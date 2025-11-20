Za volantem nového Renaultu Clio: Šoková terapie
Na evropském trhu se úspěch nezřídka zaměňuje s tradicí a jen málo aut je zde tak úspěšných jako malé Clio. A Renault nám u poslední generace chce připomenout, že úspěch se dá zabalit i do šokujícího kabátu. Projeli jsme se s ním v okolí Lisabonu, abychom zjistili, zda se mise povedla.
Více než 35 let na trhu, dva tituly Evropského auta roku a 17 milionů prodaných vozů. To jsou zásluhy, kterými se nemůže chválit zrovna mnoho modelových řad na trhu a francouzská značka to moc dobře ví. A také velmi dobře chápe, že navzdory uvedení stylových a rozumných elektromobilů v podobě pětky, čtyřky a nově příchozího twinga, bude to právě clio s nabídkou spalovacích a hybridních motorů, které bude ještě nějaký ten pátek značce vydělávat na chleba.
A tak zatímco pátá generace clia spíš upevňovala stabilní pozici modelu důrazem na kvalitu a hodnotu, trochu se zapomnělo na moment překvapení typický pro předchozí čtyři generace. Ten se na letošním autosalonu v Mnichově vrátil se vší parádou, když se veřejnosti představil úplně jiný vůz, než jsme všichni čekali. A šoková terapie byla zpátky se vší parádou.
Osobní záležitost
Novinka se vám může nelíbit, nejde ale rozporovat, že páté clio vedle ní najednou působí zastarale. Designéři si nechali záležet na proporcích, s délkou 4116 mm je o 67 mm delší a zvětšilo se také do šířky, a to o 39 mm na 1768 mm. Nezvykle pro moderní vozy je delší zejména kapota a přední převis (+29 mm), pár milimetrů přibylo i v 2591 mm dlouhém rozvoru.
Nezůstalo ale pouze u estetiky, o celých 39 mm je širší také rozchod předních kol, inženýři ale dle vlastních slov udělali všechno proto, aby byl zachován průměr otáčení předchůdce (10,4 m). Dynamickému dojmu ze zadní části pomáhá i efektně zkosené zadní okno a nové dvoudílné svítilny. Clio bude k dispozici v sedmi barvách, z nichž dvě jsou nové: červená Absolute (na fotografiích) a zelená Absolute.
V interiéru pak novinka apeluje na pocit vnímané kvality. Trochu nás mrzí nahrazení vertikálního displeje infotainmentu 10,1” horizontální obrazovkou v jednom tělese s displejem přístrojového panelu, je ale fajn vědět, že ji zákazník dostane již v základní výbavě Evolution. Pod centrálním displejem najdeme dvojici přepracovaných výdechů ventilace a známý renaultí řádek s fyzickými tlačítky, díky vynechání propojení se středovou konzolou si řidič neodírá koleno o palubní desku, což kvitujeme. Když už jsme u konzoly, ta bohužel z neznámých příčin vyměnila klasickou roletku nad držáky nápojů za méně praktické segmentové řešení známé třeba z jeepu avenger.
To je ale zhruba vše, co lze interiéru novinky segmentu B vytknout. Je plný příjemných materiálů, velmi dobře zpracovaný a vizuálně jej ozvláštňují jak textilní výplně, tak kovově vyhlížející dekory. U verze Esprit Alpine dokonce se vzhledem kalené oceli, což naživo vypadá překvapivě dobře. Místa je vpředu dost, vzadu patří v segmentu k těm lepším, i když si za sebe náš redaktor sedne pouze s koleny dotýkajícími se přední sedačky.
Zavazadelník pojme slušných 391 litrů, potěší o 40 mm nižší nakládací hrana, která uživatelům současné generace ztrpčovala jinak bezproblémový život. A když už jsme u těch problémů minulé generace, která tahle řeší - ano, z novinky je lépe vidět. Ne o moc, ale přece. Výborná je pak kvalita jak zadní kamery, tak 360° pohledu - škoda jen, že je nyní umístěná nad značkou v nárazníku, kde se rychle zašpiní.
Bude i klasika
Stiskem tlačítka probouzíme k životu pohon clia a nestane se nic. To proto, že v Lisabonu jsme si měli možnost vyzkoušet pouze vlajkový full-hybridní pohon E-Tech, který spoléhá na kombinaci atmosférické osmnáctistovky a multimódové převodovky s trakčním a synchronizačním elektromotorem, na který jsme se podrobněji podívali v posledním letošním Speciálu Světa motorů.
Je to jednotka známá třeba z bigsteru či symbioze a nutno říct, že 116 kW a 265 Nm systémového výkonu umí s 1346 kg vážícím cliem slušně hýbat. Z nuly je na stovce o celou vteřinu rychleji než předchůdce (8,3 s) a zrychlovat nepřestane do 180 km/h. Co je ale ještě působivější, to je kombinovaná spotřeba paliva mezi 3,9 až 4,0 litry a emise CO2 na úrovni 90 g/km, což je o působivých 5 g/km méně než nejnižší penalizovaná hranice dle pravidel EU.
Reakce na plyn jsou elektricky pohotové, ostatně clio se na elektřinu rozjíždí vždy. Za běžných podmínek je řazení multimódové převodovky velmi jemné, lehké cukání projeví až u požadavky na náhlý vysoký výkon či při jízdě na dálnici, což je pro tento pohon typické. Za tabulkové údaje se ale jezdit dá, což jsme s touto jednotkou opakovaně dokázali, novinkou je ale brzdový pedál reagující více na tlak, než na délku pracovního zdvihu jako doposud.
Krom hybridu ale bude k dispozici i tříválec 1,2 TCe 115/84 kW známý třeba z espacu či australu, zde ale bez hybridní pomoci, pouze s šestistupňovým manuálem či šestistupňovou dvouspojkovou skříní. Zajímavé je, že s ručním řazením bude vážit jen 1155 kg a hlavně bude k mání již od 399 000 Kč. Nezapomnělo se ale ani na nadšence LPG, kteří dostanou tu samou dvanáctistovku s další nádrží a výkonem 90 kW, to vše ve spojení s dvouspojkovým automatem EDC.
Tato varianta přijde až později, stejně tak její ceny. Testovaný hybrid v hezky vybavené specifikaci Techno pak vyjde na 584.000 Kč. A my se už teď těšíme na pořádný týdenní test.
|Základní technické údaje pro Renault Clio
|TCe 115
|E-Tech Full-hybrid
|Motor
|přeplňovaný zážehový tříválec, 12V, 1199 cm3
|zážehový čtyřválec, 16V, 1798 cm3 + elektromotor
|Převodovka
|6° manuální/samočinná dvouspojková
|4° + 2° multimódová
|Nejvyšší výkon
|(kW)
|84
|116
|Nejvyšší točivý moment
|(Nm)
|190
|265
|Vnější rozměry, rozvor
|(mm)
|4116 x 1451 x 1768, 2591
|Objem zavazadlového prostoru
|(l)
|391
|309
|Max. rychlost
|(km/h)
|180
|Zrychlení 0-100 km/h
|(s)
|10,3
|8,3
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|(kWh/100 km)
|5,0-5,1
|3,9-4,0
|Základní cena od
|(Kč)
|399 000
|584 000
zdroj: Autorský text | foto: František Pisarovič/Svět motorů, Renault | video: Renault