrtá generace byla na českém trhu nebývale úspěšná. Od roku 2015 má na svém kontě asi 11 tisíc prodaných exemplářů. Auto přitom bylo hitem až do konce výroby, už od podzimu mnozí čeští prodejci hlásili vyprodáno, teď už u dealerů zbývají jen poslední skladové vozy, které se už počítají v jednotkách kusů. Do konce roku budou zřejmě fuč, a to v době, kdy se u prodejců budou objevovat první kousky nastupující páté generace. My už se s novou Sportage projeli a opět žasli nad tím, jaké dělá Kia pokroky.

Zvenku jak UFO...

Pátá generace přitom pokračuje v trendu předchůdců, oproti minulé generaci totiž ze stylistického hlediska nezůstal kámen na kameni. Kia razí nový styl, který symbolizuje i nové logo. Nový stylistický jazyk se jmenuje spojené protiklady a jeho výsledkem je hodně odvážná tvář, která naživo vypadá lépe než na fotkách. Přední světlomety jsou netradičně tvarovány s dominantními bumerangy denního svícení, nechybí ani výrazná maska, kterou doplňuje nově řešený „tygří nos“, tentokrát jen ve formě zdobného prvku u kapoty. Oproti předchůdci nová Sportage sází obecně na více hran, zadní partie s trojúhelníkovými koncovými světly propojenými vodorovnou linkou evokují elektrický crossover EV6.

Z hlediska rozměrů pak Sportage oproti předchůdci lehce povyrostla, byť opticky působí kompaktněji než mohutně tvarovaná minulá generace. Novinka je dlouhá 4.515 mm, široká 1.865 mm a vysoká 1.645 mm, je tak o chlup delší a chlup širší než předchůdce. Rozvor se prodloužil o centimetr na 2.680 mm, což je mimochodem stejně jako u aktuálního Hyundaie Tucson s tou samou platformou.

Mimochodem existuje i prodloužené provedení Sportage s délkou 4.660 mm, které se však prodává mimo Evropu. Pro evropské trhy je speciálně vyladěno kratší provedení, s tím delším se na starém kontinentu vůbec nepočítá.

Uvnitř jak raketoplán

Ještě výraznější proměnou prošel interiér, který vsadil na zcela novou koncepci s dvěma propojenými displeji, které jsou navíc zakřivené. Spolu s hodnotněji působícími materiály tak Sportage navozuje uvnitř o hodně luxusnější dojem než předchůdce, který přitom sám o sobě i po letech vypadá vevnitř dobře, byť trochu obyčejně. Nová palubní deska je pak vcelku nízká, a tak se pocitově sedí vysoko.

Zajímavá koncepce s dvojicí zakřivených displejů, které ve vrcholné formě mají oba úhlopříčku 12,3“, však zřejmě nevyhoví všem. Kia totiž po vzoru jiných automobilek vsadila na dotykové ovládání, které je však zároveň řešeno chytřeji než v jiných autech. Dotykový displej infotainmentu totiž nadále doplňuje panel s dotykovými plochami pro přímý vstup do vybraných položek menu, stejně jako otočné ovladače třeba pro nastavení hlasitosti rádia. Pokud navíc stisknete náležitou plošku, změní se panel v ovládání klimatizace, těmi otočnými ovladači tak rázem nastavujete teplotu. Jestli tedy v autech musí být dotykové ovládání, ať je to prosím takhle!

Pokud se totiž budete ptát, proč to Kia udělala, odpoví vám přesednutí do minulé generace. Opticky čistější středový panel totiž dělá kabinu vzdušnější. Otočný volič automatické převodovky místo tradiční páky zase uvolnil místo ve středovém tunelu. Nově se tu tak nachází rozměrný odkládací prostor.

Samotný multimediální systém je dostatečně přehledný, nabízí přitom opravdu široké možnosti nastavení všemožných systémů, díky čemuž si budete nějakou dobu hrát s jeho personalizací. Vynikající je rozlišení displejů, díky rozměrům jsou jednotlivé plochy větší než u předchůdce s o poznání menším displejem infotainmentu, díky čemuž se tak snáze trefíte do jednotlivých ikon. Digitální přístrojový štít pak umí takový ten trik známý už ze Sorenta, kdy se při odbočování (zapnutých směrových světel) na něm promítá obraz ze zpětné kamery pro minimalizaci mrtvého úhlu.

