Renault Clio E-Tech vs. Toyota Yaris Hybrid – Stálice, nebo nováček?

Má to ale háček. Yaris sice nabízí v základu dvouzónovou automatickou klimatizaci, tempomat s funkcí stop & go nebo airbag navíc (má totiž unikátní středový airbag mezi předními sedadly chránící posádku při bočním nárazu), jenže jeho základní stupeň Active je vlastně pevně stanovený, a tak pro něj nelze prakticky nic dokoupit. Možností je vlastně jen metalický lak nebo prvky dodatečně instalovaného příslušenství, jako jsou vyhřívané sedačky nebo parkovací čidla.

Renault léta sází u svých automobilů na atraktivní cenovku, a tak by se nabízelo, že Clio E-Tech bude tím levnějším automobilem. Jenže pro francouzskou značku je hybrid pořád novou technologií, zatímco Toyota ji využívá již desítky let, a tak už se její cenovku přece jen povedlo srazit níže. Levněji tak pořídíte hybridní Yaris, jehož základní cena je na českém trhu stanovena na 460.000 korun, což je o 14.000 Kč méně než v případě Clia.

Design, interiér

Dospělák proti prckovi

Oba automobily se sice řadí do segmentu malých automobilů, každý ale svůj styl pojal po svém. Paradoxně výraznější styl zvolila Toyota, která podle motta svého aktuálního šéfa razí strategii „žádných nudných aut“. Místo někdejší šedé myšky segmentu je tu hodně sportovně laděné auto s vyceněnou maskou, jehož vizáž dále zdůrazňují svalnatě tvarované blatníky. Výrazná je rovněž záď s opticky propojenými koncovými světly.

Naopak Clio je větší elegán a ve výsledku působí dospěleji než hravý Yaris. Jeho styl se mi sice líbí, zároveň ale nijak zásadní změny proti předchůdci (snad jen světlomety s „kly“) ve mně vzbuzují dojem, zda současný designérský styl Renaultu není už přežitý a zda to už nechce nějakou změnu.

Výrazným rozdílem srovnávané dvojice je pak velikost. Yaris už na první pohled vypadá skoro jak o půl segmentu menší auto, což se potvrzuje při přeměření. Clio se sice proti předchůdci zkrátilo o nemalých 14 mm, přesto nadále měří 4.050 mm, díky čemuž je o významných 110 mm delší než Yaris. Japonský hatchback totiž chtěl zůstat „malým autem“, a tak se při mezigenerační proměně ještě zkrátil o pět milimetrů. Kvůli tomu už dnes patří mezi nejmenší zástupce segmentu.

HODNOCENÍ DESIGNU Renault Clio Toyota Yaris Vnější vzhled 8 9 Vnitřní vzhled 9 7 Zpracování 9 8 Ergonomie 8 8 Konektivita 9 7 Průměr 8,60 7,80

Rozdíl půl segmentu

A tento rozdíl půl segmentu je znát také uvnitř. Na zadních sedadlech si totiž ihned uvědomíte, že zatímco Clio už vlastně může sloužit jako rodinné auto, Yaris je pořád malý městský hatchback. Se svojí výškou 185 centimetrů se při posazení „za sebe“ dotýkám koleny předních sedadel, a to navzdory jejich vykrojení. Alespoň že nad hlavou mám jakous takous rezervu, díky vyšší karoserii. V Cliu mám každopádně místa více.

To samé platí také pro zavazadelník. Ten v Yarisu je na dnešní dobu už opravdu maličký, s udávaným objemem 286 litrů. To 299 litrů Clia na papíře možná není takový rozdíl (navíc je to asi o sto litrů méně než u konvenční verze), jenže pohled pod víko zavazadelníku dokazuje jeho přísně pravidelné tvary, proti komplikovaně tvarovaným záhybům Yarise, což z něj dělá mnohem praktičtější auto. Přeměření pak jen dokazuje, že kufr Renaultu je širší i delší. Poctivější čalounění pak vzbuzuje hodnotnější dojem než levné čalounění a odhalené plasty Toyoty.

Do Yarisu se však budou snáze nakládat těžká břemena, díky mnohem nižší nakládací hraně, která je u Clia dost vysoká. Výhodou je každopádně v obou případech možnost objednání dojezdového rezervního kola.

Dospělost Clia ale není patrná jen z hlediska vnitřního prostoru, ale také z hlediska celkového ztvárnění interiéru. Při prvních jízdách s novým Yarisem na mezinárodní prezentaci jsem byl sice unešen z použitých materiálů a jejich zpracování, ve srovnání s Cliem ale tmavý interiér vypadá naživo trochu chudě. O oživení se totiž stará vlastně jen textilní výplň ve dveřích, jenže ta má tvrdý podklad, a tak pro opření ruky není příliš pohodlná. Tvrdé plasty ostatně najdete i jinde v kabině, což sice na první pohled nevadí, při přesednutí do Renaultu ale zjistíte, že to v dané cenové relaci jde lépe. Měkčené plasty působí hodnotněji, kabinu navíc oživují příplatkové bílé detaily. Jestli se tak tady budete cítit jak v kompaktu (třeba Machi ostatně Clio přirovnal ke Golfu, ovšem tomu minulému…), nebudu se vám vůbec divit. Kdo by to byl ještě před pár lety o Cliu řekl...

Srovnání zavazadelníků Renault Clio Toyota Yaris Objem (l) 299 286 Délka zavazadelníku (cm) 63 57 Šířka zavazadelníku mezi podběhy (cm) 102 99 Výška zavazadelníku po plato (cm) 55 57 Výška dolní hrany kufru (cm) 76 67

Navíc ten originální přístrojový štít se dvěma tubusy a displejem palubního počítače mezi nimi se ve srovnání s rozměrnou obrazovkou Clia ukazuje jako malý, některé informace jsou zkrátka zobrazeny příliš titěrně. Spíše mi ale vadí multimediální systém Toyoty. Už léta patři mezi zastaralé, což se potvrzuje i při srovnání s Renaultem. Oba systémy sice podporují Apple CarPlay, grafika Francouze se ale zkrátka jeví moderněji a i samotný systém je přehlednější.

Chválím však přední sedačky Toyoty. Na rozdíl od předchůdce díky širším možnostem nastavení konečně naleznete ideální pozici za volantem, potěší i držením těla. To v Cliu je vaše pravá noha kvůli vysokému středovému tunelu poněkud omezována, zato je alespoň volicí páka díky vyvýšené pozici hezky po ruce. V obou případech pak chválím zachování klasických tlačítek, automatická klimatizace je nicméně u Yarisu dvouzónová, zatímco u Clia jen jednozónová.