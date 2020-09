Renault Mégane dorazí jako crossover. Nový šéf v něm vidí obchodní úspěch

Řada Mégane v minulosti čítala i takové modely jako třídveřový hatch, kabriolet nebo MPV. Do budoucna by pak její součástí měl být i crossover.

Vedení automobilky Renault se v červenci zhostil Luca de Meo, dosavadní šéf Seatu, který okamžitě začal pracovat na oživení značky. Do budoucna počítá s masivními škrty, ale také s investicemi do obchodně zajímavých modelů. Kromě Capturu se Renaultu moc nedaří na poli oblíbených SUV a crossoverů, což by de Meo do budoucna rád změnil.

Francouzská automobilka tudíž počítá s rozšířením nabídky takových modelů. První byl oznámen tento týden, když Renault oficiálně oznámil, že v první polovině roku 2021 začne v Evropě nabízet očekávané SUV kupé Arkana, dosud dostupné na ruském trhu.

To o další novince se zatím hovoří neoficiálně. Podle zákulisních zdrojů obeznámených se situací de Meo počítá s novým kompaktním crossoverem, který by rozšířil modelovou řadu Mégane. Jeho podoba zatím není známá, hovoří se však o sportovně tvarovaném autu. „Luca de Meo chce vyvíjet trochu odlišné siluety, aby jim přidal hodnotu,“ říká jeden z zdrojů.

Jestliže před několika měsíci se hovořilo o tom, že by to Mégane mohl mít v současné koncepci do budoucna nahnuté a být zcela nahrazen právě crossoverem, nový šéf dal najevo, že s tímto kompaktním modelem nadále počítá. Jen jeho nabídku dále rozšíří. Do budoucna má tak jít dokonce o jeden z klíčových pilířů značky. De Meo totiž v tomto segmentu vidí příležitost k větším maržím než u dnes úspěšných modelů Clio a Captur, díky čemuž by Renault mohl více vydělávat.

Příchod crossoveru do rodiny Mégane má být součástí rozsáhlých změn v nabídce Renaultu. Nový generální ředitel se chce v rámci restrukturalizace primárně zaměřit na segmenty s vysokým obchodním potenciálem. Proto mají skončit ty modely, kterým se prodejně moc nedaří – ať už model střední třídy Talisman nebo MPV Scénic a Espace. Místo nich mají přijít právě vozy s větším potenciálem, jako je Arkana nebo kompaktní crossover.

Renault Mégane je mimochodem součástí nabídky francouzské značky již od roku 1995, kdy postupně nahradil model 19. První generace nabídla širokou paletu verzí, pětidveřový hatch a kombík doplnily rovněž sedan, kupé, kabriolet a krátce také MPV, které se zpočátku prodávalo jako Mégane Scénic. V průběhu let se však nabídka v reakci na zájem zužovala, dnešní čtvrtá generace Méganu je tak dostupná jako pětidveřový hatchback, kombi a sedan.