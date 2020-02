Ředitel dopravní policie Jiří Zlý: Bezpečnou vzdálenost mohou měřit mýtné brány

Když byl v září minulého roku plukovník Jiří Zlý pověřen vedením veškeré dopravní policie v zemi, nejvíc se v médiích propíralo jeho účinkování s partnerem Markem ve Výměně manželek. Dlouholetý šéf dopraváků Severomoravského kraje se k tomu ale nikdy nevyjadřoval. A neudělal to ani pro nás. Ostatně nás mnohem víc zajímalo, na co se teď můžeme „těšit“ na silnicích.

Nahlas říkáte, že chcete za závažné přestupky dvojnásobné postihy než dnes. Souhlasíte tedy s tím, aby existovala brutální horní sankce 75.000 Kč, jak navrhuje Ministerstvo dopravy?

Současné sankce za některé přestupky už vůbec neodpovídají momentální tržní síle společnosti. Vyšší jako represe fungují i preventivně. Na tom se shodujeme s dopravními psychology. Odradí to řidiče od dalšího páchání. S oblibou to uvádím na držení telefonu za jízdy. V současnosti je příkaz na místě do tisíce korun. Novelizace řeší pevnou částku dva půl tisíce. Ve správním řízení až deset tisíc. A místo dvou čtyři body.

Je tedy podle vás dobře, že se za méně závažné přestupky trest naopak sníží?

Ano, třeba za nepříliš závažné překročení rychlosti bez jediného bodu.

V březnu má ministerstvo představit vládě finální verzi novely bodového systému. Přidal jste do ní nějaké vlastní návrhy?

Ne, když jsem byl pověřen řízením, byl už materiál v běhu. Ale nad mnohými tématy jsme seděli a diskutovali je s kolegy. Čím dříve novela přijde, tím lépe. Řeší totiž celou řadu nejasných věcí.

Viděl jste už finální podobu?

Neviděl. Kromě toho se ale v legislativním procesu pohybují další dílčí změny. Počkám si na konečnou verzi.

Neměli by konečně policisté na silnici uvádět počet bodů k udělené pokutě? Slýcháme to od řidičů jako nejčastější připomínku…

Pokud policista řeší na místě přestupek příkazem, nerozhoduje o udělení bodů. To dělají obce s rozšířenou působností při zadávání přestupku do evidenční karty řidiče. Policista to není povinen sdělovat.

A nebylo by podanou rukou veřejnosti, aby se policisté naučili bodovou tabulku a sdělovali vše v duchu „pomáhat a chránit“?

Policisté samozřejmě znají bodový systém. Svým způsobem by to asi obohatilo policii o pozitivní náhled veřejnosti. Je to na diskusi.

Součástí novely zákona o silničním provozu jsou také pevně dané metry minimální bezpečné vzdálenosti. Bude policie schopna měřit dodržování minimální vzdálenosti ze strany řidičů?

V sousedním Německu se to už používá. Stávající techniku ve vozidlech stačí doplnit o další software. Dovedou to i úseková měření. Vedeme jednání o dalším možném využití mýtných bran na dálnicích. Určitě policie bude schopna svou technikou dokumentovat i tyto přestupky.

Váš předchůdce Leoš Tržil obhajoval dohled nad porušováním pravidel na silnicích z vrtulníku. Za Tomáše Lercha se zase zavedly výkonné dalekohledy s foťákem. Budete proti řidičům nasazovat drony?

To určitě nenastane. Použití dronů není tak jednoduché, jak si laická veřejnost myslí, ač jimi disponuje letecká služba Policie ČR. My budeme nadále využívat jejich služby například při dohledu na rekonstruovaných dálnicích. V letošním roce očekáváme ve zvýšené míře komplikace na D1 a D5. Veřejnost sama volá po větší viditelnosti policie na těchto místech.

Prohlašujete, že chcete víc policistů v ulicích. Ale kde je chcete vzít?

Potýkáme se s nedostatečným personálním naplněním jako všechny firmy. Takový je současný trh práce. Já jsem ale nikdy neřekl víc policistů v ulicích. V minulosti jsem prohlásil, že chci preferovat viditelný dohled policie nad tím skrytým. Použil jsem pojem vyváženost. Skrytý dohled v civilních autech se zaměřuje na piráty a ten nejzávažnější typ porušování předpisů, nesprávné jízdy či agresivního chování. Viditelný dohled je v označených autech.

V nedávné době se objevil záznam z policejní kamery nesprávné jízdy polského kamionu. Podporujete své podřízené, aby takové záznamy pořizovali a pak je zveřejňovali pro výstrahu?

Určitě ano. Kamery rozšiřujeme do celé řady vozidel, kde ještě nejsou. Mnohdy zaznamenáváme kuriózní přestupky a hazardování se životy. Razím názor zveřejňovat vše jako odstrašující příklady, co by se mohlo stát, pokud bychom nezakročili.

Záznam se používá i jako důkazní prostředek. Copak by nestačila výpověď policistů?

Správní orgán hodnotí důkazy. A jak říká teorie správního práva, činí tak volně a je na něm, jak důkazy vyhodnotí. V celé řadě případů výpověď policistů stačí, ale vždy je lepší mít i záznam přestupkového jednání.

Chcete víc prevence místo represe. Současně byl ale váš Moravskoslezský kraj místem s největším počtem bodovaných šoférů – 8,36 %, zatímco republikový průměr je 6,9 %. Kde je ta prevence?

