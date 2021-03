Renault Talisman Grandtour Blue dCi 190 EDC – Příjemný pohodář

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Motor, jízdní vlastnosti

Už jen v naftě

Kromě toho, že omlazený Talisman koupíte už jen jako kombík, Renault u nás také zredukoval nabídku motorizací. Vybírat můžete pouze ze dvou výkonových verzí dvoulitrového turbodieselu - Blue dCi 160 nabízí výkon 118 kW (160 koní) a Blue dCi 190 dává 139 kW (189 koní). Obě varianty jsou spárovány výhradně s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou EDC a využívají systém selektivní katalytické redukce a vstřikování AdBlue.

Mně dělal společnost silnější z dvojice, tedy Blue dCi. Je to celkem příjemný motor, docela dobře odhlučněný a kultivovaný. Zaujme hlavně silným středním pásmem, maximum točivého momentu 400 N.m je ostatně k dispozici od 1.750 do 3.000 min-1 a výkon vrcholí v 3.500 otáčkách. Je to tedy takový klasický turbodiesel, který ze sebe to nejlepší vydává uprostřed otáčkového spektra.

Dynamika je naprosto dostačující. I když pocitově tenhle nafťák nepůsobí zrovna ostře, má dostatek síly a pružnosti pro pohotová předjíždění i prudká stoupání s naloženým autem. Hezky si motor rozumí také s převodovkou, která dokáže využívat jeho silné střední pásmo. A celkově řadí hladce a rychle.

Renault Talisman Grandtour Blue dCi 190 EDC

Motor dovede být poměrně úsporný, mimo města a dálnice jsem s ním dokázal jezdit za 6,1 l/100 km. V zimní Praze si v průměru vzal rovných 8 litrů, takže dlouhodobě by neměl být problém držet apetit mezi 6 až 8 l/100 km. Můj průměr činil 7,2 l/100 km.

I přes slušnou spotřebu ale budete muset relativně často tankovat, Talisman vybavený systémem 4Control totiž dostal jen 45litrovou palivovou nádrž. Bez řízení všech kol máte k dispozici litrů padesát, ani to není zrovna moc, zvlášť na rodinné/manažerské auto laděné pro dlouhé cesty.

Pohodář

Na dlouhé cesty je přitom Talisman Grandtour Initiale Paris jinak připravený skvěle. O komfortním interiéru s luxusní výbavou už byla řeč, o odhlučnění motoru také. Talisman k tomu přidává dobře izolovanou kabinu a zajímavý podvozek s adaptivními tlumiči a několikrát zmíněným řízením všech kol.

V pomalých zatáčkách jeho protisměrné natáčení zadních kol (funguje i při couvání) zlepšuje agilitu, v rychlostech nad 60 km/h se zadní kola natáčejí po směru těch předních a zvyšují tak stabilitu.

Jen je potřeba si zvyknout na rozdíl v chování. Zatímco v některých zatáčkách vám přijde, že zadní kola talisman do oblouku vyloženě tlačí a auto reaguje hbitě, v rychlejších pasážích tahle živost částečně zmizí. 4Control by měl umět také mírné „kontra“ sloužící ke srovnání zádi, když elektronická stabilizace zaznamená, že vám „utíká“ zadek.

Dojem z jízdy také hodně závisí na jízdním režimu, nastavení totiž ovlivňuje nejen odezvu na plyn nebo charakteristiku řízení, ale také tuhost tlumičů a chování právě systému 4Control. Rozdíly jsou opravdu citelné. V nejkomfortnějším setupu Talisman nabídne typické francouzské pohupování, vlažné řízení a pomalejší reakce na změnu jízdního směru – i když na auto s takovým rozvorem pořád svižné.

Renault Talisman Grandtour Blue dCi 190 EDC

Ve sportovním nastavení kombík tak nějak ztuhne a zrychlí. Zadní kola se totiž natáčejí výrazněji než v komfortním režimu, takže při náhlých změnách směru Talisman působí ještě živěji, skoro jako by se část auta za vámi při rychlé práci s volantem klouzala.

Sportovní nastavení je tu vůbec zajímavé, a to tak moc, že jsem při sestavování svého vlastního jízdního setupu dal ve většině případů přednost právě sportovnější charakteristice jednotlivých prvků. Jestli si pamatuji správně, šlo o motor, tlumiče, řízení i 4Control.

Talisman je totiž v takovém nastavení stále velice pohodlný, nabízí ale lepší „reaktivnost“ na řízení a rychlejší odezvu na plyn. V komfortním režimu mi vůz přišel až moc „odtržený“ od okolí a příliš houpavý. Navíc ani nejměkčí charakteristika tlumičů neřeší občasná „zakopnutí“ 19palcových kol. Jinak ale Renault nerovnosti filtruje dobře a snaží se, aby do interiéru nepronikaly žádné hluky, rázy nebo vibrace.

I když poměrně velký Talisman potěší ochotou zatáčet, o sportovním kombíku nemůže být ani řeč. Pořád je to klasické francouzské auto střední třídy s poměrně odtažitým řízením bez zpětné vazby a jak už jsme si řekli, i v nejostřejším nastavení se stále relativně nesportovním podvozkem. Ale upřímně – ani mi to nevadilo. S tím, že je Talisman Grandtour hlavně pohodář pro řidiče, kteří nechtějí spěchat, nemám nejmenší problém. Naopak.