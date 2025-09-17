Retro superbike, největší dacia i veterán Fiat: Nový Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Třetí díl podzimní řady Světa motorů se blíží. Co v něm uvidíte?
Podzimní řada televizního Světa motorů je v plném proudu a tento čtvrtek se můžete těšit na třetí díl. Otevřeme ho testem dosud největší a nejluxusnější dacie – modelu Bigster s pohonem všech kol. Jak užitečná je jeho mild hybridní technologie, co dokáže vyšplhat a s jakou jezdí spotřebou, zjišťoval Marek Bednář.
Martin Vaculík se pustil do zkoumání malinkého Fiatu 128, v němž nejen v Itálii jezdily celé rodiny. Vyráběl se v letech 1969–1985 a existoval také jako Seat 128 či Zastava Skala 101.
Nejen lidová auta však budou v tomto díle. Audi představilo novou generaci modelu A6 nejdříve jako elektromobil a později také s klasickým spalovacím pohonem. Michal Dokoupil si posvítil právě na to druhé, konkrétně na kombi-verzi Avant s ryze racionálním motorem 2,0 TDI.
Místo letadel tentokrát zkoumáme motocykl, konkrétně superbike s retro designem jménem Bimota KB4. Kamil Holán ho vyzkoušel ve všech možných jízdních situacích.
Naši driftovací crazy káru zase tentokrát vyzkouší Robert Schwarz, jehož hlas jistě znáte z rádia Evropa 2.
Tak nezapomeňte, třetí díl Světa motorů běží ve čtvrtek od 20:30 na Nova Action!