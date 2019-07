Řídili jsme Talbot Horizon Sherlock. Tento pozapomenutý hatchback je překvapivě dobré auto

Ačkoliv je to dobré auto, osud mu nepřál. Talbot Horizon se stal pohrobkem původně pokrokové automobilky, a nakonec také nechtěným dvojčetem vlastních výrobků poté, co značku převzal Peugeot. A tak musel z kola ven. Přesto vám dodnes udělá radost.

Koncem sedmdesátých let bylo koncernu Chrysler jasné, že vyvíjet dvě auta, která budou soupeřit ve stejném segmentu, je ekonomický nesmysl. Proto měl Simcu 1100 i Hillman Avenger nahradit jediný pětidveřový hatchback, který měl být globálním autem pro celosvětový trh.

Představil se v roce 1978, od následujícího roku se prodával pod vzkříšenou značkou Talbot a dostal jméno Horizon (na některých trzích se prodával jako Chrysler Horizon, ve Francii jako Simca Horizon). Předchozí Simca 1100 ale zůstala ve výrobě souběžně.

Co je Sherlock?

Na stejném základu byly postaveny i odvozené hatchbacky pro severoamerický trh – Dodge Omni a Plymouth Horizon. Povedený líbivý hranatý design opět podepsal Roy Axe a opět musím uznat, že se mu povedl, zvláště v této zlaté vynikne. Líbí se mi lehce vystouplé lemy blatníků nebo přední podspojler. Ocenili jej i porotci, kteří udělili Horizonu ocenění Evropské auto roku 1979. Prodeje byly zpočátku vysoké, zejména ve Velké Británii, ale začátkem osmdesátých let začala čísla strmě klesat. V roce 1982 proto Talbot tento model modernizoval, aby prodejům opět pomohl. Hlavní změnou byly větší černé nárazníky a podspoiler u některých verzí.

Konkrétní kus je z roku 1984 a jde o akční model Sherlock. Zvenčí jej poznáte podle originálních polepů a předního spoileru. V interiéru se vyznačoval dřevěným obložením palubní desky a dřevěnou kulatou řadičkou připomínající dýmku slavného detektiva Sherlocka Holmese. Kostkované potahy sedadel zase mají evokovat jeho slavnou čepici. Nastavitelné hlavové opěrky byly standardem. Okna má tónovaná, což tehdy nebývalo běžné. Sedadla mají nastavitelné hlavové opěrky, pásy jsou samonavíjecí. Dále je ve výbavě rádio, digitální hodiny, voltmetr, ukazatel tlaku oleje, halogenové světlomety, popelník a zapalovač.

Světlý interiér působí vzdušně a prostorně. Ve výbavě je dokonce i kontrolka opotřebení brzdových destiček na přední nápravě nebo stavu brzdové kapaliny.

Také zaměření konstruktérů na pasivní bezpečnost bylo v té době nadstandardní, deformační zóny byste opravdu tehdy ještě ve všech autech v segmentu nenašli. Také deformovatelný sloupek řízení v případě nárazu neohrozil řidiče.

Kufr je tak akorát v průměru třídy, sklopením zadních opěradel lze objem víc než zdvojnásobit a ještě tím vytvoříte rovnou ložnou plochu. V bohaté výbavě je vyhřívané zadní okno se stěračem, tónovaná okna, zadní mlhovka, samonavíjecí pásy s výškovým nastavováním předních, nastavitelné hlavové opěrky, autorádio, digitální hodiny, metalíza a když si někdo připlatil, mohl na přední světla dostat i stěrače. Interiér je velmi dobře odhlučněný a celkově slušně prostorný.

Jak jezdí?

Koncepce byla velmi moderní s motorem vpředu a pohonem předních kol. Pod kapotu akčního modelu Sherlock se nabízel nejsilnější benzínový motor – čtyřválec s rozvodem OHV o objemu 1,5 litru a výkonem 84 koní. Patnáctistovka je dostatečně silná a auto umí jet velmi svižně. Brzdou provozu v tomto youngtimeru opravdu nebudete.

Motor je skloněný vzad, aby v případě nehody mířil pod podlahu kabiny a neohrozil posádku. Ve své době byl Horizon chválen pro komunikativní a relativně přesné hřebenové řízení, posilovač se nabízel jen za příplatek. Nevýhodou byl prý jen velký poloměr otáčení.

Po modernizaci v roce 1982 začali do auta montovat nový pětikvalt, změnily se nárazníky a kvůli většímu místu v kufru se naopak zmenšilo zadní okno. Pořád to bylo ale hodně pohodlné a příjemné auto.

Podvozkové komponenty vycházely ze Simcy 1307/1308. Vpředu jsou lichoběžníkové polonápravy se zkrutnými tyčemi a vzadu vlečná ramena se šikmými osami a vinutými pružinami. U Talbotu také vsadili na teleskopické tlumiče a stabilizátory na obou nápravách. Výsledkem je dokonale pohodlný vůz s měkce naladěným podvozkem, který dokáže vyžehlit většinu nerovností i na českých silnicích.

Horizon se mimochodem účastnil prvního hromadného losího testu, který v Dánsku uspořádal motoristický magazín v roce 1978 a s přehledem nad konkurencí vyhrál. Skvěle mu fungují dvouokruhové brzdy (vpředu kotouče a vzadu bubny) s posilovačem a omezovačem na zadní nápravě.

Konec výroby povedeného hatchbacku přišel v roce 1987, odvozené verze v USA vydržely do roku 1990. Talbot měl vyvinutý nástupnický typ Arizona, ten už ale vyrobit nestihl. Automobilka Peugeot totiž hotové auto převzala a do prodeje zamířilo jako typ 309.

Nemyslete si, že by Horizon neměl co nabídnout. Ve své době dobře konkuroval slavnějším rivalům jako VW Golf, Opel Kadett a Ford Escort. Teprve později se projevila jeho náchylnost ke korozi, která odradila řadu zájemců od koupě z druhé ruky, a tak Horizony mizí ze silnic. A na rozdíl od konkurentů si Talbot skoro nikdo nepamatuje. Pro řadu fandů do youngtimerů je to ale výhoda, navíc negativ má Horizon málo. Je levný při nákupu i při provozu, pohodlný a má svůj styl, je zkrátka velmi příjemný. Vlastně by klidně dodnes mohl sloužit jako auto pro každý den.

Za možnost vyzkoušet si opomíjený youngtimer děkujeme Retro-auta.cz.