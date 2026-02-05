Renault Clio v české premiéře. Přivítejte nejvyspělejší malé auto
Po šesti letech přichází na trh šestá generace Renaultu Clio s těžkým úkolem - nahradit dodnes skvělé páté vydání. Jak se to povedlo, jsme zjišťovali na silnicích Středočeského kraje.
Clio je pro Renault v mnoha směrech přelomovým modelem. V roce 1990 mělo nahradit slavnou R5 druhé generace, takzvanou superpětku, nakonec se ale oba modely vyráběly souběžně až téměř do poloviny 90. let. Po desítkách let šlo o první Renault, u něhož Francouzi nahradili číselné označení jménem. Až teprve teď Renault opět čísla zavádí, a sice u své elektrické řady coby reinkarnace modelů Renault 4 a 5.
Za 35 let vzniklo přibližně 17 milionů kusů clia. Model se tak stal historicky nejprodávanějším francouzským autem a zároveň obchodně čtvrtým nejúspěšnějším modelem evropského trhu. Jméno Clio je inspirováno řeckou mytologií, přičemž není bez zajímavosti, že obchodně nejúspěšnější byla druhá generace vyráběná s jednou výraznou modernizací v letech 1998 až 2012, později nabízená coby Clio Storia.
Původní clio bylo neskutečně moderním vozem segmentu B. V roce 1990 byste sotva našli vyspělejší malý vůz. Záhy jeho úroveň ocenili také novináři z poroty Evropského auta roku (COTY) - pro rok 1991 se jím stalo právě clio.
Druhá generace byla sice obchodně nejúspěšnější, avšak to také souvisí s délkou její výroby. Technicky byla spíše konzervativní, takže někteří konkurenti nabízeli více.
Na vrchol segmentu vůz vystoupal opět ve třetí generaci z roku 2005, která byla od základu nová, přičemž poprvé nabídla také karosářskou verzi kombi Grandtour. Vysoká technická úroveň byla opět oceněna, i tohle clio získalo titul Evropské auto roku 2006.
Čtvrtá generace z roku 2012 technicky vycházela ze třetí a vlastně se tak trochu opakovala situace při přechodu z první na druhé. Vůz byl tedy méně inovativní než předchůdce.
Na vrchol vystoupalo clio opět v roce 2019 s předchozí pátou generací, která dostala zcela nový technický základ v rámci aliance CMF-B a v porovnání s předchůdcem šlo o výrazný krok vpřed. Dodnes je tohle auto jízdně impozantní. Klidně by se mohlo ještě vyrábět, aniž by na konkurenci nějak významně ztrácelo. Renault je ale jiného názoru, a tak přichází clio 6. generace.
Na třech pilířích
Nová generace drží tradici v tom, že stejně jako ty předchozí technicky vychází z minulého pátého vydání. Clio je tak od základu novým autem každou lichou generaci. Na rozdíl třeba od první či třetí řady ale nestihla ta pátá technicky zestárnout (také z důvodu rošád v nabídce vozů segmentu B), takže uplatněné změny znamenají, že model může stále okupovat vrchol nejen svého segmentu.
Výrobce novinku vystavěl na třech pilířích. Tím prvním je design a potažmo emoce. Už jen pohled na přední masku chladiče vás patrně nenechá chladnými. Renault se rozhodl ji odlišit napříč výbavami, takže pokud přímo porovnáte masky prostřední výbavové úrovně Techno a vrcholné Esprit Alpine, objevíte zajímavé rozdíly. Obě jsou ale výrazné, přičemž struktura má evokovat diamanty.
Naopak půldiamant mají připomínat LED svítilny pro denní svícení umístěné v nárazníku, skládající se na každé straně ze dvou segmentů. Hlavní svítilny jsou vždy diodové ve dvou verzích. Základní výbava Evolution používá obyčejné, zatímco obě vyšší úrovně Techno a Esprit Alpine dostaly verzi s funkcí natáčení AFS.
Zlepšila se také aerodynamika, součinitel čelního odporu vzduchu klesl z 0,32 na 0,30. Novinkou jsou až 18palcová lehká kola, dříve byla největší sedmnáctipalcová. Šestá generace jezdí na rozvoru dlouhém 2591 mm, což je o 8 mm více než u předchůdce. Auto je také o 67 mm delší (4116 mm) a o 39 mm širší (1768 mm).
Rozchod předních kol je větší o 39 mm (1540 mm), zadní se rozšířil o 10 mm na 1503 mm. Zavazadelník dostal základní objem 391 litrů, přičemž aby se usnadnilo nakládání hmotných předmětů, byla nakládací hrana snížena o značných 40 mm. Mikrospínač zámku se přemístil výše pod spodní hranu výklopných dveří, zatímco dříve byl na nárazníku nad registrační značkou, a tedy více vystaven nečistotám. Šlo o jedno z mála slabých míst předchozí generace. Jeho místo nově zaujímá couvací kamera nového digitálního typu (dosud byla analogová), což přináší zvýšenou kvalitu obrazu.
Z technických zajímavostí zmíníme zapuštěné těsnění spodní hrany skel dveří, které je kryté plechem dveří, takže to na první pohled vypadá, jako by tam vůbec nebylo. Čelní sklo má v místě, kde je kamera asistenčních a bezpečnostních systémů, nově vyhřívání, takže už žádné hlášky typu „funkce protikolizního systému či adaptivního tempomatu je nyní nedostupná“, které se objevují třeba v souvislosti s námrazou na čelním skle. Zlepšení doznala také akustika, a to díky zlepšené izolaci sloupků čelního skla.
Tři na výběr
Clio zaujme také nabídkou pohonných jednotek. Vrchol představuje full hybrid E-Tech se čtyřválcem o objemu 1,8 litru, který nahradil dosavadní šestnáctistovku. Stále nemá přeplňování, ale na druhou stranu už používá přímé vstřikování. Změn a úprav je celá řada, podrobněji jsme o nich psali v článku o uvedení nového Mitsubishi Grandis na český trh. Renault uvádí dojezd na jedno natankování až 1000 km.
Možná ještě zajímavější je verze Eco-G 120, která je dvoupalivová, čili spaluje jak benzin, tak také propan-butan (LPG). Základem je jednotka TCe 115. Novinkou je zvětšená nádrž na LPG z 32 na 50 litrů. Coby akční rádius na jedno natankování benzinu a plynu Renault uvádí neskutečných 1450 km.
Verze Eco-G 120 zatím nemá české ceny. Bude poprvé nabízena se samočinnou převodovkou a v Česku bude tato převodovka jedinou volbou. Její volič už není na středovém tunelu jako dosud, ale po vzoru renaultů ve formě drobné páčky zcela nahoře vpravo na sloupku volantu. Stejně to má také full hybrid E-Tech, byť ten používá zcela jinou, takzvanou multimódovou převodovku.
Z hlediska zákazníka bude nejspíš tou nejzajímavější motorizací verze TCe 115. A právě tu jsme krátce vyzkoušeli. Jako jediná je dostupná alternativně také s manuální šestistupňovou převodovkou, kterou měl i testovaný vůz.
|Vybrané technické údaje Renault Clio Tce 115
|Zdvihový objem [cm3]
|1199
|Výkon [kW]
|84
|Točivý moment [N.m]
|190
|Převodovka
|6M
|Max. rychlost [km/h]
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,3
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,0 až 5,1
|Vnější rozměry [mm]
|4116 x 1768 x 1451
|Rozvor [mm]
|2591
|Zavazadlový prostor [l]
|391-1176
|Základní cena [Kč]
|434.000
Jedná se o tříválec s turbem o objemu 1,2 litru s přímým vstřikováním benzinu a výkonem 84 kW při 4350 až 5500 ot./min. Jízdní dynamika je až překvapivě dobrá, stejně jako kultivovanost. Řazení je přesné a lehké, dráhy páky jsou ale delší, navíc je umístěna poněkud více vzadu.
Motor jako takový je ovšem vynikající a představuje nečekaně solidní základ. Zvláštností je, že nemá žádnou dnes takřka povinnou elektrifikaci. Čili se nejedná ani o mild-hybrid. Zdrojem proudu je tak klasický alternátor s volnoběžkou, nikoli reverzní generátor (alternátor nemůže být už z principu reverzní). Díky tomu je celý systém jednodušší, což má vliv i na ceny oprav.
Motor dále zaujme vyspělým chladičem stlačeného vzduchu, který pracuje s výměníkem voda – vzduch. Pracuje navíc obousměrně, takže dokáže vzduch nejen ochlazovat, ale v případě potřeby naopak i ohřívat. To se uplatní při studeném startu při nízkých okolních teplotách a malém zatížení motoru, kdy turbodmychadlo pracuje jen minimálně. Typické třeba pro zimní ranní jízdu v kolonách po studeném startu.
Interiér ještě lepší
Kabina novinky je v porovnání s už tak skvělým interiérem předchůdce dalším krokem vpřed. Komunikační systém Open R-Link má dvě obrazovky, přičemž nabízí nejmodernější konektivitu. Nechybí Waze či Spotify. Do budoucna dorazí také AI Google Gemini, které zatím není dostupné v českém jazyce.
Renault uvádí, že na palubě může být až 29 asistenčních systémů. Z nich zmíníme systém pro bezpečné opuštění vozidla. Pokud se k vám blíží auto, systém vás varuje před tím, než otevřete dveře. A to velmi vtipně – jednak akusticky a jednak opticky blikáním probarveného vnitřního madla dveří. Jde o prvek převzatý z raných designových skic, který se podařilo prosadit do sériového modelu. I to jsme nechtěně vyzkoušeli a zjistili, že to funguje výborně. Dostupné je to rovněž ve druhé řadě sedadel.
Nové Clio tak opět posouvá laťku aut segmentu B, který se však oproti minulosti poněkud zúžil. Nejlepší na celé věci je ovšem základní cena, jež činí skvělých 434.000 korun za základní výbavu Evolution s povedeným motorem TCe 115. Ve výbavě Techno vůz stojí 499.000 korun a pokud budete chtít ještě samočinnou převodovku EDC, musíte přihodit dalších 50.000 korun. Motor TCe 115 je ale dostupný také v nejvyšší výbavě Esprit Alpine, ovšem pouze se samočinnou převodovkou, přičemž stojí 599.000 korun. Naopak automat není k dispozici v základní výbavě Evolution
Dodejme ještě, že zaváděcí barvou je metalická červená Absolu, nám se však nejvíce líbila zelená Absolu, která je úplně nová. Renault také uvádí, že 30 procent vozu je vyrobeno z recyklovatelných materiálů. A třeba lehká kola Esprit Alpine mají podíl dokonce 50 procent recyklovaného hliníku.