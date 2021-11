První vodíkové čerpačky v ČR mají zpoždění. Otevření se odkládá na příští rok

Počátkem letošního roku jsme na českých cestách mohli vyzkoušet vodíkové SUV Hyundai Nexo, před pár dny se v redakci zase zastavila Toyota Mirai se stejným druhem alternativního pohonu. Obě auta však mají jedno společné - abyste jejich nádrže naplnili až po okraj, musíte vyrazit za hranice.

V České republice je zatím k dispozici pouze jedna neveřejná vodíková čerpací stanice v Neratovicích, kde lze natankovat pouze po předchozí domluvě a ve spolupráci s obsluhou. To je značně limitující, podobně jako fakt, že se jedná o starší generaci stanice, jež pracuje s tlakem 350 bar, zatímco výše uvedené modely „potřebují“ tlak 700 bar. V praxi to znamená, že jejich nádrže naplníte pouze do poloviny.

Síť veřejných vodíkových čerpaček u nás se měla začít rozrůstat již letos, první taková místa vznikají na pumpách Benzina v Praze na Barrandově, Brně a Litvínově. Jejich spuštění avizovala již aplikace H2.Live, která shromažďuje informace o aktivních i připravovaných vodíkových čerpačkách pro daný rok. Z ní však výše zmíněná trojice před časem zmizela.

Rafinérská společnost Orlen Unipetrol naší redakci potvrdila, že v důsledku covidové pandemie a omezené globální distribuční kapacity odloží plánovanou instalaci vodíkových plnicích stojanů na příští rok.

„Do konce letošního roku jsme plánovali nabídnout vodík na čerpacích stanicích v Praze na Barrandově a Litvínově. I když jsme z naší strany udělali vše pro to, aby se tak stalo, jsme nuceni otevření plnících stanic přesunout na první čtvrtletí příštího roku. Byli jsme totiž informováni naším dodavatelem, že dodávky nezbytných komponent od výrobce v USA nabraly zpoždění. Zpoždění tedy následně má i testovací proces technologie, který předchází instalaci a otevření,“ vysvětluje Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Orlen Unipetrol, která provozuje síť čerpacích stanic Benzina Orlen.

Dobrou zprávou je, že až se věci dají do normálu, třemi plničkami vodíku to v Česku nekončí. Firma dále plánuje rozšířit síť o další vodíkové stanice v Plzni a Praze na Mladoboleslavské ulici. Do roku 2030 by ráda provozovala 28 plnících stanic a dvě distribuční vodíková centra (v Litvínově a Neratovicích), kde zpřístupní vodík mimo jiné i železniční dopravě.

Skupina chce do budoucna na svých plnicích stanicích nabízet především zelený, tedy bezemisní vodík. Již nyní má firma rozpracované konkrétní plány na jeho výrobu za použití elektrické energie z obnovitelných zdrojů.