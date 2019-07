Peugeot 508 SW GT PureTech 225 – Jezdí stejně dobře, jako vypadá?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Mezi nejstylovější kombíky současnosti by se rád zařadil také nový Peugeot 508 SW. Vnímání krásy je samozřejmě subjektivní, ale myslím, že s většinou z vás se asi shodnu, že tenhle francouzský automobil vypadá krásně. Design je pochopitelně do velké míry shodný s liftbackem, liší se jen záď.

I kombík tedy zaujme nízkou karoserií (vůz je vysoký jen 142 cm) a rozkročeným postojem. Přídi dominují světlomety se zajímavě ztvárněnými proužky diod denního svícení, které vertikálně zasahují do nárazníku. Připomínají tak trochu špičáky šavlozubého tygra (nebo šavlozubé kočky, jak se tato vyhynulá šelma někdy také označuje) či sloní kly.

Svažující se záď se zavazadlovým prostorem připomíná spíš shooting brake a hlavně zezadu je na ni pěkný pohled – díky zatmaveným koncovým světlům, která jsou spojena vodorovnou linkou, a jejichž grafika vypadá jako škrábnutí po lvích drápech.

Zajímavé je, že ve srovnání s předchozí generací 508 SW je nový kombík menší, na délku je kratší o čtyři centimetry, rozvor se zredukoval o 24 mm. To nebývá úplně obvyklé. Na druhou stranu je nová 508 SW díky nové platformě lehčí.

O litry se nerve

Při porovnání s minulou generací novinka ztrácí také ve velikosti zavazadlového prostoru. Zatímco předchozí model 508 SW nabídl pod roletkou objem 560 litrů, současný jen 530 litrů (fastback pro srovnání 487 l). Po sklopení asymetricky dělených opěradel, což lze učinit pákami po stranách kufru, se kapacita může zvětšit až na 1.780 litrů. Ale nevznikne rovná plocha...

Peugeot 508 SW se tedy rozhodně nepustil do „litrového“ souboje o největší zavazadlový prostor, například Škoda u Superbu Combi udává 660 až 1950 litrů a Volkswagen u Passatu Variant 650 až 1780 litrů. Na druhou stranu takový Ford Mondeo nabízí jen 500 až 1605 litrů.

Jenže i když francouzský kombík není vyloženě stěhovák, neznamená to, že by kufr byl nepoužitelný, to opravdu ne. Tvar má pravidelný, nákladová hrana je poměrně blízko zemi, najdeme v něm háčky, pružný popruh na držení předmětů, u nichž nechceme, aby putovaly po zavazadelníku, a může být vybaven i kolejnicemi pro posun kotvících prvků a oky, k níž se dá uchytit síť, která udrží náklad na jednom místě. Pod podlahu mělkého kufru se vejde rezerva.

Jestli jste také jako já trochu roztržití, budete možná občas proklínat krycí roletku. Ta má totiž kromě dvou klasických poloh (kryje zavazadla, nebo je stáhnutá k zadním sedadlům) ještě třetí, která zlepšuje přístup do kufru. Roletku stačí jen popostrčit a vysune se trochu výš. A vy se tak při nakládání nemusíte tolik krčit.

Pak zavřete kufr, usednete za volant a vyrazíte. A brzy zjistíte, že ve vnitřním zpětném zrcátku nic nevidíte. Nebo lépe řečeno vidíte hlavně roletku, kterou jste zapomněli vrátit do normální pozice. Takže musíte zastavit, vystoupit, otevřít zavazadelník a roletku vrátit do krycí polohy. Ani to ale neznamená, že máte vyhráno. Párkrát se mi stalo, že se roletka v drážkách nechytla správně a po rozjezdu se zase vysunula.

Krok k prémii

V kabině se kombík neliší od liftbacku, jde tedy o typický moderní Peugeot se zvláštně uspořádaným interiérem. Jediným rozdílem je více místa nad zadními sedadly, cestující mají nad hlavou k dobru čtyři centimetry. Přesto i v oblasti prostoru pro posádku platí to samé co u kufru – Francouzi se rozhodně nehnali za „největším interiérem ve své třídě“. I tak tu najdou dostatek pohodlí čtyři „běžní“ dospělí. Se svými 182 centimetry jsem měl za sedadlem řidiče – nastaveným pro mě – před koleny i nad hlavou ještě rezervu.

V Peugeotu 508 najdeme nejmodernější provedení i-Cockpitu, tedy pracoviště řidiče s vysoko umístěným digitálním přístrojovým štítem a maličkým, poněkud šišatým volantem. Pokud s tímto řešením nemáte zkušenosti, budete si na něj asi chvíli zvykat a hrát si s polohou sedadla i volantu.

Já jsem si například musel volant umístit o něco níž, než na co jsem normálně zvyklý, jinak bych totiž neviděl na část přístrojového štítu, na který byste neměli koukat „skrz“ věnec, ale měli byste ho mít nad volantem.

Digitální přístrojový štít samozřejmě nabízí několik schémat, která se liší grafikou i zobrazovanými informacemi. Ovládání je přitom poměrně snadné. Zato infotainment by ještě trochu péče zasloužil, mohl by být rychlejší a přehlednější. Ani umístění displeje multimediálního systému podle mě není nejlepší, nachází se až moc nízko.

Ovládání naštěstí usnadňují hezky zpracované ovladače, připomínající klávesy klavíru, které našly místo právě pod displejem infotainmentu. Umožňují rychlé přepínání mezi jednotlivými obrazovkami, potěší i přítomnost fyzických tlačítek, zejména pak toho pro vypnutí systému stop/start, které už nemusíte hledat hluboko v menu dotykové obrazovky.

Nejlepší na interiéru ale je, že se Peugeotu povedlo dosáhnout toho, že si v něm připadáte jako v prémiovém autě. Atmosféra, materiály, zpracování, design… Všechno působí skvěle. I ve výbavě pak můžete mít prvky, které lze považovat za luxusní, například masážní přední sedadla se zdravotním certifikátem. Nebo třeba noční vidění, které využívá infračervenou kameru a za tmy upozorňuje na přítomnost chodců nebo zvířat před vozidlem. A bohužel je tu také systém udržování v jízdním pruhu, který musíte vypnout po každém nastartování – 508 si totiž tohle nastavení podobně jako jiné dnešní vozy nepamatuje.