Co se týče prostornosti, byla na tom dobře už čtvrtá generace Sportage. V novince je však ještě více prostoru pro kolena, a to nejen díky prodlouženému rozvoru, ale také díky užším předním sedadlům. Právě ty mají v sobě praktické háčky i USB-C vstupy, převzaté ze Sorenta. Vtipný je i tvar hlavové opěrky předních sedadel, do níž je integrován šikovný věšák na kabáty. Jak že se korejsky řekne „simply clever“?

Zadní lavice slušně podpírá stehna, sklon opěradla lze nastavit. Nad hlavou je místa dost, zároveň však podle přeměření o kousek méně než v minulé generaci, na což však mohla mít vliv panoramatická střecha zkoušeného kousku.

Zavazadlový prostor se pak sice mezigeneračně zvětšil na 591 litrů, což je o zásadních 88 litrů více než u předchůdce, jenže to mluvíme jen o základním, neelektrifikovaném provedení. Testovaný naftový mildhybrid poskytuje podle technických dat 526 litrů, což už je jen o 23 litrů více než u čtvrté generace. Je to způsobeno 48V baterií mildhybridu umístěnou pod podlahou, v tomto případě se tak pod dnem zavazadelníku objevuje jen malý odkládací prostor, třeba na sadu na opravu pneumatik a další drobnosti. Základní rozměry kufru ale mají být pro všechny verze stejné, přeměření ukázalo, že kufr nové Sportage je dlouhý 85 cm, mezi podběhy 103 cm široký a pod plato 44 cm vysoký. Je tak o centimetr širší a dva centimetry vyšší než u předchůdce.

Nejširší nabídka motorů v historii

Co se týče nabídky motorů, vstoupí nová Sportage do prodeje s nejširším portfoliem ve své historii. Vedle základních, neelektrifikovaných motorů, přeplňovaného benzinového čtyřválce 1.6 T-GDI (110 kW) a turbodieselu , tu budou i mildhybridy, (zážehové i vznětové), stejně jako full-hybrid a plug-in hybrid, tedy hybrid s možností dobití baterií ze zásuvky. I proto budou k dispozici hned čtyři různé převodovky – šestistupňový manuál, šestistupňový „inteligentní“ manuál pro mildhybridy, sedmistupňová dvouspojková převodovka a šestistupňový automat pro hybrid a plug-in hybrid. Nadále bude možné objednávat i pohon všech kol, který využívá mechanický systém a tudíž ne třeba elektromotor u zadní nápravy jako u některých modelů.

Kia Sportage – základní technická data nové generace Motor 1.6 T-GDi PHEV 1.6 T-GDi HEV 1.6 T-GDi mHEV 1.6 T-GDi mHEV 1.6 CRDi mHEV 1.6 T-GDi 1.6 CRDi Pohon 4x4 4x2 (4x4) 4x2 (4x4) 4x2 (4x4) 4x2 (4x4) 4x2 4x2 Zdvihový objem [cm3] 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 195/- 165/- 110/5500 132/5500 100/4000 110/5500 85/4000 Točivý moment [N.m/min] ? ? 250/1500-4500 265/1500-4500 280/1500-3000 (320/2000-2250) 250/1500-4500 280/1500-2750 Převodovka 6A 6A 6M (7DS) 6M (7DS) 6M (7DS) 6M 6M Max. rychlost [km/h] 191 193 (193) ? ? ? 189 175 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,2 8,0 (8,3) ? ? ? 10,3 12,1 Komb. spotřeba [l/100 km] ? 5,5 (6,2) ? ? ? 6,6 5,2

České zastoupení očekává, že i nadále bude největší zájem o klasický zážehový motor, v kombinaci s manuálem a pohonem jedné nápravy. S ohledem na rostoucí zájem o různé hybridy a plug-in hybridy, hlavně z řad firemní klientely, však mohou také u nás hrát důležitou roli i tato provedení.

