Nový šéf Renaultu v tom má jasno: Evropa musí snížit ceny elektromobilů
Elektromobily jsou v Evropě příliš drahé a proto produkujeme více oxidu uhličitého, než je nutné, nechal se slyšet François Provost. Čínským značkám se postaví např. zajímavějším designem. Také se k Renaultu může vrátit sportovnost nejen pod značkou Alpine.
Skupina Renault má čerstvě nového generálního ředitele Françoise Provosta, jmenovaného poté, co Luca de Meo tento post opustil. Na mnichovském autosalonu, kde značka Renault představila novou, odvážně designovanou generaci modelu Clio, Provost poprvé promluvil k novinářům. A nebral si servítky.
„Logika průmyslu v Evropě je špatně,“ cituje ho britský web Autocar. „Potřebujeme méně regulací, což by umožnilo dostupnější ceny,“ pokračoval. Elektromobily jsou podle něj pro lidi v současnosti příliš drahé, „a proto vypouštíme více uhlíku, než je nutné“.
Co udělá v rámci prosazování tohoto názoru? „Napřed se zaměřím na to, co mohu ovlivnit, takže budu pokračovat v práci na nákladech. Pak s kolegy půjdeme k evropským úřadům,“ nastínil. „Měli by vědět, že úkol podpořit trh elektromobilů nemůže padat jen na automobilky. Stejně jako se špatnou logikou, máme problémy i s nabíjecí infrastrukturou a s cenou elektřiny napříč Evropou,“ řekl.
Renault podle něj bude pokračovat v plánu Renaulution, který představil de Meo v roce 2021 a týká se vytvoření silné nabídky v Evropě. S čínskou konkurencí si chce poradit tak, že zrychlí vývoj nových modelů, aby čas potřebný k vývoji byl kratší než dva roky. Také však chce využít síly Renaultu – emotivního designu. „Jsme v tomhle lepší než konkurence, zejména Číňané,“ uvedl.
Spousta elektroniky
Aby bylo auto homologováno pro provoz na evropských silnicích, musí plnit řadu bezpečnostních předpisů. V současnosti předpisy vyžadují velké množství elektronických jízdních asistentů, které však ne vždy fungují korektně, a tak je řada lidí vypíná.
Nejčastějšími příklady budiž asistent jízdy v pruzích, který vás na úzké silnici tahá do jízdní dráhy protijedoucímu autobusu, jen abyste nesjeli za okraj asfaltu, nebo inteligentní asistent rychlosti, který hlásí – a podle toho píská při jejím překročení – jinou nejvyšší dovolenou rychlost, než je skutečnost.
Všechny tyto asistenty, a nejen ony, zvyšují cenu nových aut a zhoršují jejich dostupnost pro zákazníky. K tomu se přidává nutnost investovat do elektromobility, která táhne nahoru ceny jak elektrických, tak i spalovacích aut, protože právě ta jsou v současnosti pro automobilky výdělečná.
Vrátí se Renaultsport?
Na mnichovském autosalonu se ovšem nehovořilo jen o levných elektromobilech. Fabrice Cambolive, ředitel značky Renault, na otázku sportovních renaultů odpověděl, že „zkoumají možnosti“ postavení auta ve sportovním segmentu, ovšem s dostupnou cenou.
Čerstvě představená šestá generace clia ostrou verzi nedostane, stejně jako ji nedostala pátá. Vyplývá to ze slov Emmanuela de Jesuse Pequena, manažera produktové řady Renaultu. Srovnání nutné investice do vývoje takového auta a očekávaného zájmu zákazníků nevychází dobře.
V únoru letošního roku Luca de Meo řekl, že Renaultsport je „v lednici“ a že i když značka uvedla, že všechno sportovní bude Alpine, „neznamená to, že Renaultsport by nemohl být oživen“. Např. koncept Renault 3E Turbo není pod značkou Alpine, a to proto, že „5 Turbo nikdy nebyla Alpine, byla Renault, a když chcete udělat něco autentického, musíte respektovat historii“. Fabrice Cambolive nicméně naznačil, že skupina bude pro sportovní auta či jejich sportovní verze používat značku Alpine.
zdroj: Autocar | zdroj foto: Renault, Auto.cz | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz