Rallye Dakar 2020 – Hvězda formule 1 Fernando Alonso: Žiju Dakarem

Tou osobou je dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans – Fernando Alonso. Osmatřicetiletý rodák ze španělského Ovieda absolvuje letos v týmu Toyota Gazoo Racing svou premiéru na nejslavnějším terénním závodě světa.

Charismatický Španěl miluje sportovní výzvy. Ve světě formule 1 se objevil poprvé v roce 2001 a na Velké ceně Itálie v Monze téhož roku dojel o dvě místa za Tomášem Engem. V sezonách 2005 a 2006 získal dva tituly mistra světa pro stáj Renault. V roce 2017 si poprvé vyzkoušel legendární americký závod na oválu 500 mil Indianapolis, kde dokonce jezdil první, ale porucha motoru Honda předčasně zastavila jeho vůz. Alonso však se svými ambicemi pokračoval. V roce 2018 a 2019 byl členem posádky, která s vozem Toyota TS050 Hybrid vyhrála kultovní motoristický podnik 24 hodin Le Mans.

Chce se na Dakar vrátit

Když si v březnu 2019 vyzkoušel terénní speciál Toyota Hilux, bylo jasné, kam míří jeho další touha. Pokud letošní Dakar dokončí, prohraje autor textu sázku, protože nevěří, že to Španěl dokáže. V každém případě má Fernando před sebou výzvu, které se jen tak nevzdá. Rád by získal Triple Crown, tedy Trojkorunu světového motosportu. Obnáší to titul mistra světa ve formuli 1, prvenství v závodě F1 v Monte Carlu a vítězství v 500 mil Indianapolis. To poslední Alonsovi zatím chybí. Jediným člověkem, který to kdy dokázal, byl v roce 1972 Brit Graham Hill. Ten o tři roky později v listopadu 1975 tragicky zahynul při letecké nehodě. Osmatřicetiletý Fernando Alonso však stále žije a jeho šance rovněž.

Na letošním Dakaru mu dělá navígátora jeho krajan Marc Coma. Ten dokázal soutěž vyhrát pětkrát v sedle motocyklu KTM a dva roky pracoval jako sportovní ředitel rallye. A jak si dosud vedl Alonso v jednotlivých etapách Rallye Dakar 2020.

Začal jedenáctým místem v úvodní etapě, když byl jen o deset sekund rychlejší než český jezdec Martin Prokop. Alonso na Twitter následně napsal: „Byla to zábavná náročná etapa. Další den nás toho čeká víc.“ Bohužel netušil, co předpovídá, protože na rychlostní zkoušce urazil přední kolo. „Přijeli jsme do pasáže, kde bylo hodně stromů. Byl tam zřejmě nějaký skrytý kámen, o který se doslova utrhlo kolo. Musíme opravovat a čekat na doprovodný kamion. Doufám, že se dostaneme do cíle. Je to součást našeho příběhu. Žijeme Dakarem na sto procent se všemi důsledky,“ řekl Alonso do televizní kamery, která zaznamenala přímo na trase jeho problém. Etapu dokončil na 63. místě a v průběžném pořadí byl osmačtyřicátý. Své schopnosti dokázal čtvrtým místem ve třetí etapě. Postupně se dokázal před dnem odpočinku vyšplhat až na šestnácté místo a 28:12 minuty před ním je shodou okolností Martin Prokop. Mimochodem tomu dělá navigátora Viktor Chytka, starší bratr fotografa Mariana, jenž fotí Alonsa. O něm ještě bude řeč.

Jak shrnul Španěl své dosavadní působení na Rallye Dakar? „Závodím tady, abych pochopil proč je taková sportovní událost výjimečná. Chci ji dokončit, ale bude to velká, zajímavá a vzrušující výzva. Nemyslím, že je na místě srovnávat Dakar a formuli 1, jedná se o odlišné podniky, které jsou každý jinak svým způsobem výjimečné. Chci se dál posouvat na hranici svých limitů a stát se ještě více všestranným jezdcem. Soutěž mě obohatila natolik, že se budu chtít vrátit a být ještě lepší,“ prohlásil Fernando Alonso.

Když čůráte vedle Alonsa

Dva čeští jezdci na letošním Dakaru se s Alonsem potkali v situací, které nevymyslíte, ale musíte je zažít. Motocyklový jezdec týmu Big Shock Racing – Jan Brabec v průběhu páté etapy spadl a na cestě do bivaku Španěla potkal. „Sranda byla, že když jsem zastavil na křižovatce na přejezdu s rozmláceným předkem vedle Alonsa s Comou, volali na mě: Ty jsi šel na držku, viď? Potvrdil jsem jim to a Coma povídá: To já poznám,“ smál se Brabec.

O den později se automobilový závodník Boris Vaculík potkal se Španělem při konání potřeby. „Bývá zvykem si před startem rychlostní zkoušky ještě odskočit. Potkalo to i největší mediální hvězdu Fernanda Alonsa, za kterým chodí kameramani s ruchovým mikrofonem, i když jde plnit svou urinální potřebu. Tak jsme holt čůrali vedle sebe a všichni kolem nám to natáčeli,“ smál se Vaculík.

Jednoznačně nejvíce přijde do kontaktu s Alonsem český fotograf Marian Chytka, který na letošním Dakaru fotí pro tovární tým Toyota Gazoo Racing. „Je úžasné sledovat, jak přistupuje ke svým povinnostem a jak rychle se zlepšuje. Říkal mi, že největší problém je pro něj brzdění. Na asfaltu zastaví na pár metrech přesně tak, jak potřebuje. Ale v nezpevněném terénu, když dupne na brzdu, tak auto letí dál. Na tom v poslední době nejvíc pracoval,“ uvedl Chytka a dodal: „Lidé od Toyoty mi říkali, že když se objevila informace, že Alonso pojede Dakar, byla více sledovaná, než když Toyota v roce 2019 Rallye Dakar vyhrála.“

Co myslíte čtenáři, vyhraje Fernando Alonso dříve 500 mil Indianapolis, nebo Rallye Dakar?

Fernando Alonso Díaz

Narozen 29. 7. 1981

Bydliště Dubai

Stav rozvedený, přítelkyně Linda Morselli

Hobby cyklistika, fotbal, sociální sítě

Roční příjem 410 milionů korun

Debut v F1 Austrálie 2001

Starty 312

Výhry 32

Stupně vítězů 97

Nejlepší tréninky 22

Nejrychlejší kola 23

Body 1899

Kilometry na 1. místě v F1 8643

Kilometry v F1 83 882

Úspěchy mistr světa F1 (2005, 2006), vítěz 24 hodin Le Mans (2018 a 2019), mistra světa FIA WEC (2019), 2. v MS F1 (2010, 2012, 2013), 3. v MS F1 (2007)