Rallye Dakar Classic: Čechů bude na startu patnáct

Na startu premiérového ročníku bylo 21 automobilů a 3 kamiony. Nadcházejícího ročníku se zúčastní 134 vozů a 18 trucků. Český motocyklista, který přesedlal na čtyři kola Ondřej Klymčiw, který startoval v lednu 2021, dal příklad řadě tuzemských závodníků. Mezi nimi nebudou chybět Olga Roučková, zpěvačka Olga Lounová a také dvaasedmdesátiletý Josef Kalina, který pojede jako navigátor v replice Tatry Puma, se kterou Karel Loprais vyhrával Dakar.

Kategorie Classic je určená pro historické automobily či kamiony, ale v drtivé většině jde o věrné repliky. Ve srovnání s ostatními kategoriemi, jsou jiná pravidla. Nejde totiž o čistou rychlost, cílem je projet dílčí úseky etapy co nejblíže předem daného rychlostního průměru. Etapy jsou výrazně kratší než u běžného Dakaru a posádky nečeká zdaleka tak náročný terén. Některé automobily by ho zřejmě neprojely.

Lounová bude zpívat

Je unikátní osobou v českém motorsportu. A vlastně renesanční. Martin Čábela má toho za sebou hodně, od rallye, rallyekrosu, po motorky, okruhy nebo závody do vrchu. V motosportu se pohybuje čtyřicet let. „Jsem ortodoxní závodník, pro mě je rychlost důležitá,“ prohlásil Čábela, kterého čeká premiérový start na dakarské rallye. V rámci kategorie Classic ho bude navigovat populární zpěvačka Olga Lounová. „Cílem je, abychom soutěž dokončili se ctí. A hlavně prožili tu historickou myšlenku Dakaru,“ dodal zkušený závodník z týmu Orion - Moto Racing Group.

Vždycky se chtěl slavné pouštní soutěže zúčastnit, miloval automobilové bestie z osmdesátých a devadesátých let. Proto Čábela původně plánoval vyrazit do nadcházejícího Dakaru ve speciálu Matra Murena. Nakonec však usedne do vozu Mercedes G500. „Stavbu Matry jsem musel zastavit v září, protože bychom to nestihli. Pojedeme s ní v příštím roce a bude mít přes tři stovky koní. Podobné auto tam ani letos nejede,“ prohlásil Čábela o legendárním závodním voze.

S Olgou Lounovou se připravoval letos na rallye veteránů, trénovali hlavně navigaci, která bude jednou z klíčových věcí pro úspěch. „Pro navigátory to bude velká řehole. Pojede se prakticky na slepou mapu a na azimuty. Výhodné to bude pro staré mazáky, kteří ten systém znají velmi dobře. Ještě v posledních dnech roku jsme s Olgou koukali podrobně na počítači na některé etapy a projížděli si vše virtuálně,“ popisoval Čábela, který populární zpěvačku a nadšenkyni do motorsportu oslovil s vidinou účasti na dakarské rallye.

„Olga má výhodu v tom, že je chytrá holka a hodně jí to pálí. Umí skvěle reagovat a improvizovat. Když jsme poprvé spolu absolvovali rallye, relativně hned měla o navigování jasno,“ popisoval Čábela, který ještě spoléhá na tréninkové trasy před startem Dakaru v Saudské Arábii. „Tam se určitě sehrajeme. Navíc jsme se domluvili, že já se jí do navigace nebudu plést. Ona si musí najít vlastní systém, aby se naučila rychle a spolehlivě reagovat.“

Muzika v autě bude

Sám Čábela se prý velmi těší na duny a písek. „Do pouště jezdím třikrát za rok, ale hlavně na motorce. Je to hodně o umění číst písek,“ dodal úspěšný podnikatel. „Zároveň si myslím, že organizátoři nás nepustí do terénu, které by byly extrémní. Proto je důležité se v autě chovat rozumně, nepálit to. Pohlídat si, abychom nenajeli na větší šutr a neztráceli minuty s defektem.“

Jako pilot na trase určitě využije svých bohatých zkušeností. Vždyť je například vítězem vytrvalostních závodů na okruzích, ale za sebou má několik rallye. „Já tyhle věci dělám pro sebe, pro svůj zážitek. Ani nevím, co by se z mojí kariéry dalo vyzdvihnout. Netuším, kolikrát jsem co vyhrál. Mě baví ten okamžik, vyhrát v ten den. Nedělám to kvůli prezentaci na sociálních sítích.“

Kromě ostrých kilometrů čeká Čábelu a Lounovou na Dakaru také mnohakilometrové přejezdy do bivaku. Když bude možnost, hudbu prý poslouchat v závodním voze budou. „Olga slíbila, že bude zpívat,“ dodal závodník s úsměvem „My máme v autě tři telefony, tak třeba z jednoho nám pojede muzika. Možná něco zapojíme také do beden.“

Žena, která byla první

Olga „Ollie“ Roučková se v roce 2018 zapsala do historie tím, že se stala první Češkou, která dokončila Dakar. Tato 34letá dívka začínala s quadcrossem, než objevila svou skutečnou vášeň a přestěhovala se do cross-country. Posledních patnáct let jezdila na čtyřkolkách. Poté, co úspěšně prošla svým prvním Dakarem, vyhrála v roce 2018 Světový pohár žen FIM Bajas a na mistrovství Evropy Baja skončila druhá.