Při první jízdě s novou Kiou Sportage jsme usedli za volant naftového mildhybridu 1.6 CRDi se 100 kW, v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol, který jsme mohli porovnávat s předchůdcem v obdobné specifikaci – rovněž 1.6 CRDi se 100 kW a sedmistupňovým DCT, avšak bez pomoci elektromotoru a bez pohonu všech kol.

Přímé srovnání na stejných silnicích přitom dokázalo, že se nová Kia Sportage zlepšila snad ve všech zásadních vlastnostech. Motor je lépe odhlučněn než dosud, byť na dálnici jeho jemné vrnění pořád lehce slyšíte. Hlavně se mně ale více líbila práce převodovky, DCT mění v nové Sportagi převod hladčeji a tolik nezmatkuje. Na druhou stranu občas nepochopitelně podřazuje na dálnici, a to i v situacích, kdy to není potřeba a motor má dost síly i na sedmičku. Prý to ale může být nezajetím daného exempláře – automat se učí zvykům řidiče, a tak třeba po 10.000 km řadí více podle jeho potřeb.

Naopak spotřeba nafty byla v obou případech obdobná, na stejné trase se maximálně lišila o několik desetin litru na 100 km. Na dálnici si tak oba vozy vzaly asi 7,5 litru na 100 km, na okresních silnicích pak kolem sedmi litrů na 100 km. Poklidné tempo ale klidně srazilo apetit k 5 l/100 km.

Celkové naladění Sportage pak nadále zdůrazňuje komfort. Při sepnutí sportovního režimu sice Sportage ožije, převodovka si automaticky podřadí a případně vcelku hbitě reaguje na manuální pokyn, rychlejší tempo se jí ale moc nelíbí. Zatáčkami se sice prosmýkne, i kvůli náklonům karoserie však působí při svižnějším tempu poněkud těžkopádně.

Vzhledem k charakteru rodinného SUV je ale naladění výtečné. Při jízdě s rodinou totiž spíše oceníte fakt, že od podvozku se neozývají žádné hlučné rány, ale i na rozbitých silnicích jen lehkých dusot, a to jsem jezdil na 18“ kolech. Stejně tak odhlučnění se zlepšilo, zvlášť při jízdě na okresních silnicích nevíte o okolním prostředí nebo o práci motoru. Na dálnici pak uslyšíte jen jemný šum okolního vzduchu a jemné vrnění agregátu. Jestli ale Kia hlásí, že Sportage patří mezi její nejtišší auta, je to rozhodně pravda a ne jen marketingová hláška.

Závěr

Kia Sportage se v nové generaci zásadně změnila, jak zvenku, tak uvnitř doslova nezůstal kámen na kameni. Design je vždy otázkou vkusu, mně osobně se ale ten „UFO“ výraz líbí více než nafouklá příď předchůdce. Uvnitř pak kvituji, že i přes sázku na dotykové řešení se nad zvolenou koncepcí přemýšlelo a je tu pořád možnost nastavovat teplotu nebo hlasitost kolečkem. Jen škoda, že ten dotykový panel nelze trvale přepnout na ovládání klimatizace. Pochvalu pak zaslouží zvolené materiály, díky nimž nová Sportage působí o poznání hodnotněji než předchozí generace, zvlášť v přímém porovnání.

Co naopak zůstalo, je charakter. Sportage nadále zůstává tím komfortním, prostorným SUV, díky čemuž si našlo tolik zákazníků. Konstruktéři přitom tento charakter dále zdůraznili, dvouspojková převodovka tak mění převod hladčeji než dosud, došlo také k výraznému zlepšení odhlučnění. Na okreskách motor, ani okolní prostředí prakticky neslyšíte.

Kolem a kolem tak musím uznat, že se nová Sportage povedla. Teď si ještě počkejme na ceny, které v dané kategorii vždy hrají klíčovou roli. Zveřejněny budou na začátku ledna 2022 a Kia slibuje, že budeme jimi mile překvapeni. Už teď jsme zvědavi!