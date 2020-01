Rallye Dakar 2020: 11. etapa - Michek a Loprais ztratili čas i pozice

Ve čtvrtek čekala etapa ze Shubaytahu zpět do Haradhu dlouhá 744 kilometrů a z toho bylo 379 kilometrů vypsáno jako rychlostní zkouška. Podle očekávání se účastníkům postavily do cesty největší duny v Saúdské Arábii v délce více než tři sta kilometrů.

Dalším českým smolařem se stal Aleš Loprais (Praga), který měl na trati technické problémy. Ztratil téměř tři hodiny a v průběžném pořadí se propadl ze čtvrtého místa až na sedmé. O to, aby byla naplněná symbolické „třetice všeho…“, se nechtěně postaral motocyklista Jan Brabec. Po pádu ve středeční etapě, kdy zlomil řídítka, zprovoznil motorku způsobem, který pořadatelé nedovolují. Výsledkem byla penalizace šesti hodin.

Prokop měnil poloosu

Velké štěstí měl naopak Martin Prokop, který obsadil v předposlední etapě jedenácté místo a dvanácté mu patří i v průběžném pořadí. „Po včerejší etapě jsme se museli s Viktorem popasovat s výměnou prasklé pružiny na tlumiči. Ten nám ale naštěstí veze v kamionu Filip Škrobánek, který nám minulý rok dělal asistenci. Čtvrtek byl náročný den skoro celý v pořádných dunách. Do karet všem hrálo to, že bylo po dešti, takže dostat se přes ně bylo jednodušší. O drama jsme však nebyli připraveni, protože v neutralizaci na dvoustém kilometru jsme zjistili, že máme poškozenou pravou zadní poloosu a sedmdesát kilometrů před cílem nám přestala fungovat úplně. Rozhodli jsme se, že měřený úsek zkusíme dojet jen s pohonem tří kol. Tentokrát bylo štěstí na naší straně, protože po třech stech dvaceti kilometrech dun bylo posledních sedmdesát po jediné dlouhé rovině bez jakéhokoliv výjezdu. Pouze jsme jeli rychlostí sto čtyřicet místo sto osmdesát, ale auto se nám podařilo dovézt do cíle. Na přejezdu do bivaku jsme pak poloosu v klidu vyměnili,“ zhodnotil Prokop etapu.

Čerstvý otec Macík

Nejlepším z Čechů v kategorii kamionů byl šestý Martin Macík (Iveco) z týmu Big Shock Racing, kterému navíc ve středu narodila holčička. „Máme za sebou maratónskou etapu a konečně to bylo správné dakarské závodění. Velké duny celých 377 kilometrů a opravdu jsme si to parádně užili. Jenom nechápu, proč startoval Rus Nikolajev před námi, když jede mimo soutěž. Asi si Rusové vymohli, že jim musí krýt záda. Každopádně náš Karel (kamion Iveco) vydržel všechno a povedlo se nám dostat se do první pětky. František (navigátor Tomášek) říkal, že potřebujeme takových šest tisíc kilometrů, abychom se dostali do závodního tempa. (úsměv) Od včerejška jsem šťastný otec, protože se mi narodila dcera Mia. Všechno se zadařilo. Holčička nám přinesla štěstí a mám radost, že to všechno dobře dopadlo," radoval se Macík.

Bitva až do finiše

V obou nejsledovanějších kategoriích se situace náramně dramatizuje. V jedné stopě ztratil vedoucí Američan Ricky Brabec (Honda) téměř dvanáct minut na svého největšího pronásledovatele Chilana Pabla Quintanillu (Husqvarna). Jeho převaha 13:56 minuty před závěrečnou etapou mu žádnou jistotu nedává. Na třetím a čtvrtém místě jsou tovární jezdci KTM – Australan Toby Price a Rakušan Matthias Walkner, kteří se nevzdávají naděje, že prodlouží sérii triumfů rakouské značky, jež na Dakaru trvá již od roku 2001.

V kategorii automobilů se náskok vedoucího Španěla Carlose Sainze (X-Raid Mini) smrskl na 10:17 minuty před obhájcem titulu Katařanem Nasserem Al-Attiyahem (Toyota). Za ním však ještě číhá třináctinásobný vítěz soutěže Francouz Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini), který je za Attiyahem pouhých šest sekund. Stále je tedy také ve hře o celkové prvenství. Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fwernando Alonso, který na Dakaru debutuje, byl ve čtvrtek osmý a v průběžném pořadí patří Španělovi třináctá příčka.

Závěrečný den čeká cestou z Haradhu do Qiddiyahu porce ćelkem 447 kilometrů a z toho 374 představuje rychlostní zkouška. Pokud čekáte pověstnou procházku růžovou zahradou na závěr, tak jste na omylu. Zejména posledních sto kilometrů přivodí všem navigátorům více bolestí hlavy, než zažili za celý předchozí týden.

Výsledky 11. etapy

Motocykly: 1. Quintanilla (Chile/Husqvarna) 4:09:22; 2. Walkner (Rak./KTM) +9 s; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +2:48; … 24. Engel (ČR/KTM) +37:43; 38. J. Brabec (ČR/KTM) +1:13:42; 39. Michek (ČR/KTM) +1:18:04; 41. Vlček (ČR/KTM) +1:19:59; 86. Veselý (ČR/Husqvarna) +2:39:54.

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) 4:14:11; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +10 s; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +8:03; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +27:18; 23. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +51:09; 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +1:05:28; 35. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +1:29:01.

Čtyřkolky: 1. Sonik (Pol./Yamaha) 5:22:18; 2. Casale (Chile/Yamaha) +3:16; 3. Enrico (Chile/Yamaha) +4:19; … 12. Tůma (ČR/Yamaha) +58:13.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 4:59:51; 2. Domzala, Marton +10:53; 3. Rautenbach, Bianchi Prata (Zimbabwe, Port./PH Sport Zephyr) +12:36; … 20. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +58:26.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:44:51; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +1:27; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +3:25; … 6. Macík (ČR/Iveco) +13:14; 18. Šoltys (ČR/Tatra) +1:36:19; 23. Loprais (ČR/Praga) +2:52:21.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky po 11. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 38:33:28; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +13:56; 3. Price (Aus./KTM) +22:34; … 23. Michek (ČR/KTM) +4:25:14; 26. Engel (ČR/KTM) +5:39:17; 38. Vlček (ČR/KTM) +11:25:07; 56. J. Brabec (ČR/KTM) +15:54:58; 78. Veselý (ČR/Husqvarna) +23:17:53.

Automobily: 1. Sainz:, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 41:37:51; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +10:17; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +10:23; … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +4:02:28; 17. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +7:23:26; 37. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +15:34:29; 46. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +78:05:32.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 50:07:07; 2. Vitse (Fr./Yamaha) +21:16; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:03:00; … 9. Tůma (ČR/Yamaha) +15:49:48.

SSV: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 51:39:32; 2. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +45:33; ; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +57:32; … 26. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +21:15:08.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 45:04:55; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +39:33; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +1:52:14; … 5. Macík (ČR/Iveco) +3:25:27; 7. Loprais (ČR/Praga) +5:13:39; 11. Šoltys (ČR/Tatra) +6:40:12;

Výsledky jsou neoficiální.