Stejně jako letos v Peru nasadí Rusové i v Saúdské Arábii čtveřici Kamazů s označením 43509.

Místo v sestavě však tentokrát nezbylo na Ajrata Mardějeva. Vítěz Dakaru 2015 bude ve startovním poli nejslavnější vytrvalostní rallye světa chybět poprvé od roku 2011. Nahradí ho Anton Šibalov, který vyhrál Silk Way Rallye 2019 a na Dakar se vrací po roční přestávce. Další tři posádky povedou čtyřnásobný vítěz Dakaru Edourad Nikolajev, Dmitrij Sotnikov a také Andrej Karginov.

Čagin: Naši jezdci rotují

Právě posledně jmenovaný Andrej Karginov se postaral na minulém ročníku Dakaru 2019 o nepříjemnou situaci. V páté etapě totiž neúmyslně srazil jednoho z diváků, kteří stáli hloupě na nebezpečném místě a nestačili uskočit. Rus nezastavil a byl následně organizátory vyloučen. Názory na jeho jednání se dost rozcházely, ale pořadatelé zřejmě potřebovali ukázat pevnou ruku.

Jak zdůvodnil nominaci na ročník 2020 šéf týmu Vladimír Čagin známý pod přezdívkou Car. Sedmi výhrami za volantem kamionu je rekordmanem na Rallye Dakar v této kategorii. „Máme pět vyrovnaných jezdců a zastáváme princip rotace. Jeden musí vždycky počítat, že se na něj nedostane. Na druhou stranu mezi sebou vytvářejí konkurenci a všichni zrychlují při závodech, které pořádáme v rámci testů. Míříme sice do nového regionu, jaký Dakar nabízí, ale náš cíl zůstává i tak jednoznačný. Jedeme si pro vítězství,“ říká Čagin.

Slovo mají šoféři

Edourad Nikolajev (číslo 500): „Dakar v roce 2019 byl velmi tvrdou rallye se spoustou dun a písku, kde jsme sváděli tvrdý souboj s Gerardem De Rooyem a Federico Villagrou. Měli jsme několik problémů včetně okamžiku, kdy naše auto zůstalo viset na vrcholku duny, ale naštěstí to netrvalo dlouho. Dakar nyní začíná novou kapitolu a všichni jsme nadšeni tím, co nás čeká. Zdá se, že terén je podobný tomu, jaký jsme zažili v Africe. Duny nejsou tak obrovské jako v Peru, ale je zde množství skalnatých terénů podobné těm, jaké najdete třeba v Maroku. Pneumatiky budou dostávat hodně zabrat a musíme mít dostatek rezervních. Právě gumám je třeba také přizpůsobit naše tempo během jednotlivých etap. Nevíme, co očekávat, ale cítíme se připraveni na nejtěžší závod.“

Dmitrij Sotnikov (číslo 501): „Při předchozím startu měly automatickou převodovku pouze dva naše vozy, tentokrát ji budou mít všechny čtyři. Tento způsob pohonu je hodně efektivní a víme o řadě našich soupeřů, kteří také budou mít automat ve svých vozech. Snažíme se také neustále rozvíjet, vylepšovat tento systém a hledat jeho nové režimy.“

Andrej Karginov (číslo 511): „Na začátku své kariéry jsem se zúčastnil jednoho podniku v Saúdské Arábii a vzpomínám, že to byl jeden z nejtěžších podniků, jaké jsem kdy jel. Vzpomínám si na těžké duny, které bylo obtížné překonat. Tehdy jela tři naše auta a naším jediným cílem bylo tyto duny překonat, ne vyhrát. Pro mě bylo morální vítězství každý den, který se mi podařilo dokončit. Jezdili jsme tehdyve skupině a vzájemně si pomáhali. Díky za tyto zkušenostmi a jsem rád, že se můžeme vrátit do těchto terénů.“

Anton Šibalov (číslo 516): „Mám radost, že se můžu vrátit do sestavy mezi nejlepší jezdce světa. Pojedeme v sestavě s Dmitrijem Nikitinen a Ivanem Tatarinovem, který je sice nováčkem. Ovšem vzhledem k tomu, že jdeme všichni do neznámých terénů, nepovažuji to za nevýhodu. Cítím se připraven převzít za náš tým větší zodpovědnost kdykoliv o ni budu v průběhu soutěže požádán.“

Lepší ovladatelnost, nádrž jinde

Modelovou řadu 43509 použije Kamaz třetím rokem. Příčinou přechodu na tyto vozy byla změna předpisů, která limitovala objem motoru na třináct litrů. V automobilce v ruském Tatarstánu postavili pro ročník 2018 nový model, který prošel až do současnosti řadou vylepšení. Stroje jsou lehčí, ale odolnost jednotlivých komponentů tím neutrpěla. Značné změny prodělal především motor a výfukový systém.

Pozornost věnoval tým také zlepšení ovladatelnosti vozu, aby jezdci nemuseli tolik zápasit s volantem. Úpravy umožňují rychlejší průjezd technickými úseky a jezdci si po říjnových testech v Kazachstánu pochvalovali větší přesnost i při jízdě v písku a dunách. Ruští inženýři se věnovali také snížení těžiště kamionu. Přepracovali přemístění některých komponentů sacího a palivového systému. Palivová nádrž byla nově posunuta více ke středu vozu.

Rally Dakar 2020 odstartuje 4. ledna v saúdskoarabské Džiddě. Do první etapy vyrazí účastníci o den později. Celkem je čeká 7856 kilometrů, z nichž se 5097 pojede v rámci rychlostních zkoušek rozdělených do dvanácti etap. 42. ročník soutěže skončí 17. ledna v Al Qiddiyi.

Vítězové Rallye Dakar s kamazy

1996 Viktor Moskovskich

2000 Vladimír Čagin

2002 Vladimír Čagin

2003 Vladimír Čagin

2004 Vladimír Čagin

2006 Vladimír Čagin

2009 Fidraus Kabirov

2010 Vladimír Čagin

2011 Vladimír Čagin

2013 Edouard Nikolajev

2014 Andrej Karginov

2015 Airat Mardějev

2017 Edourad Nikolajev

2018 Edourad Nikolajev

2019 Edourad Nikolajev

Foto: Redbullcontentpool.com, Kamaz.ru