Jednou z priorit důsledně sledovaných v Moravskoslezském kraji byl postih držení telefonu za jízdy. Za rok 2018 bylo zjištěno 2937 takových přestupků a loni 11 039. To jsou samozřejmě bodované přestupky. A to je důvod, proč nám čísla bodovaných v rámci republiky tak narostla.

Jsou podle vás dnešní začínající řidiči z autoškol dobře připraveni?

Mladí jednoznačně přeceňují své řidičské schopnosti, což bylo vidět i na nedávné nehodě na Písecku, kde mladá motoristka s půlročním řidičákem vjela do protisměru a střetla se s protijedoucím vozidlem. To je příznak nevyjezděného řidiče, který neví, co má dělat s vozidlem ve smyku. Kromě svých osmadvaceti hodin v autoškole neabsolvoval jediný kurz bezpečné jízdy. Problematiku autoškol a řidičáků na zkoušku proto intenzivně řeším.

Bude se policie také zaměřovat na seniory?

Hodláme na starší generaci zaměřit prevenci. Budou pokračovat kurzy na polygonech bezpečné jízdy „Jedu s dobou“. Kolegové tam přednášejí o nehodovosti, nejčastějším porušování pravidel i legislativních změnách. Vždyť řada lidí se seznámila ještě s vyhláškou 100, pokud zrovna nebyli profesionální řidiči s pravidelným proškolováním. A změn je od té doby celá řada nejen v pravidlech, ale i značení.

O seniorech se v poslední době mluví v souvislosti s najížděním na dálnicích do protisměru. Vyřeší to nové značky na nájezdech?

Značky nezabrání vjezdu řidiči pod vlivem drog, což se občas stává. Ale vyřeší to pro starší řidiče. Svým způsobem chápu, že jsou někteří průletovými úseky dezorientováni, zejména za snížené viditelnosti. Ručička na ceduli je výrazně upozorní, že něco není v pořádku. Poslední informaci z ŘSD mám takovou, že všech 151 námi vytipovaných míst by mělo být v nejbližších dnech osazeno těmito značkami.

Mají Češi na silnicích problém s alkoholem větší než jiné národy?

Nemyslím si to. V otázce alkoholu je český řidič stejný jako zahraniční. Naopak v jiných zemích s povolenou mírou tolerance alkoholu nám závidí naši cestu a snaží se přibližovat k nule.

Česká řidičská legislativa není tak jednoznačná jako třeba německá. Způsobuje to potíže při postihování letních gum v zimě?

Úderem prvního listopadu v plus patnácti určitě nebudou stát na cestách policisté, aby kontrolovali zimní pneumatiky. Většina rozumných českých řidičů přezouvá bez ohledu na počasí. Problém nastává až s kolabujícími tranzitujícími kamiony, které republiku jen projíždějí z jižní Evropy.

Značka B4 Zákaz vjezdu nákladních vozidel platí už bez vymezení nad 3500 kg, takže správně do levého pruhu na Jižní spojku nesmějí ani Octavie N1 s mříží. Řídí se policisté nepsaným pravidlem, že to nemají postihovat?

V souvislosti se změnou vymezení značky B4 měly všechny dopravně-inženýrské úseky na inspektorátech za úkol tabule řešit a navrhovat osazení dodatkovými tabulkami. Pokud se tak někde zatím nestalo, je to podnět pro kolegy. Není účelné, aby platil i pro vozidla kategorie N1.

Takže neexistuje příkaz, aby to policisté pokutovali?

Nechci říct, že něco tolerujeme. Ale speciálně se na to nezaměřujeme.

U policie jste od roku 1992, začínal jste jako dopravní policista?

Začínal jsem na obvodním oddělení. Po základní odborné přípravě jsem byl na hlídkové službě, postupně zpracovatel, následně asi rok zástupce vedoucího oddělení a 15. února 1997 jsem nastoupil jako vedoucí nehodovky na dopravní inspektorát ve Frýdku-Místku.

Dostal jste někdy pokutu?

Nikdy. Asi proto, že respektuji zákon.

Kolik najezdíte ročně?

Služebním autem hodně. V rámci Moravskoslezského kraje jsem byl dnes a denně na inspekčních cestách. Nedokážu to ale odhadnout. Za život určitě statisíce.

Baví vás auta či motorky?

Nejsem motorkář, byť by se to dalo třeba očekávat. Mám důvěru ve dvoustopé vozidlo. Možná proto, že jsem v mládí jezdil na simsonu jako každý kluk a coby spolujezdec byl zraněn u nehody, když řidič auta otevřel náhle dveře. Udržuji proto od motorek bezpečný odstup. Ale skútr na dovolené si klidně půjčím i teď.

Prozradíte, čím jezdíte?

Mám služební superb a domácí Mercedes ML, protože mám karavan a potřebuju auto, které ho utáhne. Je to už stará patnáctiletá babička, ale pořád funguje.

Zaznamenal jste negativní reakci po nedávném připomenutí vašeho účinkování ve Výměně manželek?

Negativní ne a víc se k tomu nebudu vyjadřovat.

Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý (46)

Policista od roku 1992

Od roku 2007 vedl Dopravní policii Moravskoslezského kraje

Od září 2019 pověřen řízením služby dopravní policie, po výběrovém řízení od 1. prosince 2019 oficiálně ředitelem

Má dvě dcery z předchozího manželství

Žije v registrovaném partnerství s Markem, který se v minulosti účastnil třeba soutěže Gayman roku

