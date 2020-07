Renault Captur 1.0 TCe – Základ, který překvapí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Malá SUV, tedy taková kolem délky 4,2 metru, jsou dnes nadmíru úspěšnou kategorií. Zpropagovat ji pomohl i Renault Captur, který se od příchodu první generace v roce 2013 stal v rámci starého kontinentu nejprodávanějším modelem segmentu. Loni představená druhá generace tak má na co navazovat. Jak se povedla? To jsme zjišťovali za volantem základní varianty s benzinovým tříválcem 1.0 TCe.

Renault je přitom podobně jako konkurenční Peugeot se svojí 2008 o krok napřed. Zatímco některé automobilky na trh svého zástupce segmentu přivedly teprve nedávno (Škoda Kamiq z roku 2019) a jiné ho teprve chystají (Toyota Yaris Cross pro rok 2021), Francouzi už přicházejí s druhou generací svých aut s tím, že už se mohli poučit z chyb a naopak vytěžit to dobré.

I v základu líbivý

To dobré v případě Capturu byl nepochybně jeho design. Podobně jako předchozí Clio ani Captur s léty nestárnul a pořád vypadal svěže. I proto u nástupce došlo jen k mírným retuším karoserie po vzoru aktuálního designérského jazyka značky. Hlavní světlomety (už v základu full-LED!) se tak dočkaly po vzoru Clia originálních klů denního svícení, vzadu jsou zase minimalistická koncová světla tvořící písmeno C, která jsou též diodová. Jinak je Captur prakticky shodný jako dosud.

Co však na fotografiích tolik vidět není, je nárůst rozměrů, v tomto směru totiž došlo k výrazným změnám. Rozvor se natáhl o 33 mm na 2.639 mm a celková délka karoserie dokonce o 105 mm na výsledných 4.227 mm. Velikostně tak Captur najednou odpovídá konkurenci, která mezitím dorazila na trh.

Upozornit pak musím na fakt, že se Renaultu podobně jako třeba Peugeotu u 2008 povedlo Captur udělat pohledný i v základní výbavě. Novinářská auta jsou obvykle nabušená po střechu výbavou, což je znát i na optických prvcích, dvojkový Captur jsme ale tentokrát testovali v základní výbavě Zen. A musím říct, že nebýt toho nudného stříbrného laku, je to pohledné auto, a to dokonce i na plechových kolech. Světe, div se, 17“ kola auta na přiložených fotografiích jsou skutečně ocelová, s plastovými ozdobnými kryty. Za dvoubarevnou karoserii s kontrastní střechou si ale musíte připlatit rovných 10.000 korun.

Povedený interiér

To uvnitř už jisté rozdíly proti dříve zkoušenému Capturu ve vyšší specifikaci Intens najdeme, ve výsledku ale musím uznat, že vzhledem k ceně jde pořád o auto, za které se rozhodně nebudete stydět. Základní Zen sice využívá analogové budíky a klasickou schránku před spolujezdcem místo rozměrného šuplíku, mně osobně to ale vlastně ani nevadilo. Klasické budíky jsou přehledné a dobře čitelné, konvenčně otevíraná schránka pak neomezuje při otevírání spolujezdce, jako se to děje u šuplíku. Ten je sice díky svým rozměrům a snadnému přístupu praktický, s dlouhonohým pasažérem na místě spolujezdce ale pořádně není kam otevřít.

Renault Captur 1.0 TCe

Vrchní část palubní desky je pak sice zhotovena z měkčených plastů, na dveřích už ale najdete tvrdé plasty. To by mi ani tak nevadilo, kdyby zvolený materiál nepůsobil poněkud lacině, konkurence totiž ukazuje, že jde zvolit vhodnější strukturu. Naopak vůbec nevadí menší displej multimediálního systému – horizontální sedmipalcová obrazovka aspoň netrčí tolik do prostoru jako vrcholné řešení s 9,3“. Podobně jako u většího displeje bych nicméně očekával hbitější reakce systému na pokyn.

Doplňme pak, že vozy s manuální převodovkou logicky postrádají „vznášející se“ středovou konzoli s dodatečným odkládacím prostorem, který najdeme u exemplářů s automatem. Páka je nicméně díky vyvýšené pozici pěkně po ruce.

Usazení se na zadní sedačky pak prokáže pozitivní vliv nataženého rozvoru. Na druhou stranu, prostoru pro kolena významně pomáhá standardně dodávaná posuvná lavice v rozsahu 16 centimetrů. Při jejím posunu zcela vzad totiž najednou máte na zadních sedadlech dostatek prostoru, už středová pozice lavice ale místo dělá průměrným, natožpak její posunutí zcela vpřed. Chválím však sedák dobře podpírající stehna.

K zavazadelníku nemám výtek. Nabízí totiž objem až 536 litrů. Jasně, je to objem po odstranění dvojité podlahy a při posunutí zadní lavice zcela vpřed, i výchozích 404 litrů je však více než u předchůdce. Praktickým prvkem je pak ochrana zavazadelníku Easy Flex z originálního příslušenství za 4.490 korun, což je jakýsi textilní vak, který chrání čalounění kufru před znečištěním.