Vycítila potřebu nové výzvy, rozhodla se spojit s dlouholetým kamarádem a mechanikem Danielem Zelenkou, aby zvládli Dakar 2019 v kategorii SSV (buginy). Ačkoliv nikdy předtím v Can Am Maverick nezávodila, dokázala dokončit poslední jihoamerický Dakar. Nyní se zaměřila na novou kategorii a novou výzvu: Dakar Classic. Rozhodla se zúčastnit s vozem Suzuki Samurai, ale nezvolila snadnou variantu.

„Opravdu jsem si užila závodění v SSV, milovala každou etapu Dakaru 2019. Bylo to docela zvláštní, když mi spolujezdec říkal, co mám dělat. Z hlediska rozpočtu je Dakar Classic mnohem dostupnější než jiné kategorie. V roce 1990 byly na Dakar v Africe přihlášeny dvě malé Suzuki Samurai o objemu 1300 cm3 a nikdo ani nečekal, že to dotáhnou až do konce. Byl to obzvláště těžký rok. Ze 465 startujících, dokončilo pouze 133, přesto mezi nimi byly i dvě malé suzuki,“ připomíná Roučková historickou paralelu.

Na Dakaru 2022 chce vzdát hold tomuto autu, což obnáší použití stejného modelu s dlouhým rozvorem, kterých zbylo velmi málo. „Ten, který jsme našli, ležel v kopřivovém záhonu na hromadě šrotu. Proto jsme náš projekt nazvali ‚Z kopřiv do Dakaru‘. Netřeba dodávat, že auto vyžadovalo strašně moc práce, aby bylo připraveno. To všechno je součástí výzvy a zábavy,“ dodává Olga „Ollie“ Roučková.

Otec a syn se těší

Šestý start Dušana Randýska na Dakaru by mohl být jeho dosud nejpamátnějším. K oslavě 50. narozenin se tento Čech milující dobrodružství rozhodl vstoupit do kategorie Dakar Classic se svým osmnáctiletým synem Františkem. Dušan se stal duchovním otcem Vintage Racing Teamu, který přihlásil čtyři Land Rovery. Tři z nich, modely řady II z počátku 60. let, budou řídit rodinné posádky: Dušan a František, dále Petr a Tomáš Fialovi a také bratři Albert a Štěpán Panceovi.

Dušan získal své vozidlo krátce po dokončení svého jediného Dakaru v roce 2010, tehdy v motorkách. Mnohonásobný český mistr se zúčastnil v kategorii SSV v roce 2016, když pomáhal vyvíjet model Wildcat. Na Dakaru 2021 má Dušan bratra Roberta, který řídí asistenční kamion PH-Sport, pomáhá závodníkům jako jsou šejk Khalid Al Qassimi, Cyril Despres a Kris Meeke. Pokud jde o Františka, ten doprovází otce na závody už od dětství. Přes svůj nízký věk se může pochlubit působivými navigačními schopnostmi. Zatímco jeho hlavní činností je herectví a umění, stále si užívá závodění.

Dušan ví, že Dakar Classic nepřinese úplně stejné soutěžní výzvy jako hlavní kategorie, ale i tak se na tento 44. ročník velmi těší. „Stále mám větší ambice než sedět ve starém autě a jet rallye pravidelnosti, ale letos je to trochu jiné. Pojedu se synem Františkem a je to pro mě jako dárek. Bude to úžasný a nezapomenutelný zážitek. Myšlenka se mi zrodila v hlavě při snídani na posledním Dakaru a hned po návratu jsem do ní angažoval Petra Fialu. Vyzvedl mě na letišti, kde jsem mu dal tričko Dakar Classic a řekl mu, musíš projekt realizovat,“ připomíná Dušan Randýsek zrod nápadu.

„Pojedeme v expedičním režimu. Zvládnout 300 kilometrů denně bude vyžadovat sílu vůle! Auto musíte znát a přesně vědět, co umí, abyste se nezasekli. Pokud se účastníme, samozřejmě nás zajímá výsledek. Dakar Classic rozhodně není o rychlosti, je to trochu závodní hra, ale i tak může být docela zábavná. Je to jako hrát karty o sirky, spíše než o peníze. Pro mě to bude úžasné, už jen proto, že v tomhle starém autě pojedu se svým synem,“ usmívá se Dušan Randýsek.

Legendární Puma se vrací

Z dalších vozů stojí určitě za pozornost kamion Tatra 815 4x4 pod označením Puma. Jedná se o repliku, nikoliv originál, se kterým na přelomu tisíciletí na Dakaru zářil a vítězil Karel Loprais. Jedním ze členů posádky bude nyní dvaasedmdesátiletý Josef Kalina, který s Lopraisem vyhrál jeho poslední Dakar v roce 2001. Vytvoří posádku se Slováky pilotem Radovanem Kazarkou a mechanikem Róbertem Kasákem. „Jízda se bude od ostrého závodu kamionů dost lišit. Nebude to žádné mlácení v kabině, poskakování na kamenech a létání vzduchem. Proto jsem na to přistoupil,“ uvedl Kalina, pro něhož to bude sedmadvacátý start na legendární soutěži.

CLASSIC s Čechy