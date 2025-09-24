Peugeot 5008 v Česku dostal dvě zásadní novinky. Vyzkoušeli jsme je
Francouzské rodinné SUV vstupuje do nové etapy. Přináší silnější elektrickou verzi s pohonem všech kol a zároveň rozšiřuje nabídku o čistě pětimístné provedení. Obě změny jsme měli možnost vyzkoušet a ukazuje se, že Peugeot 5008 se snaží oslovit hned dva různé typy zákazníků.
Nová verze Dual Motor přináší to, co elektrickým peugeotům dosud chybělo – pohon všech kol. Jako první ho dostávají elektromobily e-3008 a e-5008. Kombinace dvou elektromotorů (157 kW vpředu a 83 kW vzadu) dává dohromady 239 kW, což už nezní vůbec špatně. Se zrychlením na stovku za 6,5 sekundy konečně není o dynamiku nouze, v praxi působí auto svižně, sebevědomě a jistě. Auto ztrácí dech až při překročení maximální povolené dálniční rychlosti.
Peugeot pro větší porci výkonu navíc upravil také podvozek. Verze Dual Motor dostala tužší charakteristiku tlumičů a silnější stabilizátory. Výsledkem jsou jisté jízdní vlastnosti a méně náklonů karoserie. Na pěkném asfaltu je to docela fajn svezení, zvláště pokud člověk trochu zrychlí tempo, tlumičům to vyhovuje. Horší situace nastává, při pomalejším přejíždění ostrých hlubokých děr, v takové situaci čtyřkolka drncá o trochu víc než ekvivalentní 5008 s předním pohonem.
Výhodou je i možnost volby jízdních režimů. Základní Normal je neutrální a po většinu času využívá k pohonu jen přední elektromotor. Mód Sport přidá razanci a zadní motor připojuje mnohem dříve. Terénní režím 4WD potom těží ze čtyřkolky maximum chytrým přibrzďovaní kol dle potřeby. Zadní elektromotor je, stejně jako ten přední, synchronní s permanentními magnety.
|Model
|Electric 210 (157 kW)
|Electric 230 k Long Range (170 kW)
|Electric 325 k Dual Motor
|E-3008
|73 kWh – 526 km
|97 kWh – 698 km
|73 kWh – 497 km
|E-5008
|73 kWh – 497 km
|97 kWh – 664 km
|73 kWh – 473 km
Spotřeba dvoumotorové varianty se během zhruba 150 km dlouhého okruhu ustálila na 16,2 kWh, což odpovídá reálnému dojezdu 450 km. Na úsecích ve sportovním režimu a těžkou nohou se spotřeba ovšem přehoupla i přes 21 kWh. Rychlonabíjení z 20 na 80 % za půl hodiny rozhodně neurazí.
Jeden model, rozličné ceny
Hybridní verze 5008 začíná v akci na 810.000 Kč, elektrická pak na 1.070.000 Kč. Vrcholem nabídky se stává právě varianta E-5008 325 Dual Motor, která se v Česku prodává od 1.625.000 Kč. Cena je to vyšší, jde ovšem o zaváděcí edici v plné výbavě, která by jinak v ceníku stála zhruba 150.000 Kč. Menší E-3008 s totožným pohonem a plnou výbavou vyjde na 1.540.000 Kč.
Varianta pohonu Long Range, která cenově znamená střed nabídky, má o 1,5 centimetru nižší světlou výšku kvůli větší baterii než nejlevnější varianta. Čtyřkolka využívá kompaktnější baterii základní verze. Do budoucna se kombinace čtyřkolky a větší baterie nevylučuje, zatím však v nabídce chybí a o zařazení prý rozhodne zájem zákazníků.
Pětimístná verze: více místa pro kufr
Dosud se Peugeot 5008 prodával jen jako sedmimístné SUV. To je sice praktické pro velké rodiny, ale řada zákazníků volala spíše po větším zavazadelníku. A teď se dočkají: pětimístná varianta nabízí 994 litrů prostoru, což je v segmentu rekord. Po sklopení sedaček se navíc dostanete až na 2310 litrů.
Z pohledu ceny je trochu překvapivé, že se nic nemění – pětimístná i sedmimístná verze stojí stejně. V tomto případě má peugeot marketingově trochu smůlu, že sedmimístnou verzi představili dřív. Nicméně i pětimístná varianta nabízí něco navíc: je tu vyjímatelná přepážka, která rozhoduje o tom, zda využijete dvojitou podlahu, nebo jeden vysoký úložný prostor.
Rozhodnutí o počtu sedaček tedy bude čistě o prioritách: buď 7 míst k sezení pro celou rodinu, nebo kufr, který spolkne i objemnější náklad a nabídne praktické rozdělení prostoru. Výrobce tak reaguje na poptávku z obou stran.
Zdroj: autorský text, Peugeot 〡 Foto: autor, Leoš Káňa, Peugeot